Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқда

·29·Техно
Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқда

Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп флагманлари билан танилган Поко бренди навбатдаги технологик инқилобга тайёргарлик кўрмоқда. ГСМА маълумотлар базасида пайдо бўлган янги сертификатлар Поко F9 Pro ва Поко F9 Ultra моделларининг ишлаб чиқилаётганини расман тасдиқлади. Ушбу қурилмалар нафақат унумдорлиги, балки автоном иш вақти бўйича ҳам саноатда мутлақо янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com ва ХимиТиме нашрлари хабарига кўра, МИ Коде дастурий коди таҳлили янги флагманларнинг техник хусусиятларига ойдинлик киритди. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, Поко F9 Ultra модели рекорд даражадаги 10 000 мАс сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши мумкин. Унинг кичикроқ талқини — Поко F9 Pro эса 8000 мАс қувватга эга батареяга эга бўлади. Бу кўрсаткичлар замонавий смартфонлар учун одатий бўлган 5000 мАс сиғимдан икки баравар кўпдир.

Техник имкониятлар ва дисплей янгиликлари

Қурилмаларнинг аппарат қисми ҳам энг юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, ҳар икки модел Qualcomm компаниясининг келажакдаги Snapdragon 8 Элите Ген 5 (SM8850) чипсетида ишлайди. Бу эса смартфонларнинг нафақат энергия тежамкорлиги, балки энг оғир ўйин ва иловаларда ҳам юқори тезликда ишлашини таъминлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун Поко бренди доимо нарх ва сифат мутаносиблиги билан қизиқ бўлиб келган, янги моделлар эса бу анъанани юқори технологиялар билан бойитади.

Дисплей борасида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Смартфонлар TCL компанияси томонидан ишлаб чиқарилган AMOLED панеллар билан жиҳозланади. Энг диққатга сазовор томони, кадрлар янгиланиш частотаси 185 Hz гача етиши мумкин. Бу ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган кўплаб ўйин смартфонларидан ҳам юқори кўрсаткич бўлиб, интерфейснинг ўта равон ишлашига хизмат қилади.

Камера ва қувватлантириш тезлиги

Суратга олиш ишқибозлари учун Поко муҳандислари 200 мегапикселли асосий камерани тайёрламоқда. Ҳар икки моделда ҳам қўлланилиши кутилаётган ушбу сенсор юқори деталлашув ва тунги суратга олишда кенг имкониятларни тақдим этади. Шунингдек, қурилмалар 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз тезкор қувватлантириш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса улкан аккумуляторларни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.

Поко F9 туркумидаги янги қурилмаларнинг халқаро бозорга чиқиши сертификат ҳужжатларида ўз аксини топган. Бу эса мазкур смартфонлар Ўзбекистон бозорига ҳам расмий равишда кириб келишидан далолат беради. Ҳозирча қурилмаларнинг тақдимоти 2026-йилнинг иккинчи ярмига режалаштирилган бўлса-да, уларнинг сертификациядан ўтиши тайёргарлик жараёни жадал кетаётганини кўрсатмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Поко F9 Pro ва Ultra ўзининг улкан батареялари билан смартфонлар бозоридаги энг катта муаммолардан бири — қувват камлигини бутунлай ҳал қилиши мумкин. Ушбу технологик ечимлар бренднинг флагманлар сегментидаги мавқеини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.

ПокоСмартфонТехнологияQualcommAMOLED
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаIntel даромад ўсишига қарамай маълумотлар маркази бўлинмасида ходимларни қисқартирмоқдаБугун, 05:27IBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиIBM молиявий инқироз ёқасида: Сунъий интеллект бумининг кутилмаган зарбасиБугун, 04:59Rolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаRolls-Royce янги авлод қирувчи самолёти двигателини синовдан ўтказишга тайёрланмоқдаБугун, 04:54Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиДунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олдиБугун, 03:52Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиGoogle сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиБугун, 03:26AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда