Поко F9 Pro ва Ultra: 10 000 мАс сиғимли аккумулятор ва 200 MP камералар кутилмоқда
Смартфонлар бозорида ҳамёнбоп флагманлари билан танилган Поко бренди навбатдаги технологик инқилобга тайёргарлик кўрмоқда. ГСМА маълумотлар базасида пайдо бўлган янги сертификатлар Поко F9 Pro ва Поко F9 Ultra моделларининг ишлаб чиқилаётганини расман тасдиқлади. Ушбу қурилмалар нафақат унумдорлиги, балки автоном иш вақти бўйича ҳам саноатда мутлақо янги стандартларни ўрнатиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com ва ХимиТиме нашрлари хабарига кўра, МИ Коде дастурий коди таҳлили янги флагманларнинг техник хусусиятларига ойдинлик киритди. Энг ҳайратланарли жиҳати шундаки, Поко F9 Ultra модели рекорд даражадаги 10 000 мАс сиғимли аккумулятор билан жиҳозланиши мумкин. Унинг кичикроқ талқини — Поко F9 Pro эса 8000 мАс қувватга эга батареяга эга бўлади. Бу кўрсаткичлар замонавий смартфонлар учун одатий бўлган 5000 мАс сиғимдан икки баравар кўпдир.
Техник имкониятлар ва дисплей янгиликлариҚурилмаларнинг аппарат қисми ҳам энг юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Маълумотларга кўра, ҳар икки модел Qualcomm компаниясининг келажакдаги Snapdragon 8 Элите Ген 5 (SM8850) чипсетида ишлайди. Бу эса смартфонларнинг нафақат энергия тежамкорлиги, балки энг оғир ўйин ва иловаларда ҳам юқори тезликда ишлашини таъминлайди. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун Поко бренди доимо нарх ва сифат мутаносиблиги билан қизиқ бўлиб келган, янги моделлар эса бу анъанани юқори технологиялар билан бойитади.
Дисплей борасида ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Смартфонлар TCL компанияси томонидан ишлаб чиқарилган AMOLED панеллар билан жиҳозланади. Энг диққатга сазовор томони, кадрлар янгиланиш частотаси 185 Hz гача етиши мумкин. Бу ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган кўплаб ўйин смартфонларидан ҳам юқори кўрсаткич бўлиб, интерфейснинг ўта равон ишлашига хизмат қилади.
Камера ва қувватлантириш тезлигиСуратга олиш ишқибозлари учун Поко муҳандислари 200 мегапикселли асосий камерани тайёрламоқда. Ҳар икки моделда ҳам қўлланилиши кутилаётган ушбу сенсор юқори деталлашув ва тунги суратга олишда кенг имкониятларни тақдим этади. Шунингдек, қурилмалар 100 ваттли симли ва 50 ваттли сиmsиз тезкор қувватлантириш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса улкан аккумуляторларни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини беради.
Поко F9 туркумидаги янги қурилмаларнинг халқаро бозорга чиқиши сертификат ҳужжатларида ўз аксини топган. Бу эса мазкур смартфонлар Ўзбекистон бозорига ҳам расмий равишда кириб келишидан далолат беради. Ҳозирча қурилмаларнинг тақдимоти 2026-йилнинг иккинчи ярмига режалаштирилган бўлса-да, уларнинг сертификациядан ўтиши тайёргарлик жараёни жадал кетаётганини кўрсатмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Поко F9 Pro ва Ultra ўзининг улкан батареялари билан смартфонлар бозоридаги энг катта муаммолардан бири — қувват камлигини бутунлай ҳал қилиши мумкин. Ушбу технологик ечимлар бренднинг флагманлар сегментидаги мавқеини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.
…