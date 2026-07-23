Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олди

·0·Техно
Дунёда илк бор: 100 тонналик тўлқин генератори халқаро хавфсизлик сертификатини олди

Қайта тикланувчи энергия манбалари соҳасида тарихий воқеа юз берди: Швециянинг КорПовер Осеан компанияси томонидан ишлаб чиқилган C4 тўлқинли энергия конвертори дунёда биринчи бўлиб ДНВ халқаро сертификатига лойиқ кўрилди. Ушбу ҳужжат денгиз энергетикаси лойиҳалари учун олтин стандарт ҳисобланиб, технологиянинг нафақат самарадорлигини, балки экстремал шароитларда хавфсиз эканлигини ҳам тасдиқлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сертификатлаштириш жараёни нақд 7 йил давом этди. Бу вақт ичида мутахассислар қурилманинг конструкцияси, ишлаб чиқариш жараёни, материалларнинг чидамлилиги ва энг асосийси, кучли штормларга бардош бера олиш қобилиятини синовдан ўтказишди. КорПовер Осеан бош директори Патрик Мёллернинг сўзларига кўра, ушбу сертификат тўлқин энергетикасини шунчаки истиқболли ғоядан йирик инвесторлар томонидан молиялаштирилиши мумкин бўлган тижорий ечимга айлантиради.

Технологик мўъжиза: "Юрак клапани" принципи

C4 қурилмаси томчи шаклидаги улкан буй бўлиб, унинг диаметри 9 метр, баландлиги 18 метр ва оғирлиги қарийб 100 тоннани ташкил этади. У денгиз тубига махсус трос ёрдамида маҳкамланади. Тўлқинлар қурилмани юқорига кўтарганда, трос уни пастга тортади. Ушбу илгариланма-қайтма ҳаракат тишли ғилдираклар ва редукторлар тизими орқали генераторни ҳаракатга келтиради, ҳосил бўлган электр энергияси эса сув ости кабеллари орқали қирғоққа узатилади.

Лойиҳа муваффақиятининг калити ВавеСпринг деб номланган ноёб тизимдир. Ишлаб чиқувчилар уни инсон юраги клапанининг ишлашига қиёслашади. Одатда тўлқинлар ҳаракати сўндирилса, бу тизим уни кучайтиради. Масалан, баландлиги 1 метр бўлган тўлқинларда буйнинг ҳаракат амплитудаси 3 метргача оширилади, бу эса ишлаб чиқариладиган энергия миқдорини кескин кўпайтиради.

Табиий офатларга чидамлилик ва келажак режалари

Кучли бўронлар пайтида тизим автоматик равишда тескари режимга ўтади ва конструкцияга тушадиган юкламани камайтиради. Бу технология ўзининг ҳаётийлигини Португалия қирғоқларида исботлади. 2023-йилдан буён синовдан ўтаётган прототип баландлиги 18,5 метрга етган Домингос штормини ҳеч қандай талафотсиз енгиб ўтди. Айнан мана шу кўрсаткич ДНВ экспертлари учун сертификат беришда асосий омил бўлди.

Ҳозирда КорПовер Осеан компанияси ушбу технологияни кенг миқёсда татбиқ этишга тайёрланмоқда. Режага кўра, 2027–2029-йиллар оралиғида Португалия ва Шотландия қирғоқларида ўнлаб шундай буйлардан ташкил топган илк тижорий тўлқин электр станциялари ишга туширилади. Бу эса дунё энергетика балансида қуёш ва шамол энергияси каби тўлқин энергиясининг ҳам ўз ўрнига эга бўлишини таъминлайди.

Ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу лойиҳа денгиз энергетикаси соҳасида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Ўзбекистон каби денгизга чиқиш имконияти бўлмаган давлатлар учун бу технология бевосита аҳамиятга эга бўлмаса-да, глобал миқёсда яшил энергия нархининг арзонлашиши ва технологик трансферлар нуқтаи назаридан муҳим ҳисобланади.

ЭнергетикаТехнологияКорПовер ОсеанТўлқин ЭнергиясиИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиGoogle сунъий интеллектга тикилган миллиардларни оқламоқда: Булутли технологиялар даромади кескин ошдиБугун, 03:26AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиИжтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиБугун, 02:26OpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:59АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиАҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиБугун, 01:55Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусTesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусБугун, 01:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда