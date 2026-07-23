Lada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлди

·0·Авто
Lada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлди

Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг янги авлод кроссовери — Lada Azimut моделини ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу автомобил компания тарихидаги энг бой жиҳозланган ва замонавий модел бўлиши кутилмоқда. Собиқ завод муҳандиси ва таниқли инсайдер ХаДм томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, янги кроссовер ўзининг техник имкониятлари ва қулайлик даражаси билан бренднинг аввалги моделларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Lada Azimut моделининг энг юқори модификацияси (топ-версия) ўзбекистонлик ҳайдовчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин бўлган бир қатор замонавий функцияларни ўз ичига олади. Хусусан, автомобил салонида илк бор табиий чарм қопламалари, панорамали том ва смартфонлар учун сиmsиз қувватлантириш тизими жорий этилади. ixbt.com нашри хабарига кўра, панорамали том ва юкхона эшигининг электр юритмаси каби опсиялар AvtoVAZ тарихида илк бор серияли автомобилларда қўлланилмоқда.

Техник имкониятлар ва двигател танлови

Дастлабки босқичда Lada Azimut икки хил атмосфера двигатели билан тақдим этилади. Бошланғич комплектация 1,6 литрли, 120 от кучига эга 16 клапанли мотор ва олти поғонали механик узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Кучлироқ талқин эса 1,8 литрли, 135 от кучига эга двигател ва вариатор (КВТ) билан таъминланади. Бу эса шаҳар шароитида қулай ҳаракатланишни таъминлайди.

Компания келажакда автомобилнинг динамик хусусиятларини янада яхшилашни режалаштирган. 2027-йилга бориб модел қаторига 1,4 литрли турбомоторли (камида 150 от кучи) ва классик автомат узатмалар қутисига эга модификация қўшилиши кутилмоқда. Ушбу янгилик Lada брендини ўз сегментидаги хорижий рақобатчилар, хусусан, Хитой кроссоверлари билан рақобатга киришишига ёрдам беради.

Янги технологиялар ва ташқи кўриниш

Автомобилнинг ташқи кўриниши ҳам замонавий тенденцияларга мос келади. Толяттидаги заводда Lada Azimut учун махсус светодиодли (ЛEД) фаралар ва орқа чироқлар панели ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилмоқда. Бу Россия автосаноати учун ноёб ишлаб чиқариш жараёни ҳисобланади. Шунингдек, янги модел қуйидаги қулайликларга эга бўлади:

  • Олд ён ойналарнинг иситиш тизими;
  • Юкхона эшигининг масофавий ва электр бошқаруви;
  • Юқори сифатли мультимедиа тизими ва рақамли асбоблар панели;
  • Кенгайтирилган хавфсизлик ёстиқчалари ва ёрдамчи электрон тизимлар.
Lada Azimut AvtoVAZнинг сўнгги йиллардаги ўз ишланмаси асосида яратилган биринчи тўлиқ кроссовери бўлади. Ҳозирча ишлаб чиқарувчи автомобилнинг расмий нархлари ва сотувга чиқиш санасини очиқламаган. Бироқ, экспертларнинг фикрича, ушбу модел бренднинг нуфузини оширишга ва харидорларга мутлақо янги даражадаги қулайликни таклиф қилишга қаратилган.

LadaAzimutAvtoVAZКроссоверАвтоолам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиБеларусда 3500 от кучига эга улкан двигател устида иш бошландиКеча, 19:29Лотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиЛотус Эмира 420 Sport: Британия бренди энг тезкор ва енгил моделини тақдим этдиКеча, 15:54Донкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаДонкервоорт F800: Нидерландиянинг 500 от кучига эга спорткари Британия бозорига чиқмоқдаКеча, 12:58Range Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиRange Rover тарихидаги энг кутилмаган бурилиш: илк электр кроссовер тақдим этилдиКеча, 10:27Toyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларToyota Тундра 2027 тақдим этилди: Янги Траилҳунтер версияси ва технологик янгиланишларКеча, 06:50Range Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилRange Rover янги GT моделини намойиш этди: Бренд тарихидаги энг аэродинамик автомобилКеча, 04:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан