Lada Azimut кроссоверининг техник хусусиятлари ва люкс опсиялари маълум бўлди
Россиянинг AvtoVAZ концерни ўзининг янги авлод кроссовери — Lada Azimut моделини ишлаб чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу автомобил компания тарихидаги энг бой жиҳозланган ва замонавий модел бўлиши кутилмоқда. Собиқ завод муҳандиси ва таниқли инсайдер ХаДм томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, янги кроссовер ўзининг техник имкониятлари ва қулайлик даражаси билан бренднинг аввалги моделларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Lada Azimut моделининг энг юқори модификацияси (топ-версия) ўзбекистонлик ҳайдовчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин бўлган бир қатор замонавий функцияларни ўз ичига олади. Хусусан, автомобил салонида илк бор табиий чарм қопламалари, панорамали том ва смартфонлар учун сиmsиз қувватлантириш тизими жорий этилади. ixbt.com нашри хабарига кўра, панорамали том ва юкхона эшигининг электр юритмаси каби опсиялар AvtoVAZ тарихида илк бор серияли автомобилларда қўлланилмоқда.
Техник имкониятлар ва двигател танловиДастлабки босқичда Lada Azimut икки хил атмосфера двигатели билан тақдим этилади. Бошланғич комплектация 1,6 литрли, 120 от кучига эга 16 клапанли мотор ва олти поғонали механик узатмалар қутиси билан жиҳозланади. Кучлироқ талқин эса 1,8 литрли, 135 от кучига эга двигател ва вариатор (КВТ) билан таъминланади. Бу эса шаҳар шароитида қулай ҳаракатланишни таъминлайди.
Компания келажакда автомобилнинг динамик хусусиятларини янада яхшилашни режалаштирган. 2027-йилга бориб модел қаторига 1,4 литрли турбомоторли (камида 150 от кучи) ва классик автомат узатмалар қутисига эга модификация қўшилиши кутилмоқда. Ушбу янгилик Lada брендини ўз сегментидаги хорижий рақобатчилар, хусусан, Хитой кроссоверлари билан рақобатга киришишига ёрдам беради.
Янги технологиялар ва ташқи кўринишАвтомобилнинг ташқи кўриниши ҳам замонавий тенденцияларга мос келади. Толяттидаги заводда Lada Azimut учун махсус светодиодли (ЛEД) фаралар ва орқа чироқлар панели ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилмоқда. Бу Россия автосаноати учун ноёб ишлаб чиқариш жараёни ҳисобланади. Шунингдек, янги модел қуйидаги қулайликларга эга бўлади:
- Олд ён ойналарнинг иситиш тизими;
- Юкхона эшигининг масофавий ва электр бошқаруви;
- Юқори сифатли мультимедиа тизими ва рақамли асбоблар панели;
- Кенгайтирилган хавфсизлик ёстиқчалари ва ёрдамчи электрон тизимлар.
…