Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилди

·46·Техно
Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилди

Хитойнинг Шандун провинцияси, Синдао шаҳрида дунёдаги биринчи модулли маълумотларни қайта ишлаш маркази (МҚИМ) базаси фойдаланишга топширилди. Ушбу ечим сунъий интеллект марказларининг «юраги» деб аталмоқда. Бу энергетик хаб ҳисобланиб, AI ҳисоблаш қувватларига бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда қурилишни тезроқ, арзонроқ ва экологик жиҳатдан қулайроқ қилишга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мйдриверс нашрининг хабар беришича, ушбу базанинг ўлчамлари 53 х 41 метрни, умумий майдони эса тахминан 2200 квадрат метрни ташкил этади. Қурилманинг ўзига хослиги шундаки, у 100 фоиз «яшил» энергиядан фойдаланиш имкониятини беради. Бу эса сунъий интеллект моделлари токенлари учун электр энергияси сарфини амалдаги ўртача кўрсаткичлардан қарийб 30 фоизга камайтириш имконини беради.

Электр таъминоти ишончлилиги масаласига тўхталадиган бўлсак, Қингдао ТГООД Электрик Ко., Лтд. компанияси ижрочи президенти Чжоу Сзюн ушбу ускуна учта мустақил энергия манбасини таъминлай олишини таъкидлади. Бу тизим ташқи тармоқдаги тебранишларга бардош беради, NVIDIA каби кучли график процессорлар (GPU) юкламасини кўтаради ва ускуналар носозлиги ҳолатида ҳам хавфсиз ишлашни кафолатлайди.

Ҳозирги вақтда ушбу ҳисоблаш маркази базаси компания томонидан қурилган шахсий маълумотлар марказига расман уланган. Режага кўра, жорий йилнинг иккинчи ярмида ушбу технология миллий даражадаги йирик маълумотлар марказлари кластерлари ва кўплаб маҳаллий ҳисоблаш марказларида ҳам татбиқ этилади.

Маълумотлар МарказиСунъий IntelлектТехнологияЭнергетикаХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00Huawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиHuawei ўта юқори тезликка эга Ассенд 950ДТ процессорини намойиш этдиБугун, 06:54Коинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаКоинот гиганти: Super Heavy Booster Б20 ракета тезлатгичи янги ракурсдаБугун, 04:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус