Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффус

·21·Техно
Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффус

Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси ўзининг энг кутилаётган маҳсулотлари — Кйберкаб роботаксиси, Tesla Семи юк машинаси ва Мегапакк 3 энергия сақлаш тизимларини кенг кўламли ишлаб чиқариш режаларини 2026-йилга суришга мажбур бўлди. Компаниянинг иккинчи чорак якунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботида ушбу лойиҳаларни оммавий ишлаб чиқариш (волуме продуктион) муддатлари ўзгаргани қайд этилган. Бу ҳолат компаниянинг соф даромади пасайиб бораётган ва харажатлар кескин ортаётган бир пайтда юз бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Tesla ҳозирда асосий эътиборини 4680 русумли аккумулятор элементларини ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратган. Айнан ушбу батареялар Кйберкаб ва Tesla Семи лойиҳаларининг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шунингдек, компания ўзининг Optimus humanоид роботи бўйича ҳам аввалги режаларидан бироз чекинган кўринади — ҳисоботдан роботни кенг кўламли ишлаб чиқариш ҳақидаги бандлар олиб ташланган.

Харажатларнинг ортиши ва молиявий ҳолат

Tesla ҳозирда электромобил ишлаб чиқарувчисидан сунъий интеллект ва робототехника компаниясига айланиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Бу трансформация улкан инвестицияларни талаб қилмоқда. Иккинчи чоракда компаниянинг капитал харажатлари икки баравардан кўпроққа ошди, соф даромад эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5 фоизга камайиб, 1,1 миллиард долларни ташкил этди. Компания молия директори Ваибҳав Танежа йил якунига қадар пул оқимларида манфий кўрсаткичлар сақланиб қолиши мумкинлигидан огоҳлантирган.

Шунга қарамай, Tesla умумий тушум бўйича ижобий натижаларни кўрсатди. Иккинчи чоракда тушум 28,2 миллиард долларга етди, бу ўтган йилги 22,5 миллиард долларга нисбатан 26 фоизга кўпдир. Даромаднинг асосий қисми электромобиллар савдоси ва лизингидан тушган бўлиб, бу соҳадаги кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланган.

Глобал бозордаги ўсиш ва истиқболлар

Tesla апрель-июн ойларида 480 мингдан ортиқ автомобил етказиб берди, бу биринчи чоракдаги кўрсаткичдан 120 минг донага кўпдир. Ушбу ўсиш асосан АҚШдан ташқаридаги бўлган халқаро бозорлар ҳисобига амалга ошди. Компания ҳисоботида қуйидаги давлатларда рекорд даражадаги савдо кўрсаткичлари қайд этилгани айтилади:

  • Жанубий Корея ва Австралия;
  • Португалия ва Словения;
  • Таиланд, Филиппин ва Тайван;
  • Колумбия ва Чили.
Tesla раҳбарияти янги маҳсулотлар ишлаб чиқариш линияларини модернизация қилишда давом этмоқда. Масалан, Остиндаги (Техас) заводда Кйберкаб прототипларини йиғиш бошланган, бироқ уларни оммавий равишда конвеердан чиқариш учун ҳали вақт керак. Мегапакк энергия сақлаш тизимлари ва Optimus роботлари бўйича кечикишлар сабаби очиқланмаган бўлса-да, таҳлилчилар буни технологик мураккабликлар ва ресурсларни AI йўналишига йўналтирилгани билан изоҳлашмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Tesla ўзининг келажакдаги маҳсулотлари учун катта маблағ сарфламоқда, аммо ишлаб чиқариш занжиридаги муаммолар ва стратегик ўзгаришлар асосий лойиҳаларнинг бозорга чиқишини кечиктирмоқда. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам Tesla моделларининг оммалашиши ва нархлар барқарорлиги бевосита ушбу глобал ишлаб чиқариш ҳажмларига боғлиқ бўлиб қолади.

TeslaElon MuskКйберкабЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиИжтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиБугун, 02:26OpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:59АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиАҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилдиБугун, 01:55Pentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиPentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиБугун, 01:24Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда