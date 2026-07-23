Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффус
Илон Маск бошқарувидаги Tesla компанияси ўзининг энг кутилаётган маҳсулотлари — Кйберкаб роботаксиси, Tesla Семи юк машинаси ва Мегапакк 3 энергия сақлаш тизимларини кенг кўламли ишлаб чиқариш режаларини 2026-йилга суришга мажбур бўлди. Компаниянинг иккинчи чорак якунлари бўйича эълон қилинган ҳисоботида ушбу лойиҳаларни оммавий ишлаб чиқариш (волуме продуктион) муддатлари ўзгаргани қайд этилган. Бу ҳолат компаниянинг соф даромади пасайиб бораётган ва харажатлар кескин ортаётган бир пайтда юз бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Tesla ҳозирда асосий эътиборини 4680 русумли аккумулятор элементларини ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратган. Айнан ушбу батареялар Кйберкаб ва Tesla Семи лойиҳаларининг муваффақияти учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Шунингдек, компания ўзининг Optimus humanоид роботи бўйича ҳам аввалги режаларидан бироз чекинган кўринади — ҳисоботдан роботни кенг кўламли ишлаб чиқариш ҳақидаги бандлар олиб ташланган.
Харажатларнинг ортиши ва молиявий ҳолатTesla ҳозирда электромобил ишлаб чиқарувчисидан сунъий интеллект ва робототехника компаниясига айланиш жараёнини бошдан кечирмоқда. Бу трансформация улкан инвестицияларни талаб қилмоқда. Иккинчи чоракда компаниянинг капитал харажатлари икки баравардан кўпроққа ошди, соф даромад эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5 фоизга камайиб, 1,1 миллиард долларни ташкил этди. Компания молия директори Ваибҳав Танежа йил якунига қадар пул оқимларида манфий кўрсаткичлар сақланиб қолиши мумкинлигидан огоҳлантирган.
Шунга қарамай, Tesla умумий тушум бўйича ижобий натижаларни кўрсатди. Иккинчи чоракда тушум 28,2 миллиард долларга етди, бу ўтган йилги 22,5 миллиард долларга нисбатан 26 фоизга кўпдир. Даромаднинг асосий қисми электромобиллар савдоси ва лизингидан тушган бўлиб, бу соҳадаги кўрсаткичлар сезиларли даражада яхшиланган.
Глобал бозордаги ўсиш ва истиқболларTesla апрель-июн ойларида 480 мингдан ортиқ автомобил етказиб берди, бу биринчи чоракдаги кўрсаткичдан 120 минг донага кўпдир. Ушбу ўсиш асосан АҚШдан ташқаридаги бўлган халқаро бозорлар ҳисобига амалга ошди. Компания ҳисоботида қуйидаги давлатларда рекорд даражадаги савдо кўрсаткичлари қайд этилгани айтилади:
- Жанубий Корея ва Австралия;
- Португалия ва Словения;
- Таиланд, Филиппин ва Тайван;
- Колумбия ва Чили.
Хулоса қилиб айтганда, Tesla ўзининг келажакдаги маҳсулотлари учун катта маблағ сарфламоқда, аммо ишлаб чиқариш занжиридаги муаммолар ва стратегик ўзгаришлар асосий лойиҳаларнинг бозорга чиқишини кечиктирмоқда. Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун ҳам Tesla моделларининг оммалашиши ва нархлар барқарорлиги бевосита ушбу глобал ишлаб чиқариш ҳажмларига боғлиқ бўлиб қолади.
…