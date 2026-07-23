АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилди

·23·Техно
АҚШ Хитойнинг Мооншот компаниясини интеллектуал мулк ўғирлигида айблаб, санкция билан таҳдид қилди

АҚШ Молия вазирлиги Хитойнинг сунъий интеллект (AI) соҳасидаги етакчи стартапларидан бири — Мооншот компаниясига нисбатан кескин чоралар кўрилиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Вашингтон маъмурияти Хитой компаниясини Американинг Anthropic лабораториясига тегишли Fable моделини ноқонуний равишда "дистиллаш" (нусха кўчириш орқали ўқитиш)да айбламоқда. Бу ҳолат икки давлат ўртасидаги технологик совуқ урушнинг янги босқичга чиққанидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

АҚШ Молия вазири Скотт Бессент Х платформасидаги ўз саҳифасида "Очиқ кодли дастурлар Америка интеллектуал мулкини ўғирлаш учун рухсатнома эмас" дея баёнот берди. Унинг сўзларига кўра, агар Хитой фирмалари яширин равишда саноат миқёсидаги ўғирликни амалга оширгани исботланса, улар АҚШнинг қора рўйхатига (Энтитй Лист) киритилади ва қатъий санкцияларга дучор бўлади. TechCrunch нашри ушбу можарога Оқ уй расмийларининг айбловлари сабаб бўлганини ёзмоқда.

Модел дистиллаш ва технологик ўғирлик

Модел дистиллаш — бу кичикроқ ва самаралироқ AI моделини каттароқ ва ақллироқ моделнинг натижалари асосида ўқитиш усули ҳисобланади. Гарчи бу усул технология оламида оптималлаштириш учун кенг қўлланилса-да, АҚШ расмийлари Мооншот буни рухсатсиз ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини бузган ҳолда амалга оширган деб ҳисобламоқда. Хусусан, Мооншот тақдим этган янги Кими K3 модели Anthropic компаниясининг Fable модели ютуқларини ўзлаштирганликда гумон қилинмоқда.

Бундан ташқари, Оқ уйнинг фан ва технологиялар бўйича масъул ходими Майкл Кратсиос Мооншот компаниясини экспорт назоратини четлаб ўтганликда ҳам айблади. Маълумотларга кўра, компания Таиланд орқали NVIDIA корпорациясининг энг замонавий GB300 серверларига кириш имконига эга бўлган. Ваҳоланки, NVIDIA Blackwell авлодига мансуб ушбу чипларни Хитой компанияларига сотиш АҚШ қонунчилиги билан тақиқланган.

Вашингтондаги баҳслар ва оқибатлар

Ушбу можаро АҚШ сиёсий доираларида Хитойнинг очиқ кодли моделларига нисбатан муносабатни кескинлаштирди. OpenAI стратегик келажак бўлими раҳбари Деан Балл каби мутахассислар Американинг технологик устунлигини сақлаб қолиш ва миллий хавфсизликни таъминлаш учун Хитойда ишлаб чиқилган очиқ вазнли моделлардан фойдаланишни чеклаш ёки бутунлай тақиқлаш кераклигини таъкидламоқда.

Шу билан бирга, баъзи мустақил экспертлар Мооншот компаниясининг Кими K3 модели қисқа вақт ичида фақат дистиллаш орқали яратилганига шубҳа билан қарамоқда. Чунки Fable модели жорий йилнинг июль ойида оммага тақдим этилган, K3 эса орадан кўп ўтмай эълон қилинган эди. Агарда Хитой моделлари ҳақиқатдан ҳам Американинг энг илғор ишланмалари билан рақобатлаша олса, бу АҚШ сунъий интеллект лабораторияларининг миллиардлаб долларлик инвестиция талаб қилувчи бизнес моделларини хавф остига қўйиши мумкин.

Ҳозирча Мооншот ва АҚШ Молия вазирлиги расмий сўровларга батафсил жавоб бермаган бўлса-да, вазиятнинг кескинлашиши глобал технология бозорида янги чекловлар ва савдо тўсиқлари пайдо бўлишига олиб келиши кутилмоқда. Ўзбекистонлик мутахассислар учун ҳам ушбу жараён муҳим, чунки AI соҳасидаги глобал чекловлар келгусида очиқ кодли технологиялардан фойдаланиш имкониятларига таъсир кўрсатиши мумкин.

АҚШХитойСунъий ИнтеллектМооншотСанкциялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиAMD янги авлод 256 ядроли ЭПЙК Венисе процессорини расмий намойишдан олдин кўрсатдиБугун, 02:27Ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиИжтимоий тармоқларга қарамлик бўйича Meta компаниясига қарши суд иши тўхтатилдиБугун, 02:26OpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI моделлари назоратдан чиқиб Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:59Tesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусTesla янги лойиҳалар муддатини кечиктирди: Кйберкаб ва Семи ишлаб чиқаришда танаффусБугун, 01:51Pentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиPentagon космик парвозлар дастури бюджетини 17 миллиард долларгача оширдиБугун, 01:24Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда