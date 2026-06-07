«Операция Гигаватт»: Ҳолтек АҚШда СМР-300 кичик ядровий реакторларини ўрнатади

·0·Техно
«Операция Гигаватт»: Ҳолтек АҚШда СМР-300 кичик ядровий реакторларини ўрнатади

АҚШнинг Ҳолтек Интернатионал компанияси Юта штатида амалга оширилиши режалаштирилган Греэн Ривер Адвансед Нуклеар Proжект лойиҳасининг технологик ҳамкори сифатида танланди. «Оператион Гигаватт» ташаббуси доирасида бўлажак станция майдонида экологик тоза электр энергияси ишлаб чиқаришга мўлжалланган Ҳолтек СМР-300 кичик модулли реакторларини жойлаштириш кўзда тутилган. Аввалроқ Блуе Кастле номи билан машҳур бўлган ушбу лойиҳа эндиликда тайёргарлик босқичидан амалий амалга ошириш жараёнига ўтмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги станциянинг асоси ҳар бири 300 МВ дан ортиқ электр қувватига эга бўлган СМР-300 реакторлари бўлади. Улар жаҳон атом энергетикасида ўн йилликлар давомида қўлланилиб келаётган, яхши ўзлаштирилган босимли сув реакторлари технологияси асосида қурилган. Шу билан бирга, ишлаб чиқувчилар хавфсизликни ошириш ва эксплуатация харажатларини камайтиришга қаратилган бир қатор ўзгаришларни киритганлар.

СМР-300 нинг асосий хусусиятларидан бири қурғоқчил иқлим шароитида ишлаш имкониятидир. Реактор конденсаторни ҳаво билан совутиш тизими билан жиҳозланиши мумкин, бу эса сув сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади — бу Юта каби сув ресурслари чекланган ҳудудлар учун муҳим афзалликдир. Шунингдек, лойиҳада пассив ҳимоя тизимларидан фойдаланиш кўзда тутилган бўлиб, улар ташқи электр таъминоти бутунлай узилган тақдирда ҳам реакторни хавфсиз ҳолатга ўтказа олади.

Ҳолтек ҳисоб-китобларига кўра, содда конструкция туфайли иккита энергоблокга хизмат кўрсатиш учун тахминан 270 нафар ходим талаб этилади. Бу анъанавий йирик атом электр станцияларига қараганда анча кам ва эксплуатация нархига ижобий таъсир кўрсатиши керак. Ҳозирда СМР-300 сериясидаги илк реакторлар АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссиясида (НРК) лицензиялаш жараёнидан ўтмоқда.

ҲолтекСМР-300Атом ЭнергетикасиТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда катер ва экраноплан гибриди синовдан ўтказилди: тезлик 130 км/соатАҚШда катер ва экраноплан гибриди синовдан ўтказилди: тезлик 130 км/соатБугун, 11:54Дунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиДунёдаги илк маълумотлар маркази «юраги» ишга туширилдиБугун, 09:00SpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаSpaceX Старбасе космодромидаги афсонавий старт майдончасини бутунлай янгиламоқдаБугун, 08:57Солидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиСолидион -80 даража совуқда ҳам ишлайдиган янги аккумуляторни тақдим этдиБугун, 08:30Сиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиСиеменс дунёдаги илк тижорий термоядровий кемани яратишда иштирок этадиБугун, 08:26Яна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиЯна-да кучлироқ Starship В3: SpaceX старт майдончаларидаги фарқ кўрсатилдиБугун, 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус