«Операция Гигаватт»: Ҳолтек АҚШда СМР-300 кичик ядровий реакторларини ўрнатади
АҚШнинг Ҳолтек Интернатионал компанияси Юта штатида амалга оширилиши режалаштирилган Греэн Ривер Адвансед Нуклеар Proжект лойиҳасининг технологик ҳамкори сифатида танланди. «Оператион Гигаватт» ташаббуси доирасида бўлажак станция майдонида экологик тоза электр энергияси ишлаб чиқаришга мўлжалланган Ҳолтек СМР-300 кичик модулли реакторларини жойлаштириш кўзда тутилган. Аввалроқ Блуе Кастле номи билан машҳур бўлган ушбу лойиҳа эндиликда тайёргарлик босқичидан амалий амалга ошириш жараёнига ўтмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги станциянинг асоси ҳар бири 300 МВ дан ортиқ электр қувватига эга бўлган СМР-300 реакторлари бўлади. Улар жаҳон атом энергетикасида ўн йилликлар давомида қўлланилиб келаётган, яхши ўзлаштирилган босимли сув реакторлари технологияси асосида қурилган. Шу билан бирга, ишлаб чиқувчилар хавфсизликни ошириш ва эксплуатация харажатларини камайтиришга қаратилган бир қатор ўзгаришларни киритганлар.
СМР-300 нинг асосий хусусиятларидан бири қурғоқчил иқлим шароитида ишлаш имкониятидир. Реактор конденсаторни ҳаво билан совутиш тизими билан жиҳозланиши мумкин, бу эса сув сарфини сезиларли даражада камайтиришга хизмат қилади — бу Юта каби сув ресурслари чекланган ҳудудлар учун муҳим афзалликдир. Шунингдек, лойиҳада пассив ҳимоя тизимларидан фойдаланиш кўзда тутилган бўлиб, улар ташқи электр таъминоти бутунлай узилган тақдирда ҳам реакторни хавфсиз ҳолатга ўтказа олади.
Ҳолтек ҳисоб-китобларига кўра, содда конструкция туфайли иккита энергоблокга хизмат кўрсатиш учун тахминан 270 нафар ходим талаб этилади. Бу анъанавий йирик атом электр станцияларига қараганда анча кам ва эксплуатация нархига ижобий таъсир кўрсатиши керак. Ҳозирда СМР-300 сериясидаги илк реакторлар АҚШ Ядровий тартибга солиш комиссиясида (НРК) лицензиялаш жараёнидан ўтмоқда.
…