Литий даври якунланмоқдами? КАТЛ натрий-ионли аккумуляторларни ишлаб чиқаради
Хитойнинг КАТЛ компанияси — дунёдаги энг йирик тортувчи аккумуляторлар ишлаб чиқарувчиси — натрий-ионли батареяларни оммавий бозорга чиқариш муддатларини расман эълон қилди. Компания баёнотига кўра, натрий асосидаги биринчи стационар энергия сақлаш тизимлари 2026-йилнинг сентябрь ойидан бошлаб мижозларга етказиб берила бошлайди. Йил якунига келиб эса КАТЛ етказиб бериш ҳажмини гигаватт-соат даражасига кўтаришни режалаштирмоқда, бу эса технологиянинг саноат миқёсига ўтганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
КАТЛ компаниясининг энергия сақлаш тизимлари бўлими технологиялар бўйича директори Лин Сзюбяо Хитойда бўлиб ўтган соҳавий тадбирда ушбу маълумотни тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, компания натрий-ионли элементларни серияли ишлаб чиқаришга тўлиқ тайёр ва 2026-йилни технологиянинг тижорий ишга туширилишидаги асосий босқич деб ҳисоблайди. Натрий-ионли аккумуляторлар 1970-йиллардан буён литийли тизимлар билан параллел равишда ишлаб чиқилган бўлса-да, энергия зичлиги пастлиги сабабли узоқ вақт давомида иккинчи даражали бўлиб қолаётган эди.
Вазият сўнгги йилларда, КАТЛ технологияни саноат даражасига олиб чиққанидан сўнг ўзгарди. Компания бир неча ривожланиш босқичларини босиб ўтди: 2021-йилда натрий-ионли элементларнинг биринчи авлоди, 2025-йил апрелида эса Нахтра бренди остида иккинчи авлоди тақдим этилди. КАТЛ натрийдан нафақат стационар омборларда, балки электромобиллар ва батареяларни тезкор алмаштириш тизимларида ҳам фойдаланишни кўзламоқда.
Натрийнинг асосий устунлиги — унинг иқтисодий самарадорлигидир. Натрий Ер юзидаги энг кенг тарқалган элементлардан бири бўлиб, уни оддий туз ёки денгиз сувидан олиш мумкин. Бу эса уни литийдан сезиларли даражада арзон қилади. Натрий-ионли батареялар максимал энергия сиғими эмас, балки нарх ва қулайлик муҳим бўлган сегментлар учун энг мақбул номзодга айланмоқда.
Ушбу тизимлар учун энг асосий йўналиш қуёш ва шамол электр станциялари билан бирга ишлайдиган йирик стационар энергия сақлаш омборлари ҳисобланади. Шу билан бирга, КАТЛ ушбу технологияни кичик масофага мўлжалланган арзон электромобилларда ҳам қўллашни режалаштирмоқда. Келажакда натрий литий-темир-фосфат (ЛФП) аккумуляторларининг бир қисмини бозордан сиқиб чиқариши кутилмоқда.
…