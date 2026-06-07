Литий даври якунланмоқдами? КАТЛ натрий-ионли аккумуляторларни ишлаб чиқаради

·79·Техно
Литий даври якунланмоқдами? КАТЛ натрий-ионли аккумуляторларни ишлаб чиқаради

Хитойнинг КАТЛ компанияси — дунёдаги энг йирик тортувчи аккумуляторлар ишлаб чиқарувчиси — натрий-ионли батареяларни оммавий бозорга чиқариш муддатларини расман эълон қилди. Компания баёнотига кўра, натрий асосидаги биринчи стационар энергия сақлаш тизимлари 2026-йилнинг сентябрь ойидан бошлаб мижозларга етказиб берила бошлайди. Йил якунига келиб эса КАТЛ етказиб бериш ҳажмини гигаватт-соат даражасига кўтаришни режалаштирмоқда, бу эса технологиянинг саноат миқёсига ўтганини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КАТЛ компаниясининг энергия сақлаш тизимлари бўлими технологиялар бўйича директори Лин Сзюбяо Хитойда бўлиб ўтган соҳавий тадбирда ушбу маълумотни тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, компания натрий-ионли элементларни серияли ишлаб чиқаришга тўлиқ тайёр ва 2026-йилни технологиянинг тижорий ишга туширилишидаги асосий босқич деб ҳисоблайди. Натрий-ионли аккумуляторлар 1970-йиллардан буён литийли тизимлар билан параллел равишда ишлаб чиқилган бўлса-да, энергия зичлиги пастлиги сабабли узоқ вақт давомида иккинчи даражали бўлиб қолаётган эди.

Вазият сўнгги йилларда, КАТЛ технологияни саноат даражасига олиб чиққанидан сўнг ўзгарди. Компания бир неча ривожланиш босқичларини босиб ўтди: 2021-йилда натрий-ионли элементларнинг биринчи авлоди, 2025-йил апрелида эса Нахтра бренди остида иккинчи авлоди тақдим этилди. КАТЛ натрийдан нафақат стационар омборларда, балки электромобиллар ва батареяларни тезкор алмаштириш тизимларида ҳам фойдаланишни кўзламоқда.

Натрийнинг асосий устунлиги — унинг иқтисодий самарадорлигидир. Натрий Ер юзидаги энг кенг тарқалган элементлардан бири бўлиб, уни оддий туз ёки денгиз сувидан олиш мумкин. Бу эса уни литийдан сезиларли даражада арзон қилади. Натрий-ионли батареялар максимал энергия сиғими эмас, балки нарх ва қулайлик муҳим бўлган сегментлар учун энг мақбул номзодга айланмоқда.

Ушбу тизимлар учун энг асосий йўналиш қуёш ва шамол электр станциялари билан бирга ишлайдиган йирик стационар энергия сақлаш омборлари ҳисобланади. Шу билан бирга, КАТЛ ушбу технологияни кичик масофага мўлжалланган арзон электромобилларда ҳам қўллашни режалаштирмоқда. Келажакда натрий литий-темир-фосфат (ЛФП) аккумуляторларининг бир қисмини бозордан сиқиб чиқариши кутилмоқда.

КАТЛНатрий-ионАккумуляторТехнологияЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиРоссиянинг Рассвет сунъий йўлдошларидан бири орбитадан чиқиб кетдиБугун, 16:59В-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираВ-Колор янги DDR5 модулларини тақдим этди: Бир тўпламда 2 TB гача хотираБугун, 16:29OpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаOpenAI янги “супер илова” устида ишламоқдаБугун, 16:24К12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиК12 стартапи углеродли нанотрубкаларни квант чипларига ўрнатиш усулини топдиБугун, 15:59ChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиChatGPT тарихидаги энг йирик янгиланиш: Чат-бот супер-иловага айланадиБугун, 15:27Оператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаОператив хотира нархи 2026-йил охиригача икки баравар ошиши кутилмоқдаБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус