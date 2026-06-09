Suno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқда
Таҳлилчилар сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратиш хизматларига бўлган қизиқиш кескин ортганини қайд этишди. Yota операторининг аноним маълумотларига кўра, 2024-йил бошидан буён бундай платформалардаги трафик 20% дан кўпроққа ошган, ўртача сессия вақти эса ўтган йилнинг май ойига нисбатан 45% га ўсган. Бу қизиқишнинг асосий драйвери сифатида оригинал вокал партиялари бошқа ижрочиларнинг синтезланган овозлари билан алмаштириладиган “нейрокаверлар” кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мусиқий нейротармоқлар орасида Suno платформаси мутлақ етакчи бўлиб қолмоқда — унинг ҳиссасига аудиториянинг 73% и ва фойдаланувчилар мусиқий нейротармоқларда ўтказадиган умумий вақтнинг 94% и тўғри келади. Йил бошидан буён ушбу сервис трафики ҳам 20% га ошди. Кучли учликдан вокални ажратиб олишга мўлжалланган Вокал Ремовер (тахминан 20% фойдаланувчи) ва матнли тавсиф асосида мусиқа генерация қилувчи Удио (3%) жой олди.
Овоз билан ишлашга ихтисослашган сервислар энг юқори ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Moises.ai платформасининг трафики йил бошидан буён 116% га, Вокал Ремовер эса 65% га сакради. Мутлақ рекордчи сифатида Covers.ai қайд этилди — унинг апрель ойидаги трафик ҳажми январ ойидагига қараганда 20 баравардан кўпроққа ошган.
Бундай хизматларнинг асосий аудиториясини 26–45 ёшдаги фойдаланувчилар ташкил этиб, барча трафикнинг ярми уларнинг ҳиссасига тўғри келади. Шу билан бирга, 56 ёшдан ошган фойдаланувчилар орасида фаолликнинг энг юқори ўсиши кузатилмоқда. Эркаклар мусиқий нейротармоқлардан аёлларга қараганда фаолроқ фойдаланишади (66% фойдаланувчи ва 79% вақт). Ўртача сессия давомийлиги тахминан 18 дақиқани ташкил этмоқда.
…