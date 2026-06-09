Suno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқда

·0·Техно
Suno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқда

Таҳлилчилар сунъий интеллект ёрдамида мусиқа яратиш хизматларига бўлган қизиқиш кескин ортганини қайд этишди. Yota операторининг аноним маълумотларига кўра, 2024-йил бошидан буён бундай платформалардаги трафик 20% дан кўпроққа ошган, ўртача сессия вақти эса ўтган йилнинг май ойига нисбатан 45% га ўсган. Бу қизиқишнинг асосий драйвери сифатида оригинал вокал партиялари бошқа ижрочиларнинг синтезланган овозлари билан алмаштириладиган “нейрокаверлар” кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мусиқий нейротармоқлар орасида Suno платформаси мутлақ етакчи бўлиб қолмоқда — унинг ҳиссасига аудиториянинг 73% и ва фойдаланувчилар мусиқий нейротармоқларда ўтказадиган умумий вақтнинг 94% и тўғри келади. Йил бошидан буён ушбу сервис трафики ҳам 20% га ошди. Кучли учликдан вокални ажратиб олишга мўлжалланган Вокал Ремовер (тахминан 20% фойдаланувчи) ва матнли тавсиф асосида мусиқа генерация қилувчи Удио (3%) жой олди.

Овоз билан ишлашга ихтисослашган сервислар энг юқори ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Moises.ai платформасининг трафики йил бошидан буён 116% га, Вокал Ремовер эса 65% га сакради. Мутлақ рекордчи сифатида Covers.ai қайд этилди — унинг апрель ойидаги трафик ҳажми январ ойидагига қараганда 20 баравардан кўпроққа ошган.

Бундай хизматларнинг асосий аудиториясини 26–45 ёшдаги фойдаланувчилар ташкил этиб, барча трафикнинг ярми уларнинг ҳиссасига тўғри келади. Шу билан бирга, 56 ёшдан ошган фойдаланувчилар орасида фаолликнинг энг юқори ўсиши кузатилмоқда. Эркаклар мусиқий нейротармоқлардан аёлларга қараганда фаолроқ фойдаланишади (66% фойдаланувчи ва 79% вақт). Ўртача сессия давомийлиги тахминан 18 дақиқани ташкил этмоқда.

SunoУдиоСунъий IntelлектМусиқаНейрокавер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаАҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаБугун, 06:24Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIApple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIБугун, 05:53Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларЗепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларБугун, 05:21Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиРоссияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиБугун, 04:56Алеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиАлеш Свобода Dragon кемаси учувчиси бўлади: Чехия илк бор ХКСга астронавт юборадиБугун, 04:55Энг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиЭнг янги iOS 27 операцион тизимини қабул қиладиган iPhone моделлари маълум бўлдиБугун, 03:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус