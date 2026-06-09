Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилди
Xiaomi компанияси HyperOS кодларида аниқланган маълумотларга кўра, корпуси сезиларли даражада кенгроқ бўлган ноодатий буклама смартфон устида иш олиб бормоқда. Ушбу қурилма Мих Фолд 4 моделидан кейин тўхтаб қолган туркумнинг мантиқий давоми бўлиши ва бозорга чиқиши кутилаётган iPhone Фолд билан рақобатлашиши айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирда Xiaomi муҳандислари дисплей кенглиги оширилган муқобил форм-факторни синовдан ўтказмоқда. Технология ишқибозлари тизим интерфейсини Huawei Пура Х Max концептлари билан солиштириб кўришди ва натижалар визуал жиҳатдан мос келди. Бу эса компаниянинг янги дизайн йўналишини билвосита тасдиқлайди.
Янги қурилма бозорда Мих Фолд 5, Xiaomi 17 Фолд ёки Xiaomi 18 Фолд номлари остида пайдо бўлиши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, смартфон Леика бренди остидаги уч талик камера билан жиҳозланади, унинг асосий сенсори эса 200 Мп рухсатга эга бўлади.
Аппарат платформаси сифатида компаниянинг шахсий Хринг О3 чипи кутилмоқда. Шунингдек, HyperOS тизимида кўп вазифалилик режими такомиллаштирилиши ва янгиланган мустаҳкам шарнир механизми қўлланилиши ҳақида хабарлар мавжуд. Қурилманинг расмий дебюти 2026-йилнинг август ойида Хитойда бўлиб ўтиши тахмин қилинмоқда.
…