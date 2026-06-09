Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилди

·0·Техно
Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилди

Xiaomi компанияси HyperOS кодларида аниқланган маълумотларга кўра, корпуси сезиларли даражада кенгроқ бўлган ноодатий буклама смартфон устида иш олиб бормоқда. Ушбу қурилма Мих Фолд 4 моделидан кейин тўхтаб қолган туркумнинг мантиқий давоми бўлиши ва бозорга чиқиши кутилаётган iPhone Фолд билан рақобатлашиши айтилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирда Xiaomi муҳандислари дисплей кенглиги оширилган муқобил форм-факторни синовдан ўтказмоқда. Технология ишқибозлари тизим интерфейсини Huawei Пура Х Max концептлари билан солиштириб кўришди ва натижалар визуал жиҳатдан мос келди. Бу эса компаниянинг янги дизайн йўналишини билвосита тасдиқлайди.

Янги қурилма бозорда Мих Фолд 5, Xiaomi 17 Фолд ёки Xiaomi 18 Фолд номлари остида пайдо бўлиши мумкин. Дастлабки маълумотларга кўра, смартфон Леика бренди остидаги уч талик камера билан жиҳозланади, унинг асосий сенсори эса 200 Мп рухсатга эга бўлади.

Аппарат платформаси сифатида компаниянинг шахсий Хринг О3 чипи кутилмоқда. Шунингдек, HyperOS тизимида кўп вазифалилик режими такомиллаштирилиши ва янгиланган мустаҳкам шарнир механизми қўлланилиши ҳақида хабарлар мавжуд. Қурилманинг расмий дебюти 2026-йилнинг август ойида Хитойда бўлиб ўтиши тахмин қилинмоқда.

XiaomiHyperOSМих ФолдСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаHonor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаБугун, 08:30Suno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқдаSuno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқдаБугун, 07:52АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаАҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаБугун, 06:24Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIApple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIБугун, 05:53Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларЗепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларБугун, 05:21Россияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиРоссияда ChatGPT, Grok ва DeepSeek хизматлари тақиқланмайдиБугун, 04:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус