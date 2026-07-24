GeForce RTX 3060 ҳали ҳам долзарб: у янги RTX 4060 ва Radeon RX 7600 ни ортда қолдирди
График карталар бозорида кутилмаган ҳолат кузатилмоқда: бир неча йил аввал чиқарилган GeForce RTX 3060 модели ўзининг ворислари ва рақобатчиларидан устунлигини намойиш этмоқда. Янги ўйинлар ва мураккаб график тестлар шуни кўрсатдики, ушбу видео карта ҳатто замонавийроқ ва қимматроқ моделларга қараганда узоқроқ хизмат қилиш салоҳиятига эга бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
3DCenter портали томонидан ўтказилган таҳлилларга кўра, NVIDIA компаниясининг 12 GB видео хотирага эга бўлган эски модели янги ўйинларда ўз мавқеини нафақат йўқотмаган, балки GeForce RTX 4060 ва Radeon RX 7600 каби 8 GB хотирали карталарни қувиб етмоқда. ПК Гамес Ҳардваре нашрининг 2026-йилги ўйин синовлари натижалари 2023-йилдаги кўрсаткичлар билан солиштирилганда, эски архитектуранинг устунлиги яққол намоён бўлди.
Хотира ҳажми ҳал қилувчи омилга айландиТадқиқот натижалари Фулл ҲД (1080p) рухсатида GeForce RTX 4060 нинг RTX 3060 устидан устунлиги 23,5 фоиздан 18,8 фоизга тушганини кўрсатди. Radeon RX 7600 моделида эса бу пасайиш янада сезиларли бўлиб, 20,7 фоиздан 11,8 фоизга тушиб қолган. Бу шуни англатадики, замонавий ўйинлар талаби ошгани сайин, янги авлоднинг арзонроқ моделлари ўз кучини йўқотмоқда.
Энг қизиқарли ҳолат 4K рухсатидаги тестларда кузатилди. Бу ерда GeForce RTX 3060 ўзининг 12 GB хотираси эвазига ҳар иккала янги рақибини ҳам мағлуб этишга муваффақ бўлди. GeForce RTX 4060 ўзидан олдинги модел унумдорлигининг атиги 97,2 фоизини кўрсата олган бўлса, Radeon RX 7600 кўрсаткичи 94,9 фоизгача пасайиб кетган.
Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат драйверлар янгиланиши ёки Ампере архитектурасининг мўъжизаси эмас, балки оддий техник кўрсаткич — видео хотира (VRAM) ҳажми билан боғлиқ. Замонавий ўйинлар, айниқса юқори график созламаларда, 8 GB хотира билан чекланиб қолмоқда. Натижада, 12 GB хотирага эга бўлган эски карта маълумотларни қайта ишлашда эркинроқ ҳаракат қилмоқда.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариШуниси эътиборга лойиқки, юқори сегментга мансуб GeForce RTX 4070 каби моделлар RTX 3060 дан ўз масофасини сақлаб қолган ва ҳатто фарқни оширган. Бу эса муаммо фақатгина ўрта сегментдаги хотира ҳажми чекланган карталарга тегишли эканини тасдиқлайди. Ўзбекистон бозорида ҳам GeForce RTX 3060 ҳамон энг оммабоп танловлардан бири бўлиб қолмоқда, чунки унинг нарх ва унумдорлик нисбати янги моделлардан қолишмайди.
- GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;
- GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;
- Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.
…