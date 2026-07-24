GeForce RTX 3060 ҳали ҳам долзарб: у янги RTX 4060 ва Radeon RX 7600 ни ортда қолдирди

·56·Техно
GeForce RTX 3060 ҳали ҳам долзарб: у янги RTX 4060 ва Radeon RX 7600 ни ортда қолдирди

График карталар бозорида кутилмаган ҳолат кузатилмоқда: бир неча йил аввал чиқарилган GeForce RTX 3060 модели ўзининг ворислари ва рақобатчиларидан устунлигини намойиш этмоқда. Янги ўйинлар ва мураккаб график тестлар шуни кўрсатдики, ушбу видео карта ҳатто замонавийроқ ва қимматроқ моделларга қараганда узоқроқ хизмат қилиш салоҳиятига эга бўлиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

3DCenter портали томонидан ўтказилган таҳлилларга кўра, NVIDIA компаниясининг 12 GB видео хотирага эга бўлган эски модели янги ўйинларда ўз мавқеини нафақат йўқотмаган, балки GeForce RTX 4060 ва Radeon RX 7600 каби 8 GB хотирали карталарни қувиб етмоқда. ПК Гамес Ҳардваре нашрининг 2026-йилги ўйин синовлари натижалари 2023-йилдаги кўрсаткичлар билан солиштирилганда, эски архитектуранинг устунлиги яққол намоён бўлди.

Хотира ҳажми ҳал қилувчи омилга айланди

Тадқиқот натижалари Фулл ҲД (1080p) рухсатида GeForce RTX 4060 нинг RTX 3060 устидан устунлиги 23,5 фоиздан 18,8 фоизга тушганини кўрсатди. Radeon RX 7600 моделида эса бу пасайиш янада сезиларли бўлиб, 20,7 фоиздан 11,8 фоизга тушиб қолган. Бу шуни англатадики, замонавий ўйинлар талаби ошгани сайин, янги авлоднинг арзонроқ моделлари ўз кучини йўқотмоқда.

Энг қизиқарли ҳолат 4K рухсатидаги тестларда кузатилди. Бу ерда GeForce RTX 3060 ўзининг 12 GB хотираси эвазига ҳар иккала янги рақибини ҳам мағлуб этишга муваффақ бўлди. GeForce RTX 4060 ўзидан олдинги модел унумдорлигининг атиги 97,2 фоизини кўрсата олган бўлса, Radeon RX 7600 кўрсаткичи 94,9 фоизгача пасайиб кетган.

Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат драйверлар янгиланиши ёки Ампере архитектурасининг мўъжизаси эмас, балки оддий техник кўрсаткич — видео хотира (VRAM) ҳажми билан боғлиқ. Замонавий ўйинлар, айниқса юқори график созламаларда, 8 GB хотира билан чекланиб қолмоқда. Натижада, 12 GB хотирага эга бўлган эски карта маълумотларни қайта ишлашда эркинроқ ҳаракат қилмоқда.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Шуниси эътиборга лойиқки, юқори сегментга мансуб GeForce RTX 4070 каби моделлар RTX 3060 дан ўз масофасини сақлаб қолган ва ҳатто фарқни оширган. Бу эса муаммо фақатгина ўрта сегментдаги хотира ҳажми чекланган карталарга тегишли эканини тасдиқлайди. Ўзбекистон бозорида ҳам GeForce RTX 3060 ҳамон энг оммабоп танловлардан бири бўлиб қолмоқда, чунки унинг нарх ва унумдорлик нисбати янги моделлардан қолишмайди.

  • GeForce RTX 3060 — 12 GB VRAM;
  • GeForce RTX 4060 — 8 GB VRAM;
  • Radeon RX 7600 — 8 GB VRAM.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, видео карта танлашда фақатгина унинг чиқарилган йили ёки сериясига эмас, балки техник параметрларига, хусусан, хотира ҳажмига эътибор бериш муҳим. GeForce RTX 3060 мисоли шуни кўрсатмоқдаки, баъзида тўғри танланган техник хусусиятлар қурилманинг маънавий эскиришини бир неча йилга кечиктириши мумкин.

NVIDIAGeForce RTX 3060Видео КартаТехнологияГаминг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб