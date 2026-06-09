Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгилади

·0·Техно
Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгилади

Apple компанияси бугун iCloud орқали тақдим этиладиган "Умумий албомлар" (Шаред Албуms) функцияси учун муҳим янгиланишни эълон қилди. Эндиликда Android ва Windows қурилмаларидан фойдаланувчи дўстлар ва оила аъзолари умумий албомларга қўшилиши ҳамда уларга ўз суратларини жойлаши анча осонлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янгиланишнинг энг асосий жиҳати — тасвирларнинг тўлиқ рухсатда (фулл ресолутион) қўллаб-қувватланишидир. Илгари Apple экотизимидан ташқаридаги фойдаланувчилар учун суратлар сифати сезиларли даражада сиқилган бўлса, энди улар iCloud.com орқали ҳеч қандай йўқотишларсиз, асл сифатдаги суратларни юклаш имкониятига эга бўлдилар.

Мазкур яхшиланиш турли операцион тизимлардан фойдаланувчи гуруҳлар ўртасидаги асосий тўсиқлардан бирини бартараф этади. Эндиликда Android ва Windows фойдаланувчилари умумий албомларда тўлақонли иштирок этишлари, ўз контентларини асл ҳолатида баҳам кўришлари мумкин.

Бундан ташқари, Apple умумий албомларда суратларни фильтрлаш ва уларга изоҳ қолдиришнинг янги усулларини жорий қилди. Шунингдек, бошқа фойдаланувчиларни албомга таклиф қилиш воситалари ҳам такомиллаштирилиб, жараён янада содда ва тушунарли кўринишга келтирилди.

AppleИCloudAndroidWindowsТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаHonor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаБугун, 08:30Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиXiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиБугун, 08:28Suno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқдаSuno етакчиликда: Сунъий интеллект орқали мусиқа яратиш оммалашмоқдаБугун, 07:52АҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаАҚШ НАТО иттифоқчиларини Huawei ускуналаридан воз кечишга чақирмоқдаБугун, 06:24Apple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIApple iOS 27 ва iPadOS 27 тизимларини тақдим этди: Лиқуид Гласс ва Siri AIБугун, 05:53Зепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларЗепто IPO аризасини топширди: Тезкор ўсиш ва катта зарарларБугун, 05:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус