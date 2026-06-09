Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгилади
Apple компанияси бугун iCloud орқали тақдим этиладиган "Умумий албомлар" (Шаред Албуms) функцияси учун муҳим янгиланишни эълон қилди. Эндиликда Android ва Windows қурилмаларидан фойдаланувчи дўстлар ва оила аъзолари умумий албомларга қўшилиши ҳамда уларга ўз суратларини жойлаши анча осонлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу янгиланишнинг энг асосий жиҳати — тасвирларнинг тўлиқ рухсатда (фулл ресолутион) қўллаб-қувватланишидир. Илгари Apple экотизимидан ташқаридаги фойдаланувчилар учун суратлар сифати сезиларли даражада сиқилган бўлса, энди улар iCloud.com орқали ҳеч қандай йўқотишларсиз, асл сифатдаги суратларни юклаш имкониятига эга бўлдилар.
Мазкур яхшиланиш турли операцион тизимлардан фойдаланувчи гуруҳлар ўртасидаги асосий тўсиқлардан бирини бартараф этади. Эндиликда Android ва Windows фойдаланувчилари умумий албомларда тўлақонли иштирок этишлари, ўз контентларини асл ҳолатида баҳам кўришлари мумкин.
Бундан ташқари, Apple умумий албомларда суратларни фильтрлаш ва уларга изоҳ қолдиришнинг янги усулларини жорий қилди. Шунингдек, бошқа фойдаланувчиларни албомга таклиф қилиш воситалари ҳам такомиллаштирилиб, жараён янада содда ва тушунарли кўринишга келтирилди.
…