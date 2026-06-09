Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғди
Эвотрех стартапи бор-йўғи икки йилдан бери фаолият юритаётган бўлса-да, келаси йили ўзининг илк гибрид турдаги саёҳат трейлерларини (РВ) ишлаб чиқариш ва сотишни режалаштирмоқда. Компания йилига тахминан 1000 дона техника чиқаришни мақсад қилган. Ушбу маррага эришиш учун Эвотрех 30 миллион долларлик А серияли инвестиция раундини якунлади ва умумий маблағ миқдорини 46 миллион долларга етказди. Сармоядорлар орасида ГСР Унитед Капитал, Форебригҳт Концерто Капитал каби Хитой ва Гонконг фондлари, шунингдек, машҳур Anker компанияси ҳам бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лос-Анжелесда жойлашган ушбу стартап жалб қилинган капитални ўзининг янги РВ моделини якуний синовдан ўтказишга сарфлайди. Компания ўтган йили махфийлик режимидан чиққан эди ва жорий йилда Консумер Electronикс Шов кўргазмасида ўз ишланмаларини намойиш этди. Ҳозирда бозор анча рақобатбардош бўлиб, Тор ва Виннебаго каби анъанавий ишлаб чиқарувчилар электр моделлар устида ишламоқда, бироқ улар ҳали истеъмолчиларга кенг кўламда етказиб беришни бошлагани йўқ.
Эвотрех асосчиларидан бири Алекс Хиао рақобатдан қўрқмаслигини ва Anker компаниясидаги маҳсулот менежери сифатидаги тажрибаси унга ёрдам беришини таъкидлади. Lightsҳип ва Пеббле каби рақобатчилар тўлиқ электр трейлерларга эътибор қаратаётган бир пайтда, Эвотрех гибрид тизимни танлади. Бу тизим бортдаги бензинли двигател орқали қувватланадиган аккумулятор блокидан иборат бўлиб, у "кенгайтирилган масофали электр транспорт воситаси" (EREV) деб аталади.
Алекс Хиаонинг сўзларига кўра, асосий мақсад одамларга узоқ вақт давомида марказий тармоқлардан узилган ҳолда яшаш имконини берувчи техника яратишдир. Ҳозирда компаниянинг ПГ5 РВ моделига бўлган буюртмаларнинг 90 фоизи 160 000 долларлик Премиум комплектацияга тўғри келмоқда. Компания яқин 10-12 ой ичида маҳсулотнинг чидамлилигини синовдан ўтказишга ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга эътибор қаратади.
…