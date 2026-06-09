Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғди

·15·Техно
Эвотрех қувватлаш станциясига эҳтиёж сезмайдиган РВ учун 30 млн доллар йиғди

Эвотрех стартапи бор-йўғи икки йилдан бери фаолият юритаётган бўлса-да, келаси йили ўзининг илк гибрид турдаги саёҳат трейлерларини (РВ) ишлаб чиқариш ва сотишни режалаштирмоқда. Компания йилига тахминан 1000 дона техника чиқаришни мақсад қилган. Ушбу маррага эришиш учун Эвотрех 30 миллион долларлик А серияли инвестиция раундини якунлади ва умумий маблағ миқдорини 46 миллион долларга етказди. Сармоядорлар орасида ГСР Унитед Капитал, Форебригҳт Концерто Капитал каби Хитой ва Гонконг фондлари, шунингдек, машҳур Anker компанияси ҳам бор. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лос-Анжелесда жойлашган ушбу стартап жалб қилинган капитални ўзининг янги РВ моделини якуний синовдан ўтказишга сарфлайди. Компания ўтган йили махфийлик режимидан чиққан эди ва жорий йилда Консумер Electronикс Шов кўргазмасида ўз ишланмаларини намойиш этди. Ҳозирда бозор анча рақобатбардош бўлиб, Тор ва Виннебаго каби анъанавий ишлаб чиқарувчилар электр моделлар устида ишламоқда, бироқ улар ҳали истеъмолчиларга кенг кўламда етказиб беришни бошлагани йўқ.

Эвотрех асосчиларидан бири Алекс Хиао рақобатдан қўрқмаслигини ва Anker компаниясидаги маҳсулот менежери сифатидаги тажрибаси унга ёрдам беришини таъкидлади. Lightsҳип ва Пеббле каби рақобатчилар тўлиқ электр трейлерларга эътибор қаратаётган бир пайтда, Эвотрех гибрид тизимни танлади. Бу тизим бортдаги бензинли двигател орқали қувватланадиган аккумулятор блокидан иборат бўлиб, у "кенгайтирилган масофали электр транспорт воситаси" (EREV) деб аталади.

Алекс Хиаонинг сўзларига кўра, асосий мақсад одамларга узоқ вақт давомида марказий тармоқлардан узилган ҳолда яшаш имконини берувчи техника яратишдир. Ҳозирда компаниянинг ПГ5 РВ моделига бўлган буюртмаларнинг 90 фоизи 160 000 долларлик Премиум комплектацияга тўғри келмоқда. Компания яқин 10-12 ой ичида маҳсулотнинг чидамлилигини синовдан ўтказишга ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини оширишга эътибор қаратади.

ЭвотрехСтартупГибридТехнологияИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиАвтономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилдиБугун, 09:57Starlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиStarlink нусхаси эмас: Бюро 1440 ўзининг биринчи сунъий йўлдошини йўқотдиБугун, 09:53Ер учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиЕр учун сунъий плазма қалқони: олимлар кучли қуёш бўронларидан ҳимоя тизимини ишлаб чиқдиБугун, 09:21Apple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиApple iCloud умумий албомларини Android ва Windows учун янгиладиБугун, 08:58Honor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаHonor Х80 Pro Max: 11 000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга смартфон келмоқдаБугун, 08:30Xiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиXiaomi янги буклама смартфон устида ишламоқда: HyperOS сирлари очилдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус