iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолди

·0·Техно
iOS 27 бета-версияси ўрнатилгандан сўнг айрим банк иловалари ишламай қолди

iOS 27 операцион тизимининг биринчи бета-версиясини ўрнатган фойдаланувчилар қатор Россия иловалари ишлашида муаммоларга дуч келишмоқда. Хусусан, “Т-Банк”нинг сўнгги версиялари очилиши билан ёпилиб қолмоқда. Кейинчалик банк маъмурияти ушбу носозлик мавжудлигини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Шунингдек, “СберБанк” иловасининг айрим версияларида ҳам узилишлар кузатилаётгани ҳақида хабарлар берилмоқда. Бундан ташқари, фойдаланувчилар “Самокат” ва “Кошелёк” сервисларидан фойдаланишда қийинчиликларга дуч келишган. Шу билан бирга, “Госуслуги”, “Avito”, “VKонтакте”, Ozon ва Wildberries каби кўплаб машҳур дастурлар одатдагидек ишлашда давом этмоқда.

Муаммолар нафақат Россия, балки хорижий фойдаланувчиларни ҳам четлаб ўтмади. iPhone эгалари айрим дастурларнинг iOS 27 билан мос келмаётганидан шикоят қилишмоқда. Хусусан, машҳур Геншин Импакт ўйини ва Uber сервиси ишида ҳам хатоликлар аниқланган.

Гап тизимнинг дастурчилар учун мўлжалланган илк бета-версияси ҳақида кетаётганлиги сабабли, бундай хатоликлар кутилган ҳолат ҳисобланади. Илова яратувчилари ва Apple компанияси iOS 27 тизимининг барқарор талқини чиққунга қадар барча зарурий тузатишларни амалга ошириши кутилмоқда.

AppleiOS 27iPhoneТехнологияИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиApple фойдаланувчилар эътиборини қозонмаган иловаларни ўчириб ташлайдиБугун, 15:25iOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларiOS 27: Apple тақдимотда айтмаган янги функцияларБугун, 15:23Yandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиYandex хавфсиз электр велосипедлар ижараси географиясини кенгайтирдиБугун, 15:21Россияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиРоссияда агродронлар қишлоқ хўжалиги майдонларини қайта ишлашни бошладиБугун, 14:59Ноутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиНоутбук ва смартфонлар учун янги йиғим: Тўлов миқдори брендга боғлиқ бўладиБугун, 14:53Apple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиApple App Store дўконида шахсийлаштирилган тавсиялар жорий этилдиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус