7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда

·0·Техно
7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда

Xiaomi компаниясининг яқинда халқаро бозорда дебют қилган ҳамёнбоп Redmi Пад 2 9.7 планшети 2026-йилнинг 11-июнидан бошлаб сотувга чиқарилади. Бу ҳақда йирик электроника етказиб берувчилари ва ритейлерлар матбуот хизмати хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фойдаланувчиларга планшетнинг базавий модели ҳамда 4G тармоғини қўллаб-қувватловчи версияси таклиф этилади. Қурилма икки хил рангда — графит-кулранг ва кумушранг корпусларда тақдим этилган. Сотувларнинг дастлабки босқичида харидорлар учун махсус чегирмали нархлар амал қилиши кутилмоқда.

Планшет 9,7 дюймли, 2К аниқликдаги (2048 х 1280 пиксел) ва 120 Гс янгиланиш частотасига эга экран билан жиҳозланган. Дисплейнинг максимал ёрқинлиги 600 нитни ташкил этади, бу эса қуёшли об-ҳавода ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.

Қурилма унумдорлиги учун Snapdragon 6с 4G Ген 2 платформаси жавоб беради. Шунингдек, у 8 MP асосий ва 5 MP олд камерага эга. 7600 мАс сиғимли аккумулятор 18 В қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Redmi Пад 2 9.7 янги Xiaomi HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Қурилманинг қалинлиги бор-йўғи 7,4 мм ни ташкил этиб, у ихчам ва замонавий дизайнга эга.

XiaomiRedmi Пад 2ПланшетSnapdragonXiaomi HyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариБугун, 18:29СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиСИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиБугун, 17:57Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиSamsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиБугун, 17:56Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиTecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиБугун, 17:27ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиБугун, 17:27Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиБугун, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус