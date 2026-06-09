7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда
Xiaomi компаниясининг яқинда халқаро бозорда дебют қилган ҳамёнбоп Redmi Пад 2 9.7 планшети 2026-йилнинг 11-июнидан бошлаб сотувга чиқарилади. Бу ҳақда йирик электроника етказиб берувчилари ва ритейлерлар матбуот хизмати хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фойдаланувчиларга планшетнинг базавий модели ҳамда 4G тармоғини қўллаб-қувватловчи версияси таклиф этилади. Қурилма икки хил рангда — графит-кулранг ва кумушранг корпусларда тақдим этилган. Сотувларнинг дастлабки босқичида харидорлар учун махсус чегирмали нархлар амал қилиши кутилмоқда.
Планшет 9,7 дюймли, 2К аниқликдаги (2048 х 1280 пиксел) ва 120 Гс янгиланиш частотасига эга экран билан жиҳозланган. Дисплейнинг максимал ёрқинлиги 600 нитни ташкил этади, бу эса қуёшли об-ҳавода ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради.
Қурилма унумдорлиги учун Snapdragon 6с 4G Ген 2 платформаси жавоб беради. Шунингдек, у 8 MP асосий ва 5 MP олд камерага эга. 7600 мАс сиғимли аккумулятор 18 В қувватланиш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Redmi Пад 2 9.7 янги Xiaomi HyperOS 3 операцион тизими бошқарувида ишлайди. Қурилманинг қалинлиги бор-йўғи 7,4 мм ни ташкил этиб, у ихчам ва замонавий дизайнга эга.
…