Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?

·17·Техно
Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?

Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ривожланиш шу пайтгача битта асосий тушунчага таяниб келди: модел қанчалик катта бўлса, у шунчалик кучли ва бозорда ғолиб бўлади. Бироқ, бугунги кунда саноат ушбу қараш ўзгара бошлаганига гувоҳ бўлмоқда. Юқори харажатлар фойдаланувчиларни кичикроқ ва арзонроқ моделларга эътибор қаратишга мажбур қилмоқда. Бу иқтисодий ёндашув соҳа келажагини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Coinbase ҳаммуассиси Бриан Арmsтронгнинг башоратига кўра, яқин 12-18 ой ичида вазифаларнинг 80 фоизи 99 фоизга арзонроқ бўлган моделлар орқали бажарилади. Фақатгина 20 фоиз энг мураккаб ишлар энг сўнгги авлод флагман моделларида қолади. Агар бу амалга ошса, OpenAI ва Anthropic каби йирик лабораториялар IPO арафасида жиддий молиявий йўқотишларга дуч келиши мумкин, чунки асосий даромад оқими арзонроқ муқобилларга ўтиб кетади.

Дастлабки синовлар шуни кўрсатмоқдаки, тизим тўғри созланса, арзон моделлар сифатни қурбон қилмасдан йирикларининг ўрнини боса олади. Масалан, Ҳарвей юридик AI сервиси Фиреворкс AI билан ҳамкорликда Claude Опус ва ГЛМ 5.1 моделларини биргаликда қўллаб, харажатларни 3 бараварга қисқартиришга эришди. Бунда энг оғир вазифалар йирик моделга, қолганлари эса кичикроқ моделга юкланган.

Ҳарвей ҳаммуассиси Габе Перейра таъкидлаганидек, сифат тушунчаси энди ҳамма нарса учун энг кучли моделдан фойдаланишни эмас, балки энг тўғри жавобни энг самарали йўл билан олишни англатади. Бу тенденция нафақат очиқ ва ёпиқ моделлар ўртасидаги, балки катта ва кичик моделлар ўртасидаги рақобатни кучайтирмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар GPT-4o ўрнига GPT-4o-мини каби тежамкор вариантларни танлаш орқали ҳам сифатни, ҳам маблағни сақлаб қолишмоқда.

Сунъий IntelлектOpenAIChatGPTТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариКеча, 18:297600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқдаКеча, 18:27СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиСИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиКеча, 17:57Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиSamsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиКеча, 17:56Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиTecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиКеча, 17:27ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиКеча, 17:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус