Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?
Сунъий интеллект (AI) соҳасидаги жадал ривожланиш шу пайтгача битта асосий тушунчага таяниб келди: модел қанчалик катта бўлса, у шунчалик кучли ва бозорда ғолиб бўлади. Бироқ, бугунги кунда саноат ушбу қараш ўзгара бошлаганига гувоҳ бўлмоқда. Юқори харажатлар фойдаланувчиларни кичикроқ ва арзонроқ моделларга эътибор қаратишга мажбур қилмоқда. Бу иқтисодий ёндашув соҳа келажагини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Coinbase ҳаммуассиси Бриан Арmsтронгнинг башоратига кўра, яқин 12-18 ой ичида вазифаларнинг 80 фоизи 99 фоизга арзонроқ бўлган моделлар орқали бажарилади. Фақатгина 20 фоиз энг мураккаб ишлар энг сўнгги авлод флагман моделларида қолади. Агар бу амалга ошса, OpenAI ва Anthropic каби йирик лабораториялар IPO арафасида жиддий молиявий йўқотишларга дуч келиши мумкин, чунки асосий даромад оқими арзонроқ муқобилларга ўтиб кетади.
Дастлабки синовлар шуни кўрсатмоқдаки, тизим тўғри созланса, арзон моделлар сифатни қурбон қилмасдан йирикларининг ўрнини боса олади. Масалан, Ҳарвей юридик AI сервиси Фиреворкс AI билан ҳамкорликда Claude Опус ва ГЛМ 5.1 моделларини биргаликда қўллаб, харажатларни 3 бараварга қисқартиришга эришди. Бунда энг оғир вазифалар йирик моделга, қолганлари эса кичикроқ моделга юкланган.
Ҳарвей ҳаммуассиси Габе Перейра таъкидлаганидек, сифат тушунчаси энди ҳамма нарса учун энг кучли моделдан фойдаланишни эмас, балки энг тўғри жавобни энг самарали йўл билан олишни англатади. Бу тенденция нафақат очиқ ва ёпиқ моделлар ўртасидаги, балки катта ва кичик моделлар ўртасидаги рақобатни кучайтирмоқда. Эндиликда фойдаланувчилар GPT-4o ўрнига GPT-4o-мини каби тежамкор вариантларни танлаш орқали ҳам сифатни, ҳам маблағни сақлаб қолишмоқда.
…