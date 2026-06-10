Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқда

·0·Техно
Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқда

Anthropic компанияси ўзининг кўпдан бери кутилаётган Мйтос моделининг илк оммавий версияси — Claude Фабле 5 моделини тақдим этди. Сунъий интеллект соҳасидаги таниқли тадқиқотчи ва Пенсилвания университети олими Этан Молликк ушбу моделни синовдан ўтказиб, унинг имкониятлари ҳайратланарли даражада эканини маълум қилди. Молликкнинг таъкидлашича, Фабле 5 у шу пайтгача фойдаланган барча оммавий моделлардан сезиларли даражада устунлик қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тадқиқотчининг сўзларига кўра, янги модел кўп саҳифали техник топшириқларни бажаришда ўн соатлаб тўхтовсиз ишлай олади ва мураккаб муаммоларни ҳал қилишда юқори самарадорлик кўрсатади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Молликк Claude Коде платформасида атиги битта бошланғич промпт (буйруқ) ёрдамида бир нечта тўлиқ ишловчи видео ўйинларни яратишга муваффақ бўлди.

Яратилган ўйинлар орасида классик Снаке (Илонча) ўйинининг ўзига хос талқини, ер ости туннеллари бўйлаб чироқларни ёқиб чиқишга асосланган Страта ҳамда немис шоири Раинер Мариа Рилке шеъриятига асосланган Дуино ўйини бор. Гарчи графикалар ҳали мукаммал бўлмаса-да, битта буйруқ орқали бутун бошли ўйин механикасининг шаклланиши технологик инқилоб сифатида баҳоланмоқда.

Ўйинлардан ташқари, Фабле 5 модели исохроник хариталар — икки нуқта орасидаги саёҳат вақтини визуаллаштирувчи мураккаб воситаларни ҳам юқори аниқликда ярата олган. Бу шуни англатадики, илгари бутун бир дастурчилар жамоасини талаб қилган лойиҳалар эндиликда сунъий интеллект ёрдамида бир неча дақиқада тайёр бўлиши мумкин.

Ушбу янгилик дастурий таъминот оламидаги "вибе кодер"лар учун катта имкониятлар очади. Claude Фабле 5 намойиш этган натижалар сунъий интеллект имкониятлари қанчалик тез ўсиб бораётганини ва келажакда мураккаб дастурлаш жараёнлари тубдан ўзгаришини кўрсатувчи муҳим кўрсаткичдир.

AnthropicClaudeСунъий IntelлектТехнологияВидео Ўйинлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Бугун, 20:51Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Кеча, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариКеча, 18:297600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқдаКеча, 18:27СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиСИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиКеча, 17:57Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиSamsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус