Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқда
Anthropic компанияси ўзининг кўпдан бери кутилаётган Мйтос моделининг илк оммавий версияси — Claude Фабле 5 моделини тақдим этди. Сунъий интеллект соҳасидаги таниқли тадқиқотчи ва Пенсилвания университети олими Этан Молликк ушбу моделни синовдан ўтказиб, унинг имкониятлари ҳайратланарли даражада эканини маълум қилди. Молликкнинг таъкидлашича, Фабле 5 у шу пайтгача фойдаланган барча оммавий моделлардан сезиларли даражада устунлик қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тадқиқотчининг сўзларига кўра, янги модел кўп саҳифали техник топшириқларни бажаришда ўн соатлаб тўхтовсиз ишлай олади ва мураккаб муаммоларни ҳал қилишда юқори самарадорлик кўрсатади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Молликк Claude Коде платформасида атиги битта бошланғич промпт (буйруқ) ёрдамида бир нечта тўлиқ ишловчи видео ўйинларни яратишга муваффақ бўлди.
Яратилган ўйинлар орасида классик Снаке (Илонча) ўйинининг ўзига хос талқини, ер ости туннеллари бўйлаб чироқларни ёқиб чиқишга асосланган Страта ҳамда немис шоири Раинер Мариа Рилке шеъриятига асосланган Дуино ўйини бор. Гарчи графикалар ҳали мукаммал бўлмаса-да, битта буйруқ орқали бутун бошли ўйин механикасининг шаклланиши технологик инқилоб сифатида баҳоланмоқда.
Ўйинлардан ташқари, Фабле 5 модели исохроник хариталар — икки нуқта орасидаги саёҳат вақтини визуаллаштирувчи мураккаб воситаларни ҳам юқори аниқликда ярата олган. Бу шуни англатадики, илгари бутун бир дастурчилар жамоасини талаб қилган лойиҳалар эндиликда сунъий интеллект ёрдамида бир неча дақиқада тайёр бўлиши мумкин.
Ушбу янгилик дастурий таъминот оламидаги "вибе кодер"лар учун катта имкониятлар очади. Claude Фабле 5 намойиш этган натижалар сунъий интеллект имкониятлари қанчалик тез ўсиб бораётганини ва келажакда мураккаб дастурлаш жараёнлари тубдан ўзгаришини кўрсатувчи муҳим кўрсаткичдир.
…