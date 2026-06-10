Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикди
Ўтган йили Жустин Эрнест венчур капитали бозорида жиддий бўшлиқни пайқади: оилавий офислар ва кичик институционал инвесторлар энг тез ривожланаётган сунъий интеллект компанияларига сармоя киритишни исташса-да, уларнинг акциядорлар рўйхатига кира олишмас эди. Плайгроунд Глобал компаниясида беш йилдан ортиқ вақт давомида деэп теч соҳасига инвестиция киритиш ва маблағ йиғиш билан шуғулланган Эрнест ўз алоқалари орқали ушбу муаммони ҳал қила олишига ишонди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги венчур фондини ишга тушириш учун одатда 12 ойдан 18 ойгача вақт кетади. Эрнест эса вақтни бой бермаслик учун ўз тармоғидан фойдаланиб, юқори даражадаги кечки босқичдаги компанияларнинг акцияларини қўлга киритди. У ушбу битимларни 30 га яқин кичик инвесторларга Махсус мақсадли воситалар (СПВ) орқали таклиф қилди. СПВ ҳар бир битим учун алоҳида фонд сифатида ишлайди ва инвесторлар бевосита акцияларга эгалик қилувчи тузилма улушини сотиб оладилар.
Сўнгги 12 ой ичида унинг Сабертоот ВК фирмаси Anthropic, Андурил, Databricks, PsiQuantum ва SpaceX каби 10 та йирик компанияга қарийб 400 миллион доллар сармоя киритди. Эрнест 10 миллион доллардан 275 миллион долларгача бўлган чекларни ёзиб, компаниялар томонидан расман тасдиқланган молиялаштириш раундларида иштирок этмоқда. Бу эса унга бозордаги бошқа воситачилардан фарқли равишда катта ишонч ва нуфуз тақдим этади.
Сабертоот ВК каби фирмалар кўп бўлса-да, Эрнестнинг техник тажрибаси ва инвесторлар билан ўрнатган алоқалари уни ажратиб туради. Масалан, 7 миллиард долларга баҳоланган PsiQuantum стартапига сармоя киритмоқчи бўлган инвесторларга компаниянинг ўзи Сабертоот орқали ишлашни тавсия қилган. Бу каби тасдиқлар Anthropic ва Андурил каби гигантлар рухсат этилмаган СПВларга қарши курашаётган бир пайтда кичик ҳамкорлар учун хавфсизлик кафолати бўлиб хизмат қилмоқда.
…