Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикди

·0·Техно
Жустин Эрнест анъанавий фондсиз стартапларга 400 млн доллар тикди

Ўтган йили Жустин Эрнест венчур капитали бозорида жиддий бўшлиқни пайқади: оилавий офислар ва кичик институционал инвесторлар энг тез ривожланаётган сунъий интеллект компанияларига сармоя киритишни исташса-да, уларнинг акциядорлар рўйхатига кира олишмас эди. Плайгроунд Глобал компаниясида беш йилдан ортиқ вақт давомида деэп теч соҳасига инвестиция киритиш ва маблағ йиғиш билан шуғулланган Эрнест ўз алоқалари орқали ушбу муаммони ҳал қила олишига ишонди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги венчур фондини ишга тушириш учун одатда 12 ойдан 18 ойгача вақт кетади. Эрнест эса вақтни бой бермаслик учун ўз тармоғидан фойдаланиб, юқори даражадаги кечки босқичдаги компанияларнинг акцияларини қўлга киритди. У ушбу битимларни 30 га яқин кичик инвесторларга Махсус мақсадли воситалар (СПВ) орқали таклиф қилди. СПВ ҳар бир битим учун алоҳида фонд сифатида ишлайди ва инвесторлар бевосита акцияларга эгалик қилувчи тузилма улушини сотиб оладилар.

Сўнгги 12 ой ичида унинг Сабертоот ВК фирмаси Anthropic, Андурил, Databricks, PsiQuantum ва SpaceX каби 10 та йирик компанияга қарийб 400 миллион доллар сармоя киритди. Эрнест 10 миллион доллардан 275 миллион долларгача бўлган чекларни ёзиб, компаниялар томонидан расман тасдиқланган молиялаштириш раундларида иштирок этмоқда. Бу эса унга бозордаги бошқа воситачилардан фарқли равишда катта ишонч ва нуфуз тақдим этади.

Сабертоот ВК каби фирмалар кўп бўлса-да, Эрнестнинг техник тажрибаси ва инвесторлар билан ўрнатган алоқалари уни ажратиб туради. Масалан, 7 миллиард долларга баҳоланган PsiQuantum стартапига сармоя киритмоқчи бўлган инвесторларга компаниянинг ўзи Сабертоот орқали ишлашни тавсия қилган. Бу каби тасдиқлар Anthropic ва Андурил каби гигантлар рухсат этилмаган СПВларга қарши курашаётган бир пайтда кичик ҳамкорлар учун хавфсизлик кафолати бўлиб хизмат қилмоқда.

ВенчурСтартапСабертоот ВКИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиApple Watch учун расмий Telegram иловаси тақдим этилдиБугун, 23:22GM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиGM сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун батареялар ишлаб чиқарадиБугун, 21:24Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле 5 моделини оммага тақдим этдиБугун, 21:23Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?Бугун, 20:51Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Кеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус