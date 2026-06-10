Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учирилади
МТ-Лаб компанияси Ер масофадан зондлаш (ЭМЗ) тизимига оид янги КОEН сунъий йўлдошини 2026-йил 2-сентябрь куни орбитага чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу маълумот ИВ Халқаро идоралараро илмий-техник конференция доирасида эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
КОEН (оптик-электрон кузатув мажмуаси) паст Ер орбитасида ишлаш учун мўлжалланган бўлиб, у Ер юзасини 0,5 метргача бўлган фазовий аниқликда суратга олиш имкониятига эга. Бундай юқори кўрсаткич турли объектлар ва ҳудудларни ўта батафсил кузатиш имконини беради.
Масофадан зондлаш технологиялари ўрмон хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ерлари, инфратузилма объектлари ва фавқулодда вазиятларни мониторинг қилишда кенг қўлланилади. Бу каби технологиялар иқтисодиётнинг турли тармоқлари учун муҳим маълумотлар манбаи бўлиб хизмат қилади.
Шунингдек, ЭОС-О деб номланган яна бир ЭМЗ сунъий йўлдошини тайёрлаш ишлари ҳақида ҳам маълумот берилди. Унинг парвози 2027-йилнинг биринчи чорагига мўлжалланган. Қурилма 450–550 км баландликдаги орбитада ҳаракатланади ва у ҳам 0,5 метр аниқликдаги тасвирларни таъминлайди.
Аввалроқ Роскосмос раҳбари Дмитрий Баканов замонавий вазифалар Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошларидан бугунгидан кўра анча юқори аниқликни талаб қилаётганини таъкидлаган эди. Янги лойиҳалар айнан шу эҳтиёжларни қондиришга қаратилган.
…