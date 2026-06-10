Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учирилади

·0·Техно
Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учирилади

МТ-Лаб компанияси Ер масофадан зондлаш (ЭМЗ) тизимига оид янги КОEН сунъий йўлдошини 2026-йил 2-сентябрь куни орбитага чиқаришни режалаштирмоқда. Ушбу маълумот ИВ Халқаро идоралараро илмий-техник конференция доирасида эълон қилинди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

КОEН (оптик-электрон кузатув мажмуаси) паст Ер орбитасида ишлаш учун мўлжалланган бўлиб, у Ер юзасини 0,5 метргача бўлган фазовий аниқликда суратга олиш имкониятига эга. Бундай юқори кўрсаткич турли объектлар ва ҳудудларни ўта батафсил кузатиш имконини беради.

Масофадан зондлаш технологиялари ўрмон хўжалиги, қишлоқ хўжалиги ерлари, инфратузилма объектлари ва фавқулодда вазиятларни мониторинг қилишда кенг қўлланилади. Бу каби технологиялар иқтисодиётнинг турли тармоқлари учун муҳим маълумотлар манбаи бўлиб хизмат қилади.

Шунингдек, ЭОС-О деб номланган яна бир ЭМЗ сунъий йўлдошини тайёрлаш ишлари ҳақида ҳам маълумот берилди. Унинг парвози 2027-йилнинг биринчи чорагига мўлжалланган. Қурилма 450–550 км баландликдаги орбитада ҳаракатланади ва у ҳам 0,5 метр аниқликдаги тасвирларни таъминлайди.

Аввалроқ Роскосмос раҳбари Дмитрий Баканов замонавий вазифалар Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошларидан бугунгидан кўра анча юқори аниқликни талаб қилаётганини таъкидлаган эди. Янги лойиҳалар айнан шу эҳтиёжларни қондиришга қаратилган.

КоинотТехнологияСунъий ЙўлдошРоссияМониторинг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиAnthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этдиБугун, 04:23Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаРоссияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаБугун, 03:59Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиLucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиБугун, 03:52Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиРоссиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиБугун, 03:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиБугун, 01:52Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус