Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этди

·0·Техно
Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этди

Anthropic компанияси ўзининг янги авлод сунъий интеллект моделлари — Claude Фабле 5 ва Claude Mythos 5 ни эълон қилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу моделларнинг асосий хусусияти фойдаланувчининг доимий иштирокисиз кўп босқичли мураккаб вазифаларни бир неча соат давомида мустақил бажара олиш қобилиятидир. Ҳозирда Claude Фабле 5 кенг оммага тақдим этилган бўлса, янада кучлироқ Мйтос 5 версияси киберхавфсизлик ва биологик тадқиқотларга йўналтирилган Прожект Глассвинг ёпиқ дастури доирасида қўлланилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Claude Фабле 5 модели Линух, macOS, Firefox ва бошқа йирик дастурий лойиҳалардаги хавфсизлик тизими кемтикларини аниқлаш ҳамда уларни қайта тиклашда ўзини кўрсатган Claude Mythos технологиясига асосланган. Anthropic вакилларининг сўзларига кўра, янги моделлар илгари мутахассислар жамоасини талаб қиладиган лойиҳаларни автоном тарзда якунлай олади. Масалан, Stripe компанияси билан ҳамкорликда ушбу модел 50 миллион қатордан иборат Рубй тилидаги кодлар базасини миграция қилишга ёрдам берган, бу эса қўлда бажарилганда бир неча ой вақт олган бўлар эди.

Уортон бизнес мактаби профессори Этан Молликк ҳам моделнинг имкониятларини юқори баҳолади. У Claude Фабле 5 га таҳлилий восита яратиш бўйича 19 саҳифалик техник топшириқ берганини ва модел тўққиз ярим соат давомида ҳеч қандай аралашувсиз тўлиқ дастурий ечимни ишлаб чиққанини маълум қилди. Шунингдек, моделнинг мультимодал имкониятлари Покемон ФиреРед ўйинини фақат экрандаги тасвирга таяниб мустақил ўйнаш орқали намойиш этилди.

Янги моделларнинг чиқарилиши билан бирга Anthropic хавфсизлик тизимини ҳам кучайтирди. Агар тизим киберҳужумлар, эксплоитлар яратиш ёки кимёвий моддалар синтези билан боғлиқ сўровларни аниқласа, фойдаланувчини автоматик равишда аввалги авлоднинг кучсизроқ модели (Опус 4.8) га ўтказади. Компания бундай чоралар инсон иштирокисиз узоқ вақт ишлай оладиган кучли сунъий интеллект тизимларини хавфсиз жорий этиш учун зарурлигини таъкидламоқда.

AnthropicClaude Фабле 5Сунъий IntelлектКиберхавфсизликЛинух
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиРоссиянинг янги юқори аниқликдаги сунъий йўлдоши 2-сентябрда учириладиБугун, 04:21Россияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаРоссияда 5G рекламаси бўйича текширув бошланмоқдаБугун, 03:59Lucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиLucid Моторс раҳбариятида ўзгариш: Эмад Длала компанияни тарк этдиБугун, 03:52Россиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиРоссиянинг Max мессенжери Huawei АппГаллерй дўконидан ғойиб бўлдиБугун, 03:28Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиSamsung Galaxy Ватч Ultra 2: Аккумулятор сиғими сезиларли даражада ошадиБугун, 01:52Жустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиЖустин Эрнест анъанавий венчур фондисиз стартапларга 500 млн доллар тикдиБугун, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус