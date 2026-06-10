Anthropic компанияси Линух ва macOS тизимларидаги заифликларни топган Claude Фабле 5 моделини тақдим этди
Anthropic компанияси ўзининг янги авлод сунъий интеллект моделлари — Claude Фабле 5 ва Claude Mythos 5 ни эълон қилди. Ишлаб чиқувчиларнинг таъкидлашича, ушбу моделларнинг асосий хусусияти фойдаланувчининг доимий иштирокисиз кўп босқичли мураккаб вазифаларни бир неча соат давомида мустақил бажара олиш қобилиятидир. Ҳозирда Claude Фабле 5 кенг оммага тақдим этилган бўлса, янада кучлироқ Мйтос 5 версияси киберхавфсизлик ва биологик тадқиқотларга йўналтирилган Прожект Глассвинг ёпиқ дастури доирасида қўлланилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Claude Фабле 5 модели Линух, macOS, Firefox ва бошқа йирик дастурий лойиҳалардаги хавфсизлик тизими кемтикларини аниқлаш ҳамда уларни қайта тиклашда ўзини кўрсатган Claude Mythos технологиясига асосланган. Anthropic вакилларининг сўзларига кўра, янги моделлар илгари мутахассислар жамоасини талаб қиладиган лойиҳаларни автоном тарзда якунлай олади. Масалан, Stripe компанияси билан ҳамкорликда ушбу модел 50 миллион қатордан иборат Рубй тилидаги кодлар базасини миграция қилишга ёрдам берган, бу эса қўлда бажарилганда бир неча ой вақт олган бўлар эди.
Уортон бизнес мактаби профессори Этан Молликк ҳам моделнинг имкониятларини юқори баҳолади. У Claude Фабле 5 га таҳлилий восита яратиш бўйича 19 саҳифалик техник топшириқ берганини ва модел тўққиз ярим соат давомида ҳеч қандай аралашувсиз тўлиқ дастурий ечимни ишлаб чиққанини маълум қилди. Шунингдек, моделнинг мультимодал имкониятлари Покемон ФиреРед ўйинини фақат экрандаги тасвирга таяниб мустақил ўйнаш орқали намойиш этилди.
Янги моделларнинг чиқарилиши билан бирга Anthropic хавфсизлик тизимини ҳам кучайтирди. Агар тизим киберҳужумлар, эксплоитлар яратиш ёки кимёвий моддалар синтези билан боғлиқ сўровларни аниқласа, фойдаланувчини автоматик равишда аввалги авлоднинг кучсизроқ модели (Опус 4.8) га ўтказади. Компания бундай чоралар инсон иштирокисиз узоқ вақт ишлай оладиган кучли сунъий интеллект тизимларини хавфсиз жорий этиш учун зарурлигини таъкидламоқда.
…