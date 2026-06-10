Meta ва Релиансе Ҳиндистонда йирик сунъий интеллект маълумотлар марказини қуради
Технология гигантлари сунъий интеллект тизимларини ўқитиш ва жорий этиш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватларини эгаллашга интилаётган бир пайтда, Meta компанияси Ҳиндистонда ўзининг илк инфратузилмавий лойиҳасини бошламоқда. Компания Релиансе Индустриес конгломерати билан ҳамкорликда Гужарат штатининг Жамнагар шаҳрида 168 мегаватт қувватга эга сунъий интеллектга мослаштирилган маълумотлар марказини барпо этади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу ҳамкорлик Meta ва Релиансе ўртасидаги узоқ йиллик алоқаларнинг янги босқичидир. Аввалроқ Meta Релиансе таркибидаги Жио Платфорms лойиҳасига бир неча миллиард доллар сармоя киритган эди. Янги келишувга кўра, Meta Жамнагардаги иншоот қувватларини ижарага олади. Мазкур марказ қайта тикланадиган энергия манбалари ҳисобига ишлайди ва уни совутиш учун тузсизлантирилган денгиз сувидан фойдаланилади.
Ҳиндистон ҳозирда AI инфратузилмаси учун энг жозибадор бозорлардан бирига айланмоқда. Microsoft, Amazon, Google ва OpenAI каби компаниялар аллақачон мамлакатда ўз лойиҳаларини эълон қилган. Ҳиндистон ҳукумати ҳам хорижий булутли хизмат кўрсатувчи провайдерлар учун 2047-йилгача солиқ имтиёзларини жорий этиш орқали инвестицияларни жалб қилишга интилмоқда.
Маълумотларга кўра, Ҳиндистоннинг маълумотлар марказлари қуввати 2020-йилдаги 375 мегаватдан 2025-йилга келиб 1,5 гигаваттга етиши кутилмоқда. Саноат таҳлилчилари ўн йилликнинг охирига бориб бу кўрсаткич 8 гигаваттдан ошишини прогноз қилмоқдалар. Meta билан тузилган битим нафақат Ҳиндистон бозорига, балки компаниянинг глобал AI тармоғини қўллаб-қувватлашга ҳам хизмат қилади.
…