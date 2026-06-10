7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди
OnePlus компанияси Хитойда Турбо 6Х Pro модели билан бир қаторда унинг нисбатан арзонроқ версияси — OnePlus Турбо 6Х смартфонини намойиш этди. Қурилма Dimensity 7360 Супер платформасида ишлайди ва AnTuTu тестларида 1 миллионга яқин балл тўплашга муваффақ бўлган. Янги модел 15-июндан бошлаб 1499 юан (тахминан 220 доллар) бошланғич нархда сотувга чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфон 6,72 дюймли ИПС экранга эга бўлиб, у Фулл ҲД+ (2400 × 1080 пиксел) аниқликни, 144 Hz янгиланиш частотасини ва 1000 нитгача бўлган ёрқинликни таъминлайди. Дисплейнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у билан ҳўл қўллар, ёғли бармоқлар ва ҳатто қўлқопда ҳам бемалол ишлаш мумкин.
Қурилманинг асосий устунлиги унинг 7000 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторидир. У 45 ваттли тезкор қувватлаш ва симли тескари қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Камера тизими 50 MP асосий датчик ва 2 MP монохром (оқ-қора) сенсордан иборат бўлса, селфи учун 8 мегапикселли олд камера ўрнатилган.
OnePlus Турбо 6Х қўшимча равишда 2 TBгача бўлган микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлайди, NFC чипи ва стереодинамиклар билан жиҳозланган. Смартфон уч хил рангда тақдим этилади. Унинг ўлчамлари 165,85 х 76 х 8,55 мм, вазни эса 208 граммни ташкил этади.
Нархлар хотира ҳажмига қараб қуйидагича белгиланган: 8/128 GB талқини — 220 доллар, 8/256 GB — 250 доллар, энг юқори 12/256 GB версияси эса 295 доллар атрофида бўлади.
…