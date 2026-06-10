7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди

·0·Техно
7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди

OnePlus компанияси Хитойда Турбо 6Х Pro модели билан бир қаторда унинг нисбатан арзонроқ версияси — OnePlus Турбо 6Х смартфонини намойиш этди. Қурилма Dimensity 7360 Супер платформасида ишлайди ва AnTuTu тестларида 1 миллионга яқин балл тўплашга муваффақ бўлган. Янги модел 15-июндан бошлаб 1499 юан (тахминан 220 доллар) бошланғич нархда сотувга чиқади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфон 6,72 дюймли ИПС экранга эга бўлиб, у Фулл ҲД+ (2400 × 1080 пиксел) аниқликни, 144 Hz янгиланиш частотасини ва 1000 нитгача бўлган ёрқинликни таъминлайди. Дисплейнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у билан ҳўл қўллар, ёғли бармоқлар ва ҳатто қўлқопда ҳам бемалол ишлаш мумкин.

Қурилманинг асосий устунлиги унинг 7000 мА/соат сиғимли улкан аккумуляторидир. У 45 ваттли тезкор қувватлаш ва симли тескари қувватлаш функцияларини қўллаб-қувватлайди. Камера тизими 50 MP асосий датчик ва 2 MP монохром (оқ-қора) сенсордан иборат бўлса, селфи учун 8 мегапикселли олд камера ўрнатилган.

OnePlus Турбо 6Х қўшимча равишда 2 TBгача бўлган микроСД хотира карталарини қўллаб-қувватлайди, NFC чипи ва стереодинамиклар билан жиҳозланган. Смартфон уч хил рангда тақдим этилади. Унинг ўлчамлари 165,85 х 76 х 8,55 мм, вазни эса 208 граммни ташкил этади.

Нархлар хотира ҳажмига қараб қуйидагича белгиланган: 8/128 GB талқини — 220 доллар, 8/256 GB — 250 доллар, энг юқори 12/256 GB версияси эса 295 доллар атрофида бўлади.

OnePlusСмартфонТехнологияГаджетХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:26Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиВаймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратдиБугун, 09:24Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиStarship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиБугун, 08:53Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиСпектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиБугун, 08:51Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиБугун, 08:23Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиXiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус