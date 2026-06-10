SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчи
SpaceX компаниясининг икки нафар собиқ мутахассиси йирик маълумотлар марказлари (ҳйперскалерс) учун кутилмаган лойиҳани тақдим этди. Улар коинот билан боғлиқ бўлмаган, балки Ер юзида табиий газ станцияларидан кўра арзонроқ ва тезроқ қуриладиган электр станцияларини барпо этишмоқда. Ҳозиргача махфий фаолият юритган Амбросиа Энергй стартапи қуёш панелларини литий-ионли батареялар билан бирлаштириб, туну кун узлуксиз энергия етказиб беришни мақсад қилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Амбросиа Энергй асосчиси ва президенти Сара Спангело TechCrunch нашрига берган интервюсида, компания шартнома имзоланганидан кейин 12 ой ичида исталган миқёсдаги электр станциясини ишга туширишни режалаштираётганини маълум қилди. Стартапнинг мақсади гигаватт даражасидаги қувватларга чиқишдир. Харажатларни камайтириш учун муҳандислар батареялар пакетини соддалаштиришди: тизим кун давомида секин қувватланади ва тунда энергияни аста-секин узатади, бу эса ускунанинг ишлаш муддатини узайтиради.
Ҳозирги вақтда энг самарали газ турбинали станцияларда бир мегаватт-соат энергия таннархи тахминан 107 долларни ташкил этади ва уларни қуриш учун 5 йилдан 7 йилгача вақт талаб қилинади. Амбросиа эса ушбу кўрсаткични 100 долларгача туширишни ва ишончлиликни оширишни вада қилмоқда. Бу айниқса ChatGPT каби технологиялар туфайли энергия истеъмоли кескин ортиб бораётган сунъий интеллект даврида жуда муҳимдир.
Сара Спангело ва бош директор Бен Лонгмиер аввалроқ SpaceX таркибидаги Starlink лойиҳасида ишлашган. Уларнинг Сварм стартапи Илон Маск компанияси томонидан сотиб олинган эди. Спангело аввал Google, Лонгмиер эса Apple компанияларида тажриба орттирган. Ҳозирда лойиҳа ДФЖ Гровт жамғармасидан инвестиция жалб қилган бўлиб, асосчилар ўз тажрибаларини коинот технологияларидан энергетика соҳасига кўчиришмоқда.
…