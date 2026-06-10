Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этди

·24·Техно
Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этди

Snapchat ижтимоий тармоғи вояга етмаган фойдаланувчилар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида янги контент назорати чекловларини эълон қилди. Эндиликда 13 ёшдан 15 ёшгача бўлган фойдаланувчилар Spotlight постларини фақат ўзлари кузатадиган ва ўзаро дўст бўлган шахслар билан бўлиша оладилар. Компания вакилларининг сўзларига кўра, 16 ёшгача бўлган ёшлар учун Сториес ва Spotlight постларини кўрсатадиган алоҳида профил яратилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги қоидаларга кўра, ушбу ёш тоифасидаги фойдаланувчиларнинг контентида лайклар сони каби метрикалар кўрсатилмайди. Бу чора ёшлар ўртасида юқори кўрсаткичларга эришиш учун юзага келадиган ижтимоий босимни камайтиришга қаратилган. Шу вақтга қадар Snapchat ушбу гуруҳга Spotlight постларини ҳамма билан улашишга рухсат берган эди, бироқ хавфсизлик учун уларнинг профиллари яширин қоларди.

16 ёшдан 18 ёшгача бўлган фойдаланувчилар ҳали ҳам Spotlight постларини оммавий улашишлари мумкин, бироқ уларнинг контенти фақат дўстлар, кузатувчилар ва умумий танишлари бор фойдаланувчилар билан чекланади. Шунингдек, ота-оналар Фамилй Сентер функцияси орқали фарзандларининг Сториес ва Spotlight бўлимларида қанча вақт сарфлаётганини кузатиб бориш имкониятига эга бўладилар.

Snapchat ҳозирда нотаниш шахсларнинг ўсмирларга дўстлик сўрови ёки хабар юборишини блоклаб қўйган. Агар ўсмир нотаниш киши билан чат бошласа, илова огоҳлантириш хабарини чиқаради. Instagram каби бошқа платформалар ҳам сўнгги йилларда ўсмирлар учун ихтисослаштирилган аккаунтларни жорий этиш орқали чекловларни кучайтирмоқда.

Снап компанияси ижтимоий тармоқларга қарамлик бўйича бир нечта суд жараёнларига дуч келган бўлса-да, унинг раҳбари Эван Спиегель платформанинг ижобий таъсирини таъкидламоқда. Унинг сўзларига кўра, Snapchat фойдаланувчиларни яқин дўстлари билан боғлайди ва уни TikTok ёки Instagram каби платформалар билан бир қаторда кўрмаслик керак.

SnapchatИжтимоий ТармоқТехнологияХавфсизликSpotлигҳт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиОператив хотира ва ССД нархи ошиши сабабли Lenovo ноутбуклари қимматлашадиБугун, 13:56Жедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиЖедифй сунъий интеллект агентлари учун 24 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 13:52Декарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиДекарт компанияси реал вақт режимида ишловчи Оасис 3 моделини тақдим этдиБугун, 13:23Starlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқдаStarlink юқори баландликда тезкор интернет билан авиакомпанияларни забт этмоқдаБугун, 13:22VPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиVPN хизматларини блоклашга уринишлар Россия хостингларида носозлик келтириб чиқардиБугун, 13:20Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиYandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиБугун, 12:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус