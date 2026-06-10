RedMagic 11S Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизими
Хитойнинг Nubia бренди ўзининг энг янги ўйин флагмани — RedMagic 11S Pro смартфонининг халқаро савдоси бошланганини эълон қилди. Май ойи ўрталарида Хитой ички бозорида дебют қилган ушбу модел эндиликда дунёнинг турли минтақалари, жумладан, Европа мамлакатлари истеъмолчилари учун ҳам расман сотувга чиқарилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг ўзига хос жиҳатларидан бири экранда ҳеч қандай қирқимларнинг мавжуд эмаслигидир. 16 мегапикселли фронтал камера бевосита дисплей остига яширилган. Шунингдек, қурилма динамик РGB-ёритгич ва суюқлик ёрдамида совутиш тизимининг ишлашини кузатиш имконини берувчи шаффоф орқа панел билан жиҳозланган.
Техник хусусиятларига кўра, RedMagic 11S Pro 6,85 дюймли, 144 Hz частотали АМОЛEД экранга эга. Қурилма унумдорлиги тезлаштирилган Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори билан таъминланади. Асосий камера блоки 50 Мп, 50 Мп ва 2 Мп датчиклардан ташкил топган бўлиб, юқори сифатли суратлар олиш имконини беради.
Автономлик масаласида смартфон 7500 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга бўлиб, у 80 ваттли симли ва сиmsиз қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Қурилма ИПХ8 стандарти бўйича сув ва чангдан ҳимояланган ҳамда Android 16.0 базасидаги RedMagic ОС 11.5 платформасида ишлайди.
…