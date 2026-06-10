Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқда

·0·Техно
Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқда

Аввал Tesla, кейин Ford, энди эса GM — деярли барча автогигантлар энергия сақлаш тизимлари бозоридан ўз улушини олишга ҳаракат қилмоқда. Бунинг сабаби оддий: АҚШда электромобил (EV) савдоси бироз секинлашган бўлса-да, стационар батареялар савдоси сўнгги икки йилда икки баравар кўпайди ва бу ўсиш тўхташ ниятида эмас. Солар Энергй Индустриес Ассосиатион маълумотларига кўра, 2030-йилга бориб йиллик ўрнатиш қуввати 110 ГВ/соатдан ошади, бу эса бугунги кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

GM компаниясининг батареялар ва барқарор ривожланиш бўйича вице-президенти Курт Келтй TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу бозорнинг салоҳияти жуда юқори эканини таъкидлади. Компания яқинда бозорнинг марказий қисмини эгаллашга қаратилган мутлақо янги натрий-ионли батарея кимёсини тақдим этди. Энергия сақлаш бозорининг бундай шиддатли ўсиши учта асосий тренднинг бирлашиши билан боғлиқ.

Энг яққол сабаб — AI (сунъий интеллект) тизимларига хизмат кўрсатувчи маълумотлар марказларининг (дата сентерс) кенгайишидир. Ушбу марказларнинг энергияга бўлган талаби ўн йилликнинг охирига бориб қарийб уч баравар ортиши кутилмоқда. Шу билан бирга, иқтисодиётнинг транспорт, ишлаб чиқариш ва иситиш-совутиш тизимлари каби йирик тармоқлари ҳам тўлиқ электрлаштирилмоқда. Келтйнинг сўзларига кўра, ҳатто маълумотлар марказларисиз ҳам бу соҳада жиддий ўсиш кузатилмоқда.

Фақат автоишлаб чиқарувчилар эмас, балки стартаплар ҳам ушбу бозорга катта сармоя киритмоқда. Масалан, Base Повер октябрь ойида 1 миллиард доллар, Лунар Энергй эса 232 миллион доллар маблағ жалб қилди. Ҳозирча бозорда Tesla етакчилик қилмоқда: ўтган йили ўрнатилган 57 ГВ/соат қувватнинг 82 фоизи айнан ушбу компания ҳиссасига тўғри келди. Tesla учун энергия сақлаш сегментидаги ялпи фойда 30 фоизни ташкил этади, бу эса анъанавий автомобил сотишдан олинадиган фойдадан бир неча баравар кўпдир.

GM ўзининг натрий-ионли ҳужайраларини ўн йилликнинг охирига бориб тайёрлашни режалаштирган. Компания ушбу бозор учун махсус мослаштирилган батареялар оиласини ишлаб чиқиш устида ишламоқда. Гарчи Tesla ҳозирча бозорни назорат қилаётган бўлса-да, рақобатнинг кучайиши энергетика соҳасида янги технологик инқилобдан дарак бермоқда.

TeslaGMЭнергетикаБатареяТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Yandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиYandex Погода иловасида об-ҳавога муносабат билдириш учун стикерлар пайдо бўлдиБугун, 12:57Snapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиSnapchat 16 ёшгача бўлган фойдаланувчилар учун янги чекловлар жорий этдиБугун, 12:51RedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиRedMagic 11С Pro халқаро бозорга чиқди: Яширин камера ва кучли совутиш тизимиБугун, 12:50Avalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиAvalanche компанияси стол устига сиғадиган термоядровий реактор яратдиБугун, 12:29SpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиSpaceX собиқ ходимлари сунъий интеллектни қуёш энергияси билан таъминламоқчиБугун, 12:24Samsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиSamsung Galaxy S27 илк бор тармоқларда кўриниш бердиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус