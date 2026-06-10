Нима учун барча йирик компаниялар энергетика бозорига интилмоқда
Аввал Tesla, кейин Ford, энди эса GM — деярли барча автогигантлар энергия сақлаш тизимлари бозоридан ўз улушини олишга ҳаракат қилмоқда. Бунинг сабаби оддий: АҚШда электромобил (EV) савдоси бироз секинлашган бўлса-да, стационар батареялар савдоси сўнгги икки йилда икки баравар кўпайди ва бу ўсиш тўхташ ниятида эмас. Солар Энергй Индустриес Ассосиатион маълумотларига кўра, 2030-йилга бориб йиллик ўрнатиш қуввати 110 ГВ/соатдан ошади, бу эса бугунги кўрсаткичдан икки баравар кўпдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
GM компаниясининг батареялар ва барқарор ривожланиш бўйича вице-президенти Курт Келтй TechCrunch нашрига берган интервюсида ушбу бозорнинг салоҳияти жуда юқори эканини таъкидлади. Компания яқинда бозорнинг марказий қисмини эгаллашга қаратилган мутлақо янги натрий-ионли батарея кимёсини тақдим этди. Энергия сақлаш бозорининг бундай шиддатли ўсиши учта асосий тренднинг бирлашиши билан боғлиқ.
Энг яққол сабаб — AI (сунъий интеллект) тизимларига хизмат кўрсатувчи маълумотлар марказларининг (дата сентерс) кенгайишидир. Ушбу марказларнинг энергияга бўлган талаби ўн йилликнинг охирига бориб қарийб уч баравар ортиши кутилмоқда. Шу билан бирга, иқтисодиётнинг транспорт, ишлаб чиқариш ва иситиш-совутиш тизимлари каби йирик тармоқлари ҳам тўлиқ электрлаштирилмоқда. Келтйнинг сўзларига кўра, ҳатто маълумотлар марказларисиз ҳам бу соҳада жиддий ўсиш кузатилмоқда.
Фақат автоишлаб чиқарувчилар эмас, балки стартаплар ҳам ушбу бозорга катта сармоя киритмоқда. Масалан, Base Повер октябрь ойида 1 миллиард доллар, Лунар Энергй эса 232 миллион доллар маблағ жалб қилди. Ҳозирча бозорда Tesla етакчилик қилмоқда: ўтган йили ўрнатилган 57 ГВ/соат қувватнинг 82 фоизи айнан ушбу компания ҳиссасига тўғри келди. Tesla учун энергия сақлаш сегментидаги ялпи фойда 30 фоизни ташкил этади, бу эса анъанавий автомобил сотишдан олинадиган фойдадан бир неча баравар кўпдир.
GM ўзининг натрий-ионли ҳужайраларини ўн йилликнинг охирига бориб тайёрлашни режалаштирган. Компания ушбу бозор учун махсус мослаштирилган батареялар оиласини ишлаб чиқиш устида ишламоқда. Гарчи Tesla ҳозирча бозорни назорат қилаётган бўлса-да, рақобатнинг кучайиши энергетика соҳасида янги технологик инқилобдан дарак бермоқда.
…