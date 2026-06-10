Бойқўнғирда “Soyuz МС-29” кемаси герметикликка текширилмоқда
Бойқўнғир космодромида “Soyuz МС-29” транспорт бошқариладиган космик кемасининг пневмовақуум синовлари бошланди. Ушбу жараён кема корпуси ва тизимларининг герметиклигини текшириш учун ўтказилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
“Энергия” ракета-космик корпорацияси мутахассислари аппаратни махсус вақуум камерасининг ложементларига жойлаштиришди. Синовлар давомида кема гелий-ҳаво муҳити таъсирида текширилиб, ҳар қандай эҳтимолий сизиб чиқишлар ва борт тизимларининг ер шароитидаги ишончлилиги назорат қилинади.
Ушбу босқич парвозга тайёргарликнинг энг муҳим жараёнларидан бири ҳисобланади. Фақатгина барча техник кўрсаткичлар меъёрга жавоб бергандагина кема кейинги тайёргарлик босқичларига ўтказилади.
Режага кўра, “Soyuz МС-29” кемасини учириш 2026-йил 14-июльга белгиланган. Кема Халқаро космик станцияга 75-асосий экспедиция экипажини етказиб бериши кўзда тутилган.
…