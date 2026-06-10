Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошлади

·0·Техно
Москва ҳайвонот боғида сунъий интеллект пандаларни кузатишни бошлади

Москва ҳайвонот боғида ҳайвонларнинг жойлашуви ва фаоллигини реал вақт режимида кузатиб борувчи сунъий интеллект тизими жорий этилди. Ушбу лойиҳа ҳозирда пилот режимида ишламоқда ва ташриф буюрувчиларга жониворларнинг қаердалиги ҳақида аниқ маълумот бериб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тизим ҳозирча уч турдаги ҳайвонларни: леопард Мизер, пума Габриел ҳамда машҳур пандалар — Жуи, Диндин ва Катюшани кузатмоқда. Жониворнинг ташқи ёки ички волерда эканлиги, шунингдек, унинг нима билан бандлиги ҳақидаги маълумотлар волерлар ёнидаги экранларда ва боғ ҳудудидаги интерактив панелларда акс эттирилади.

Дастурчиларнинг тушунтиришича, агар ҳайвон кўринмаса (масалан, буталар ортига яширинган бўлса), тизим унинг айнан ўша ерда эканлигини тасдиқлайди ва ташриф буюрувчиларга диққат билан қарашни тавсия қилади. Сунъий интеллектни ўқитиш учун мутахассислар катта ҳажмдаги видеоматериалларни қўлда қайта ишлаб, алгоритмларга ҳайвонларнинг хатти-ҳаракатларини танишни ўргатишган.

Келажакда ушбу технологияни бутун ҳайвонот боғи ҳудудига ёйиш, уни расмий сайт ва интерактив харита билан интеграция қилиш режалаштирилган. Шунингдек, кузатиладиган хатти-ҳаракатлар турлари сони ҳам оширилади. Ҳозирда эски ҳудудда лойиҳа иштирокчилари бўлган ҳайвонларнинг хусусиятлари тасвирланган махсус ахборот стендлари ҳам ўрнатилган.

Сунъий IntelлектМоскваТехнологияҲайвонот БоғиIT-Ечимлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиЁқутистонда ПАSECА роботлаштирилган мобил дрон станцияси тақдим этилдиБугун, 17:25AI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаAI-пиллед компаниялари ҳар бир ходим учун ойига 7500 доллар сарфламоқдаБугун, 17:24Netflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаNetflix Осиёда янгиланган мобил илова ва болалар ўйинларини кенгайтирмоқдаБугун, 17:20Ҳиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаҲиндистон ҳукумати SpaceX IPOъси арафасида Starlink борасида иккиланмоқдаБугун, 16:57Yandex Карталар иссиқ сув ўчирилган пайтда ёрдамга келадиYandex Карталар иссиқ сув ўчирилган пайтда ёрдамга келадиБугун, 16:52Россияда Роблох платформасига қўйилган чекловлар бекор қилиндиРоссияда Роблох платформасига қўйилган чекловлар бекор қилиндиБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус