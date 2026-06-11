Oppo янги буклама смартфони: Snapdragon 8 Элите ва iPhone Ultra дизайни
Oppo компанияси ўзининг янги буклама смартфони устида синов ишларини якунламоқда. Қурилма келаси йилнинг биринчи чорагида дебют қилиши кутилмоқда. Ушбу модел бренднинг илк “кенг форматли” буклама флагмани сифатида тақдим этилади ва бозордаги энг кучли Android-смартфонлардан бирига айланиши прогноз қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг асосий экрани 7,6 дюйм, ташқи дисплейи эса 5,5 дюймли диагоналларга эга бўлади. Дисплей панеллари БОE ва Samsung компаниялари томонидан етказиб берилади. Қурилма ихчамликка йўналтирилган бўлиб, букланган ҳолатда бир қўлда бошқариш учун жуда қулай. Унинг габаритлари Apple томонидан ишлаб чиқилиши кутилаётган iPhone Ultra концептига яқин экани айтилмоқда.
Техник жиҳатдан қурилма Qualcomm Snapdragon 8 Элите Ген 6 флагман платформаси билан жиҳозланади. Шунингдек, у 6000 мА·ш сиғимли аккумулятор, сиmsиз қувватлаш технологияси ва корпус ён томонига ўрнатилган бармоқ изи сканерига эга бўлади. Қурилма сувдан максимал даражадаги ҳимоя билан таъминланади.
Янги смартфоннинг нархи 10 000 юандан юқори ёки тахминан 1500 доллар атрофида бўлиши кутилмоқда. Ушбу модел Oppo брендининг премиум сегментдаги позициясини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
…