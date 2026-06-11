Whоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенг
Электр самокатларни қисқа муддатли ижарага бериш хизмати Whоош Мексика пойтахти — Мехикода ўз фаолиятини йўлга қўйди. Бу компаниянинг мамлакатдаги Сан-Педро-Гарса-Гарсиядан кейинги иккинчи манзили бўлди. Ҳозирда ижарага олиш учун 1000 та самокат тақдим этилган, бироқ компания келажакда уларнинг сонини 5000 тагача етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мехико шаҳрининг танланиши бир қанча омиллар билан боғлиқ: зич шаҳар қурилиши, қисқа масофаларга саёҳат қилишга бўлган юқори талаб, транспорт тизимининг ҳаддан ташқари юклангани ва 580 километрга чўзилган ривожланган велосипед йўлаклари тармоғи. Whоош мутахассисларининг фикрича, ушбу омиллар сервиснинг муваффақиятини таъминлайди.
Шунингдек, 2026-йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати сервис оммавийлигининг янада ошишига хизмат қилади. Турнир давомида шаҳар очилиш ўйини ва бошқа учрашувларга мезбонлик қилади, бу эса сайёҳлар оқимининг кескин кўпайишига олиб келади. Компания Мехиконинг салоҳиятини аҳоли зичлиги ва талаб бўйича Москва билан солиштирмоқда.
Ҳозирги вақтда Whоош Бразилия, Чили, Колумбия ва Мексика каби мамлакатларда фаолият юритмоқда. Компаниянинг Лотин Америкаси бозорига чиқиши 2023-йилда бошланган эди.
…