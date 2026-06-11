Whоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенг

·29·Техно
Whоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенг

Электр самокатларни қисқа муддатли ижарага бериш хизмати Whоош Мексика пойтахти — Мехикода ўз фаолиятини йўлга қўйди. Бу компаниянинг мамлакатдаги Сан-Педро-Гарса-Гарсиядан кейинги иккинчи манзили бўлди. Ҳозирда ижарага олиш учун 1000 та самокат тақдим этилган, бироқ компания келажакда уларнинг сонини 5000 тагача етказишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мехико шаҳрининг танланиши бир қанча омиллар билан боғлиқ: зич шаҳар қурилиши, қисқа масофаларга саёҳат қилишга бўлган юқори талаб, транспорт тизимининг ҳаддан ташқари юклангани ва 580 километрга чўзилган ривожланган велосипед йўлаклари тармоғи. Whоош мутахассисларининг фикрича, ушбу омиллар сервиснинг муваффақиятини таъминлайди.

Шунингдек, 2026-йилги футбол бўйича Жаҳон чемпионати сервис оммавийлигининг янада ошишига хизмат қилади. Турнир давомида шаҳар очилиш ўйини ва бошқа учрашувларга мезбонлик қилади, бу эса сайёҳлар оқимининг кескин кўпайишига олиб келади. Компания Мехиконинг салоҳиятини аҳоли зичлиги ва талаб бўйича Москва билан солиштирмоқда.

Ҳозирги вақтда Whоош Бразилия, Чили, Колумбия ва Мексика каби мамлакатларда фаолият юритмоқда. Компаниянинг Лотин Америкаси бозорига чиқиши 2023-йилда бошланган эди.

WhоошМексикаМикро-мобиликЭлектр самокатТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учрадиNASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учрадиБугун, 10:26Starlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиStarlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиБугун, 10:22Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиКинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиБугун, 09:23Поэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаПоэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаБугун, 09:21КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиКАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиБугун, 08:59Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиДеярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиБугун, 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус