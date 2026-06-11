NASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учради
NASA агентлигининг Artemis III ой миссияси учун танланган экипаж таркибида бирорта ҳам аёл киши йўқлиги жамоатчиликнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Х ижтимоий тармоғида Астро Александра номи билан танилган коинот блогери Александра Дотен: «Artemis III миссиясида бирорта ҳам аёл йўқлиги — бу шунчаки ақлсизлик», дея ўз норозилигини баён қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
NASA администратори Жаред Исаакман ушбу танқидларга нисбатан расмий муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоатчилик орасида ҳафсала пир бўлишидан тортиб, ғазабгача бўлган турли реакциялар кузатилган. Исаакман айрим тажрибали аёл астронавтлар нима сабабдан рўйхатга киритилмаганига изоҳ бериб ўтди.
Маълум қилинишича, баъзи астронавтлар айни дамда Халқаро коинот станциясидаги экспедицияларга бириктирилган ёки уларнинг кўникмалари келажакдаги бошқа Artemis миссиялари учун кўпроқ мос келади. Астронавтлар бўлими экипажни шакллантиришда миссиянинг муваффақият эҳтимолини оширувчи омилларни, жумладан, синовчи-учувчи тажрибаси ва муайян дастурлардаги иштирокини инобатга олган.
Аввалроқ NASA «Артемида-3» миссиясига бағишланган таъсирли видеороликни тақдим этган эди. Унда Ер йўлдошига йўл оладиган астронавтлар, тайёргарлик жараёнлари ва ракетага жойлаштириладиган модулларнинг суратлари намойиш этилган. Шунга қарамай, гендер мувозанати масаласи коинот ишқибозлари орасида қизғин муҳокама қилинишда давом этмоқда.
…