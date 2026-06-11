NASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учради

·10·Техно
NASA Artemis III экипажи таркибида аёллар йўқлиги сабабли танқидга учради

NASA агентлигининг Artemis III ой миссияси учун танланган экипаж таркибида бирорта ҳам аёл киши йўқлиги жамоатчиликнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Х ижтимоий тармоғида Астро Александра номи билан танилган коинот блогери Александра Дотен: «Artemis III миссиясида бирорта ҳам аёл йўқлиги — бу шунчаки ақлсизлик», дея ўз норозилигини баён қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

NASA администратори Жаред Исаакман ушбу танқидларга нисбатан расмий муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, жамоатчилик орасида ҳафсала пир бўлишидан тортиб, ғазабгача бўлган турли реакциялар кузатилган. Исаакман айрим тажрибали аёл астронавтлар нима сабабдан рўйхатга киритилмаганига изоҳ бериб ўтди.

Маълум қилинишича, баъзи астронавтлар айни дамда Халқаро коинот станциясидаги экспедицияларга бириктирилган ёки уларнинг кўникмалари келажакдаги бошқа Artemis миссиялари учун кўпроқ мос келади. Астронавтлар бўлими экипажни шакллантиришда миссиянинг муваффақият эҳтимолини оширувчи омилларни, жумладан, синовчи-учувчи тажрибаси ва муайян дастурлардаги иштирокини инобатга олган.

Аввалроқ NASA «Артемида-3» миссиясига бағишланган таъсирли видеороликни тақдим этган эди. Унда Ер йўлдошига йўл оладиган астронавтлар, тайёргарлик жараёнлари ва ракетага жойлаштириладиган модулларнинг суратлари намойиш этилган. Шунга қарамай, гендер мувозанати масаласи коинот ишқибозлари орасида қизғин муҳокама қилинишда давом этмоқда.

NASAArtemis IIIКоинотАстронавтТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиStarlink Парагвайнинг чекка ҳудудларидаги мактабларни интернетга уладиБугун, 10:22Whоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенгWhоош Мексика пойтахтида иш бошлади: Имкониятлар Москва билан тенгБугун, 09:58Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиКинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилдиБугун, 09:23Поэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаПоэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаБугун, 09:21КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиКАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиБугун, 08:59Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиДеярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиБугун, 08:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус