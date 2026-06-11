СК Ҳйних тўртта янги завод қуради: Хотира ишлаб чиқариш 3 баравар ортади
СК Ҳйних компанияси илғор хотира чипларига бўлган талабнинг кескин ортиши фонида ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режаларини эълон қилди. Директорлар кенгаши раиси Чхве Те-вон Никкеи Асиа нашрига берган интервюсида компания 2034-йилга келиб кремний пластиналари ишлаб чиқаришни уч баравар ошириш ниятида эканлигини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Унинг сўзларига кўра, жаҳон бозори узоқ давом этадиган танқислик даврига кирмоқда, бунга айниқса сунъий интеллект тизимларининг шиддатли ривожланиши сабаб бўлмоқда. Микросхемалар асоси ҳисобланган кремний пластиналари ишлаб чиқаришнинг кўпайиши глобал бозордаги босимни камайтириши ва етказиб бериш занжирини барқарорлаштириши кутилмоқда.
Бозор ушбу баёнотга ижобий муносабат билдирди ва СК Ҳйних акциялари қарийб 2,6 фоизга кўтарилиб, 21 миллион вон даражасига етди. Компания сунъий интеллект хотира ва юқори унумдорликка эга СоК чиплари учун асосий драйверга айланадиган келажакка ҳозирдан тайёргарлик кўрмоқда.
Ҳозирда кенгайишнинг биринчи босқичи бошлаб юборилган — Жанубий Кореяда тўртта янги завод қурилмоқда, уларни келаси йил якунига қадар битказиш режалаштирилган. Аввалроқ СК Ҳйних компанияси NVIDIA томонидан тақдим этилган Вера Rubin AI платформалари ва RTX Spark базасидаги шахсий компьютерлар учун янги авлод хотира микросхемаларини етказиб беришини тасдиқлаган эди.
…