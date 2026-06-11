СК Ҳйних тўртта янги завод қуради: Хотира ишлаб чиқариш 3 баравар ортади

·22·Техно
СК Ҳйних тўртта янги завод қуради: Хотира ишлаб чиқариш 3 баравар ортади

СК Ҳйних компанияси илғор хотира чипларига бўлган талабнинг кескин ортиши фонида ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш режаларини эълон қилди. Директорлар кенгаши раиси Чхве Те-вон Никкеи Асиа нашрига берган интервюсида компания 2034-йилга келиб кремний пластиналари ишлаб чиқаришни уч баравар ошириш ниятида эканлигини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Унинг сўзларига кўра, жаҳон бозори узоқ давом этадиган танқислик даврига кирмоқда, бунга айниқса сунъий интеллект тизимларининг шиддатли ривожланиши сабаб бўлмоқда. Микросхемалар асоси ҳисобланган кремний пластиналари ишлаб чиқаришнинг кўпайиши глобал бозордаги босимни камайтириши ва етказиб бериш занжирини барқарорлаштириши кутилмоқда.

Бозор ушбу баёнотга ижобий муносабат билдирди ва СК Ҳйних акциялари қарийб 2,6 фоизга кўтарилиб, 21 миллион вон даражасига етди. Компания сунъий интеллект хотира ва юқори унумдорликка эга СоК чиплари учун асосий драйверга айланадиган келажакка ҳозирдан тайёргарлик кўрмоқда.

Ҳозирда кенгайишнинг биринчи босқичи бошлаб юборилган — Жанубий Кореяда тўртта янги завод қурилмоқда, уларни келаси йил якунига қадар битказиш режалаштирилган. Аввалроқ СК Ҳйних компанияси NVIDIA томонидан тақдим этилган Вера Rubin AI платформалари ва RTX Spark базасидаги шахсий компьютерлар учун янги авлод хотира микросхемаларини етказиб беришини тасдиқлаган эди.

СК ҲйнихNVIDIAСунъий IntelлектТехнологияЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиЖанубий Корея Коупанг компаниясини 400 миллион доллардан ортиқ жаримага тортдиБугун, 13:28Xiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этдиXiaomi 400 финжонгача қаҳва тайёрлайдиган портатив кофемашинани тақдим этдиБугун, 12:53Telegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиTelegramда дронлар ҳақидаги сохта каналлар орқали янги фирибгарлик аниқландиБугун, 12:27NASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқладиNASA Artemis III миссиясининг мураккаб тафсилотларини очиқладиБугун, 12:25WhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиWhatsApp эски iPhone ва Android смартфонларини қўллаб-қувватлашни тўхтатадиБугун, 11:57Anker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичAnker Смарт Чарге Pro+: Смартфон моделини кўрсатувчи 160 Вли қувватлагичБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус