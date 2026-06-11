TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяпти

·22·Техно
TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяпти

Тайваннинг яримўтказгичлар ишлаб чиқарувчи TSMC компанияси 3 нанометрли технологик жараён асосида чиплар тайёрлашга бўлган мисли кўрилмаган талабга дуч келди. Коммерсиал Times нашрининг соҳавий манбаларга таяниб хабар беришича, 2026-йилнинг иккинчи чорагига қадар ишлаб чиқариш қувватлари ойига 160–175 минг дона кремний пластинасигача оширилса-да, компания барча буюртмаларни бажаришга улгурмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Талабнинг кескин ортишига асосий сабаб — жадал ривожланаётган сунъий интеллект бозори бўлиб қолмоқда. Кўплаб процессор ва AI-тезлаткичлар ишлаб чиқувчилари учун 3 нанометрли технология ҳозирда унумдорлик, энергия сарфи ва таннарх ўртасидаги энг мақбул мувозанатни таъминламоқда. Шу сабабли, кўплаб мижозлар ҳали қимматроқ ва технологик жиҳатдан мураккаб бўлган 2 нанометрли жараёнга ўтишга шошилмаяптилар.

Қувватлар етишмовчилиги фонида TSMC ишлаб чиқариш нархларини тахминан 15 фоизга оширишга тайёрланмоқда. Бироқ, бу талабга сезиларли таъсир кўрсатиши даргумон: йирик мижозлар буюртмаларни айнан TSMC заводларига жойлаштиришда давом этмоқда, чунки бозорда амалда тўлиқ муқобил вариант мавжуд эмас.

Вазиятнинг бундай тус олиши кўп жиҳатдан рақобатчиларнинг муаммолари билан изоҳланади. Масалан, Samsung Electronикс аллақачон ГАА (Гате-Алл-Ароунд) архитектураси асосида 2 нанометрли ишлаб чиқаришни таклиф қилмоқда, бироқ яроқли кристалларнинг чиқиш даражаси тахминан 60 фоизни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич TSMC натижаларидан паст бўлгани учун кўплаб ишлаб чиқувчилар Samsung компаниясини тенг ҳуқуқли ҳамкор эмас, балки захира варианти сифатида кўришмоқда.

Маҳсулот ҳажмини ошириш мақсадида TSMC учта янги ишлаб чиқариш майдончаси қурилишига қарийб 28,6 миллиард доллар сармоя киритишни режалаштирган. Компания 2 нанометрли чипларни оммавий ишлаб чиқаришнинг биринчи йилидаёқ ойига 140 минг дона пластина ҳажмига чиқишни кўзламоқда.

TSMCЯримўтказгичларСунъий IntelлектSamsungТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиБугун, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиБугун, 17:26Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиБугун, 16:58Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиБугун, 16:56Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиДеэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиБугун, 16:53Болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБолалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлаётган давлатлар рўйхатиБугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус