Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқда

·14·Техно
Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқда

Meta компанияси Лос-Анжелесда ўтказилган ёпиқ тадбирда Эдитс видео таҳрирлаш иловаси учун кутилаётган йирик янгиланишларни тақдим этди. Асосий янгиликлар қаторида янги сунъий интеллект ёрдамчиси ва илованинг компьютерлар учун мўлжалланган десктоп версияси борлиги маълум қилинди. Шу пайтгача фақат мобил қурилмаларда ишлаган Эдитс энди кенгроқ имкониятларга эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги AI-ассистент ижодкорларга ўз контентларини таҳлил қилиш ва янги ғоялар устида ишлашда кўмаклашади. У Instagram маълумотларидан, жумладан, кўришлар сони ва видеони томоша қилиш давомийлигидан фойдаланиб, қайси формат яхши натижа бераётганини тушунтириб беради. Шунингдек, ассистент тренддаги аудиолардан фойдаланишни ва самарадорликка қараб янги мавзуларни таклиф қилади.

Meta ушбу қадам орқали ижодкорларни ChatGPT каби ташқи воситаларга мурожаат қилишдан қутқариб, уларни ўз экотизимида ушлаб қолишни кўзламоқда. Бу борада компания TikTok ва YouTube билан рақобатни кучайтирмоқда. Масалан, YouTube Стюдио ва TikTok аллақачон ўзларининг AI-ёрдамчиларига эга бўлиб, улар трендларни аниқлаш ва ғоялар генерация қилишда ёрдам беради.

Эдитс иловасининг десктоп версияси фойдаланувчиларга катта экранда мураккаб монтаж жараёнларини амалга ошириш ва иш жараёнини мобил қурилмалар билан синхронлаштириш имконини беради. Бу эса БйтеДансе компаниясининг КапКут иловаси билан рақобатда муҳим устунлик тақдим этади. Шунингдек, иловада янги функцияларни синаб кўриш учун "Бета" бўлими ва аудитория ҳақида кенгайтирилган таҳлилий маълумотлар ҳам пайдо бўлди.

MetaЭдитсInstagramСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиБугун, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиБугун, 17:26Қуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиҚуантум Спасе ҳарбий СПАК орқали SpaceX муваффақиятини такрорламоқчиБугун, 16:58Samsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиSamsung Galaxy S25 смартфони Galaxy S26 моделига хос функцияларни олдиБугун, 16:56TSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиTSMC имкониятлари чегарасида: ойига 175 мингта пластина ҳам етмаяптиБугун, 16:55Деэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиДеэзер сунъий интеллект ёрдамида яратилган мусиқаларни аниқлаш воситасини ишга туширдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус