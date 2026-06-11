Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқда
Meta компанияси Лос-Анжелесда ўтказилган ёпиқ тадбирда Эдитс видео таҳрирлаш иловаси учун кутилаётган йирик янгиланишларни тақдим этди. Асосий янгиликлар қаторида янги сунъий интеллект ёрдамчиси ва илованинг компьютерлар учун мўлжалланган десктоп версияси борлиги маълум қилинди. Шу пайтгача фақат мобил қурилмаларда ишлаган Эдитс энди кенгроқ имкониятларга эга бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги AI-ассистент ижодкорларга ўз контентларини таҳлил қилиш ва янги ғоялар устида ишлашда кўмаклашади. У Instagram маълумотларидан, жумладан, кўришлар сони ва видеони томоша қилиш давомийлигидан фойдаланиб, қайси формат яхши натижа бераётганини тушунтириб беради. Шунингдек, ассистент тренддаги аудиолардан фойдаланишни ва самарадорликка қараб янги мавзуларни таклиф қилади.
Meta ушбу қадам орқали ижодкорларни ChatGPT каби ташқи воситаларга мурожаат қилишдан қутқариб, уларни ўз экотизимида ушлаб қолишни кўзламоқда. Бу борада компания TikTok ва YouTube билан рақобатни кучайтирмоқда. Масалан, YouTube Стюдио ва TikTok аллақачон ўзларининг AI-ёрдамчиларига эга бўлиб, улар трендларни аниқлаш ва ғоялар генерация қилишда ёрдам беради.
Эдитс иловасининг десктоп версияси фойдаланувчиларга катта экранда мураккаб монтаж жараёнларини амалга ошириш ва иш жараёнини мобил қурилмалар билан синхронлаштириш имконини беради. Бу эса БйтеДансе компаниясининг КапКут иловаси билан рақобатда муҳим устунлик тақдим этади. Шунингдек, иловада янги функцияларни синаб кўриш учун "Бета" бўлими ва аудитория ҳақида кенгайтирилган таҳлилий маълумотлар ҳам пайдо бўлди.
…