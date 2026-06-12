SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқда

·0·Техно
SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқда

Жума куни SpaceX ўзининг оммавий дебютини амалга оширади, бироқ махсус мақсадли воситалар (СПВ) орқали компанияга сармоя киритган баъзи инвесторлар ҳали ҳам қанча акцияга эга эканликларини ёки умуман акция оладиларми-йўқми, билишмайди. СПВ орқали инвестиция қилиш — бир нечта томонларнинг маблағларини битта компанияга йўналтириш учун бирлаштириши узоқ вақтдан бери мавжуд бўлса-да, SpaceX кўп қатламли тузилмалар билан боғлиқ мисли кўрилмаган ҳолатга айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сўнгги йилларда SpaceX акцияларига бўлган талаб жуда юқори бўлгани сабабли, СПВ инвесторлари ўз улушларидан янги СПВлар ташкил қилишган ва бу баъзан тўрт ёки беш қатламли мураккаб тузилмаларни келтириб чиқарган. SpaceX ушбу кўп қатламли СПВларнинг қонунийлигини текширувчи биринчи йирик синов бўлади. Таъкидлаш жоизки, Anthropic ва Андурил каби компаниялар аллақачон бундай тузилмалардан фойдаланишни тақиқлашларини эълон қилишган.

Экспертларнинг фикрича, қуйи даражадаги СПВ инвесторлари ўзлари кутганидан камроқ акцияга эга бўлишлари ёки камдан-кам ҳолларда умуман акция олмасликлари мумкин. Кўпгина ҳолларда, инвесторлар ўзларининг ҳақиқий улушларини тахминан тўрт ой давом этадиган локк-уп (акцияларни сотиш тақиқланган давр) муддати тугамагунча била олмайдилар. Бунинг сабаби, СПВ менежерлари акцияларни фақат ўзлари уларга эгалик ҳуқуқини олганларидан кейингина тарқатишни бошлайдилар.

Биринчи даражали СПВ ўз инвесторларига акцияларни тарқатиш учун 30 кун вақтга эга бўлади. Бинобарин, кейинги қатламлар яна 30 кундан кутишга мажбур бўлади, бу эса энг қуйи қатламдаги инвесторлар ўз улушларини олиши учун саккиз ёки тўққиз ой вақт кетиши мумкинлигини англатади. Бундан ташқари, кўп қатламли тузилмалардаги турли тўловлар ва комиссиялар инвесторлар кутган акциялар миқдорини сезиларли даражада камайтириб юбориши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу воситаларнинг таркибий эгалиги шунчалик чалкашиб кетганки, ҳатто энг яхши ниятли СПВ ҳомийлари ҳам билмасдан ўз инвесторларини чалғитиб қўйишлари мумкин. Ҳозирда қуйи оқим инвесторлари учун энг катта хавф — SpaceX акцияларидан бутунлай қуруқ қолиш эҳтимолидир.

SpaceXIPOИнвестицияСПВТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиOracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиБугун, 20:20Bluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиBluesky ижтимоий тармоғида гуруҳли чатлар функцияси ишга туширилдиБугун, 19:55Coinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинCoinbase агентлари энди мустақил савдо қилиши ва хизматлар учун ҳақ тўлаши мумкинКеча, 18:23Meta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаMeta ўзининг Эдитс иловасига сунъий интеллект ва десктоп версиясини қўшмоқдаКеча, 17:54Coinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиCoinbase савдо қилувчи ва таҳлилларни сотиб олувчи AI-агентни тақдим этдиКеча, 17:27Т2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиТ2 оператори дақиқа ва гигабайтларни Аэроэкспресс чипталарига алмаштиришни йўлга қўйдиКеча, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус