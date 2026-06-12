Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушди
Хитой қайта тикланадиган энергия соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бирини якунлади. Чина Энергй Инвестмент Корпоратион (ЧН Энергй) маълумотларига кўра, Сзянсу провинциясининг Рудун уездида қуёш энергияси, “яшил” водород ишлаб чиқариш ва энергияни сақлаш тизимларини бирлаштирган мамлакатдаги энг йирик қирғоқ энергетика кластери тўлиқ фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гуоҳуа Энергй Инвестмент компанияси томонидан амалга оширилган ушбу лойиҳа мураккаб табиий шароитларда — мунтазам сув тошқинлари содир бўладиган қирғоқ бўйи ҳудудларида барпо этилди. Саккиз ойдан камроқ вақт ичида мутахассислар 110 мингдан ортиқ темир-бетон пойдевор ўрнатиб, уларнинг устига 700 мингга яқин қуёш панелини монтаж қилишди. Экотизимни сақлаб қолиш мақсадида барча ускуналар ва хизмат кўрсатиш йўлаклари ер сатидан баланд кўтарилган махсус эстакадаларга жойлаштирилди.
Мажмуанинг марказий қисми 400 МВ қувватга эга қуёш электр станциясидан иборат. Ишлаб чиқарилган энергияни тармоққа узатиш учун 220 кВ кучланишли янги қирғоқ подстанцияси қурилди. Шунингдек, тизим таркибига қуёш генерациясидаги тебранишларни мувозанатлаш ва тиғиз вақтларда юкламани қоплаш учун 120 МВ·соат сиғимли энергияни сақлаш қурилмаси киритилган.
Лойиҳа доирасидаги водород хаби қуёш энергияси ортиқча бўлган вақтларда сувни электролиз қилиш орқали соатига 1 500 м³ водород ишлаб чиқариш имкониятига эга. Йиллик ишлаб чиқариш ҳажми 180 тонна “яшил” водородни ташкил этади. Ушбу маҳсулотни етказиб бериш бўйича кимё корхоналари билан шартномалар имзолаб бўлинган.
Мажмуанинг барча компонентлари ягона рақамли бошқарув тизимига бирлаштирилган бўлиб, у сунъйий интеллект алгоритмлари ёрдамида энергия ишлаб чиқариш, сақлаш ва водород синтезини мувофиқлаштиради. Бу объект ҳар бир киловатт энергиядан максимал даражада самарали фойдаланишга қодир бўлган ёпиқ энергетик экотизим ҳисобланади.
…