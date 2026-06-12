Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушди

·0·Техно
Хитойда 700 минг қуёш панели ва сунъий интеллект бошқарувидаги водород заводи ишга тушди

Хитой қайта тикланадиган энергия соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бирини якунлади. Чина Энергй Инвестмент Корпоратион (ЧН Энергй) маълумотларига кўра, Сзянсу провинциясининг Рудун уездида қуёш энергияси, “яшил” водород ишлаб чиқариш ва энергияни сақлаш тизимларини бирлаштирган мамлакатдаги энг йирик қирғоқ энергетика кластери тўлиқ фойдаланишга топширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гуоҳуа Энергй Инвестмент компанияси томонидан амалга оширилган ушбу лойиҳа мураккаб табиий шароитларда — мунтазам сув тошқинлари содир бўладиган қирғоқ бўйи ҳудудларида барпо этилди. Саккиз ойдан камроқ вақт ичида мутахассислар 110 мингдан ортиқ темир-бетон пойдевор ўрнатиб, уларнинг устига 700 мингга яқин қуёш панелини монтаж қилишди. Экотизимни сақлаб қолиш мақсадида барча ускуналар ва хизмат кўрсатиш йўлаклари ер сатидан баланд кўтарилган махсус эстакадаларга жойлаштирилди.

Мажмуанинг марказий қисми 400 МВ қувватга эга қуёш электр станциясидан иборат. Ишлаб чиқарилган энергияни тармоққа узатиш учун 220 кВ кучланишли янги қирғоқ подстанцияси қурилди. Шунингдек, тизим таркибига қуёш генерациясидаги тебранишларни мувозанатлаш ва тиғиз вақтларда юкламани қоплаш учун 120 МВ·соат сиғимли энергияни сақлаш қурилмаси киритилган.

Лойиҳа доирасидаги водород хаби қуёш энергияси ортиқча бўлган вақтларда сувни электролиз қилиш орқали соатига 1 500 м³ водород ишлаб чиқариш имкониятига эга. Йиллик ишлаб чиқариш ҳажми 180 тонна “яшил” водородни ташкил этади. Ушбу маҳсулотни етказиб бериш бўйича кимё корхоналари билан шартномалар имзолаб бўлинган.

Мажмуанинг барча компонентлари ягона рақамли бошқарув тизимига бирлаштирилган бўлиб, у сунъйий интеллект алгоритмлари ёрдамида энергия ишлаб чиқариш, сақлаш ва водород синтезини мувофиқлаштиради. Бу объект ҳар бир киловатт энергиядан максимал даражада самарали фойдаланишга қодир бўлган ёпиқ энергетик экотизим ҳисобланади.

ХитойҚуёш ЭнергиясиЯшил ВодородСунъий IntelлектЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилди200 Мп камера ва IP69 ҳимоясига эга Мото Г Max тақдим этилдиБугун, 00:50Samsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиSamsung Galaxy S25 серияси учун йирик хавфсизлик янгиланишини чиқардиБугун, 23:23Россия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиРоссия чиплар ишлаб чиқариш учун 2 миллиард рубл ажратдиБугун, 21:56SpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Акциялар нархи 135 доллардан белгиландиБугун, 20:55SpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаSpaceX инвесторлари IPOдан кейин ўз улушларини аниқлашда қийинчиликка дуч келмоқдаБугун, 20:27Oracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиOracle 100 дан ортиқ компанияга зарар етказган хавфли заифликдан огоҳлантирдиБугун, 20:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус