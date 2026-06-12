Microsoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботлади

·17·Техно
Microsoft олими Аге оф Емпирес ИИ ичида сунъий онг яратиш мумкинлигини исботлади

Замонавий тадқиқотлар кўпинча йирик тил моделларида емпатия ёки онг белгилари бор-йўқлигини таҳлил қилади. Microsoft ва Ёрк университети тадқиқотчиси Адриан де Винтер ўзининг янги ишида ушбу ёндашувни шубҳа остига қўйди. Муаллиф 1999-йилда чиқарилган Аге оф Емпирес ИИ стратегияси ичида ҳам оддий нейрон тармоғини, ҳам универсал Тюринг машинасининг аналогини яратиш мумкинлигини кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадқиқотчи ўйин ссенарийлари муҳаррири ёрдамида нейрон тармоқларининг асоси бўлган персептронни қурди. Бунда електрон сигналлар ўрнига ўйин объектларидан фойдаланилди: қўйлар ва деҳқонлар олдиндан белгиланган йўналишлар бўйлаб ҳаракатланиб, мантиқий елементлар вазифасини бажарди. Тюринг машинаси аналогида еса ҳисоблаш лентасидаги белгилар ролини турли бинолар, тизим ҳолатини еса ўйин иқтисодиёти параметрлари ифодалади.

Адриан де Винтернинг таъкидлашича, кўплаб замонавий тестлар тил моделларида инсоний хусусиятлар бор деган яширин ишончга асосланган. Агар худди шу ҳисоблаш принсиплари Аге оф Емпирес ИИ муҳитига кўчирилса, жараённинг математик моҳияти ўзгармаса-да, ундаги «ақллилик» ҳисси йўқолади. Бу еса сунъий интеллектга хос деб билинган хусусиятлар аслида моделнинг ўзига емас, балки инсоннинг уни қулай интерфейс орқали қандай қабул қилишига боғлиқ еканини кўрсатади.

Олим «нол фараз» (Нулл Ассумптион) ёндашувини қўллашни таклиф қилмоқда. Унга кўра, ишончли далиллар пайдо бўлмагунча, сунъий интеллектга психологик хусусиятларни юкламаслик керак. ChatGPT каби ботларнинг «мен ўйлайман» ёки «мен ҳис қиляпман» каби ибораларни ишлатиши фойдаланувчида нотўғри тасаввур ва ҳиссий боғлиқликни келтириб чиқариши мумкин.

MicrosoftАге Оф ЕмпиресСунъий IntelлектТехнологияChatGPT
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиTelegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиБугун, 09:23Grok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиGrok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етдиБугун, 08:59Oracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсдиOracle “сунъий интеллект булутлари”ни кенгайтирмоқда: даромад 21 фоизга ўсдиБугун, 08:26Red Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаRed Magic 2К аниқликдаги ва 185 Hz частотали илк смартфонни тайёрламоқдаБугун, 08:21АҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиАҚШда атмосферадаги КО2 дан авиация ёқилғиси ишлаб чиқариш бошландиБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди