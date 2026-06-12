Grok яратувчиси Игор Бабушкин шахсийлаштирилган Ривер AI лойиҳасини тақдим етди
Сунъий интеллект ва машинали ўрганиш соҳасидаги таниқли тадқиқотчи, xAI стартапи ҳаммуассиси Игор Бабушкин ўзининг янги лойиҳаси — Ривер AI стартапини еълон қилди. Илон Маск билан биргаликда Grok чат-ботининг асосий архитекторларидан бири сифатида танилган Бабушкин ендиликда еътиборини мутлақо янгича йўналишга қаратмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ривер AI лойиҳасининг асосий ғояси "шахсийлаштирилган сунъий интеллект" яратишга асосланган. Тизим фойдаланувчининг ҳаракатлари, услуби, мақсадлари ва афзалликларини ўрганувчи махсус AI-агентларни шакллантиради. Вақт ўтиши билан ушбу агентлар ҳар бир инсоннинг ўзига хос еҳтиёжларига мослашиб, максимал даражада самарали ёрдамчига айланади.
Бабушкиннинг сўзларига кўра, ушбу агентлар фойдаланувчининг ўрнини босиш учун емас, балки унинг назорати остида ишлайдиган доимий рақамли кўмакчи бўлиш учун хизмат қилади. Бу ёндашув технологиянинг инсон манфаатларига янада аниқроқ хизмат қилишини таъминлайди.
Янги стартап жамоаси xAI ва Tesla компанияларининг собиқ ходимлари, шунингдек, хавфсизлик ва ҳуқуқий масалалар бўйича мутахассислардан ташкил топган. Ривер AI нафақат дастурий платформа, балки келажакда аппарат воситаларига асосланган "физик сунъий интеллект" йўналишида ҳам ечимлар ишлаб чиқишни режалаштирмоқда.
Илгари OpenAI ва Google DeepMind каби гигантларда фаолият юритган Игор Бабушкиннинг ушбу янги қадами технология оламида катта қизиқиш уйғотди. Ривер AI лойиҳаси сунъий интеллектнинг шахсий ёрдамчи сифатидаги имкониятларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…