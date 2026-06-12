Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолди

·0·Техно
Elon Musk тарих ёзмоқда: Дунёдаги илк триллионер бўлишига оз қолди

Bloomberg Биллионаирес Индех рейтингининг 2026-йил 12-июндаги янгиланган маълумотларига кўра, Elon Musk дунёнинг энг бой одами мақомини мустаҳкамлаб, ўз бойлигини 971 миллиард долларга етказди. У рўйхатдаги бошқа иштирокчилардан сезиларли даражада ўзиб кетган ҳолда, инсоният тарихидаги илк триллионер унвонига жуда яқин турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги ўсиш динамикасини ҳисобга олган ҳолда, Мускка рамзий 1 триллион долларлик маррани забт этиш учун нисбатан кам маблағ қолгани айтилмоқда. Рейтингнинг иккинчи поғонасини 304 миллиард доллар билан Ларрй Паге, учинчи ўринни эса 283 миллиард доллар билан Сергей Брин эгаллаб турибди. Кучли бешликдан, шунингдек, Jeff Bezos (262 млрд) ва Ларрй Эллисон (237 млрд) жой олган.

Эътиборли жиҳати шундаки, дунёнинг энг бой беш кишисининг деярли барчаси технология сектори вакилларидир. Аввалроқ, биржа савдолари бошланишидан олдин таҳлилчилар Мускнинг бойлиги 1 триллион доллардан ошишини башорат қилишган эди.

Бундан ташқари, SpaceX компаниясининг биржага чиқиши (IPO) кутилаётган натижаларни берганидан сўнг, унинг 4 000 дан ортиқ амалдаги ва собиқ ходимлари долларли миллионерга айланиши кутилмоқда. Компаниянинг узоқ муддатли рағбатлантириш тизими туфайли яна 400 га яқин ходим қиймати 100 миллион доллардан ортиқ бўлган акциялар пакетига эга бўлиши мумкин.

Elon MuskBloombergSpaceXТехнологияМиллиардерлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиКоммонвеалт Фусион Сйстеms АРК термоядро реактори моделини янгиладиБугун, 10:50СанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиСанДиск 4 ва 8 TB сиғимли илк СДУК хотира карталарини тақдим этадиБугун, 10:27Мозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиМозилла Фирефох браузеридаги бепул VPN чекловларини вақтинча олиб ташладиБугун, 10:26HarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайдиHarmonyOS энди 64 КБ хотирали қурилмаларда ҳам ишлайдиБугун, 09:54Telegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиTelegram Wear OS тизимига қайтди: Энди Samsung ва Pixel соатларида ишлайдиБугун, 09:24Samsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиSamsung Galaxy З Фолд7 учун One UI 8.5 янгиланиши тақдим этилдиБугун, 09:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди