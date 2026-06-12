Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айланди

·61·Техно
Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айланди

Bloomberg Невс хабарига кўра, SpaceX компаниясининг жума куни фонд бозорига муваффақиятли чиқиши ортидан Elon Musk расман дунёнинг биринчи триллионерига айланди. IPO арафасида ракета компаниясининг акциялари ҳар бири 135 доллардан баҳоланган бўлиб, бу Мускнинг мазкур компаниядаги улушини тахминан 860 миллиард долларга етказди. Tesla'даги улуши ва SpaceX акцияларининг савдолар бошлангандан кейинги кескин ўсиши натижасида технология магнатининг бойлиги қоғозда 1 триллион доллардан ошиб кетди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мускнинг триллионер мақомига эришиши унинг сиёсий ва ижтимоий таъсири чўққига чиққан даврга тўғри келмоқда. У 2024-йилда Доналд Трумп сайлов кампаниясига 300 миллион доллар атрофида маблағ сарфлади ва кейинчалик янги маъмурият таркибида "Ҳукумат самарадорлиги департаменти"га раҳбарлик қила бошлади. Бироқ, унинг УСAIД каби бутун бошли департаментларни тугатиш борасидаги қарорлари жамоатчилик ва соғлиқни сақлаш экспертлари томонидан кескин танқид қилинмоқда.

Келажакда Мускнинг бойлиги янада ортиши кутилмоқда. Ўтган йили Tesla акциядорлари унга маълум операцион марраларга эришиш шарти билан 1 триллион долларгача қийматга эга бўлиши мумкин бўлган мукофот пакетини тасдиқлаган эди. Гарчи унинг SpaceX'даги 1 миллиард дона акцияси Марсда инсоният колонияси барпо этилмагунча сотилиши мумкин бўлмаса-да, Муск ушбу акцияларни гаровга қўйган ҳолда миллиардлаб доллар нақд пул қарз олиш имкониятига эга.

SpaceX эндиликда очиқ акциядорлик жамиятига айланган бўлса-да, Elon Musk компания устидан мутлақ назоратни сақлаб қолади. У овоз бериш ҳуқуқининг 80 фоизидан кўпроғига эгалик қилади, директорлар кенгашини шахсан танлайди ва компания тузилмасини ҳар қандай ҳуқуқий эътирозларни чеклайдиган тарзда шакллантирган. Бу эса унга коинот саноатидаги энг йирик бозорни эгаллаш йўлида чексиз ҳокимият беради.

Elon MuskSpaceXTeslaIPOТриллионер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиSpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиБугун, 17:22SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиSpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирдиБугун, 17:22Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиРоссия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиБугун, 17:22Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиGoogle фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиБугун, 17:20Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиСунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиБугун, 16:50SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаSpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди