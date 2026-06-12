SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқда
IPO бозори яна жонланмоқда, бироқ бу гал етакчилик тизгинини мутлақо бошқа компаниялар ўз қўлига олмоқда. Узоқ вақт давомида бозорни бошқарган ФААНГ даври ўрнини янги — МАНГОС акроними эгалламоқда. Бу гуруҳга Meta (ёки баъзи манбаларда Microsoft), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ва SpaceX каби гигантлар киритилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу рўйхатдаги компанияларнинг ярми бир вақтнинг ўзида очиқ бозорга чиқишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу жараён инвесторлар, компания қийматлари ва 2026-йилга бориб технологик компаниялардан нималар кутиш мумкинлиги борасидаги ўзига хос синов вазифасини ўтайди.
TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида бошловчилар Кирстен Коросек, Антонй Ҳа ва Сеан ЎКейн ушбу IPO тўлқинининг асл моҳиятини таҳлил қилишди. Экспертлар шунчаки қуруқ рақамлардан ташқари, ушбу жараёндан кимлар кўпроқ фойда кўриши ва бозор конъюнктураси қандай ўзгариши ҳақида сўз юритишди.
Ҳозирда сунъий интеллект ва космик технологиялар соҳасидаги етакчиларнинг оммавий акциядорлик жамиятига айланиши глобал иқтисодиёт учун янги бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Мазкур янгиликларни Apple Подкастс, Spotify ва бошқа платформаларда кузатиб бориш имконияти мавжуд.
…