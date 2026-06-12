SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқда

·0·Техно
SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқда

IPO бозори яна жонланмоқда, бироқ бу гал етакчилик тизгинини мутлақо бошқа компаниялар ўз қўлига олмоқда. Узоқ вақт давомида бозорни бошқарган ФААНГ даври ўрнини янги — МАНГОС акроними эгалламоқда. Бу гуруҳга Meta (ёки баъзи манбаларда Microsoft), Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ва SpaceX каби гигантлар киритилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу рўйхатдаги компанияларнинг ярми бир вақтнинг ўзида очиқ бозорга чиқишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу жараён инвесторлар, компания қийматлари ва 2026-йилга бориб технологик компаниялардан нималар кутиш мумкинлиги борасидаги ўзига хос синов вазифасини ўтайди.

TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида бошловчилар Кирстен Коросек, Антонй Ҳа ва Сеан ЎКейн ушбу IPO тўлқинининг асл моҳиятини таҳлил қилишди. Экспертлар шунчаки қуруқ рақамлардан ташқари, ушбу жараёндан кимлар кўпроқ фойда кўриши ва бозор конъюнктураси қандай ўзгариши ҳақида сўз юритишди.

Ҳозирда сунъий интеллект ва космик технологиялар соҳасидаги етакчиларнинг оммавий акциядорлик жамиятига айланиши глобал иқтисодиёт учун янги бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Мазкур янгиликларни Apple Подкастс, Spotify ва бошқа платформаларда кузатиб бориш имконияти мавжуд.

SpaceXOpenAIAnthropicIPOТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54SpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилдиSpaceX биржада дебют қилди: Акциялар нархи 11 фоизга кўтарилдиБугун, 15:51Elon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиElon Musk SpaceX IPOдан сўнг дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 15:50Брюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланадиБрюсселда ижарага бериладиган электросамокатлар бутунлай тақиқланадиБугун, 15:28SpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаSpaceX Япония инвесторларидан 2,2 миллиард доллар жалб қилмоқдаБугун, 14:56SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ҳақида барча тафсилотларБугун, 14:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди