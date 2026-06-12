SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирди

·0·Техно
SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирди

12-июн куни SpaceX компанияси Starlink тизимининг навбатдаги сунъий йўлдошлар партияси билан Falcon 9 ракетасини муваффақиятли коинотга учирди. Старт Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-40 мажмуасидан амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Starlink 10-54 миссияси доирасида Ер орбитасига 29 та сунъий йўлдош олиб чиқилди. Парвознинг барча босқичлари белгиланган режа асосида, штат режимида ўтди. Бу SpaceX учун глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.

Ушбу парвоз Б1080 рақамли биринчи босқич учун ҳисоб бўйича 27-миссия бўлди. Асосий вазифа бажарилгандан сўнг, ракета босқичи Ерга қайтиб, Атлантика океанидаги А Шортфалл оф Гравитас (АСОГ) автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди.

Мазкур муваффақиятли парвоз SpaceX учун тарихий воқеа — акцияларнинг бирламчи оммавий жойлаштирилиши (IPO) арафасида юз берди. Ушбу молиявий жараён Elon Musk бойлигининг сезиларли даражада ошишига ва унинг дунёдаги илк триллионерга айланишига замин яратиши кутилмоқда.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиSpaceX акциялари дебютидан сўнг Robinhood платформасида рекорд трафик кузатилдиБугун, 17:22Россия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиРоссия бўйлаб юқори тезликдаги интернет: яна 16 та сунъий йўлдош учирилдиБугун, 17:22Google фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиGoogle фирибгарликда айбланаётган Хитой кибержиноий гуруҳини судга бердиБугун, 17:20Сунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиСунъий йўлдошлар ёқилғисиз ҳаракатланишни ўрганди: янги магнит технологиясиБугун, 16:50SpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаSpaceX, Anthropic ва OpenAI: IPO бозорида янги давр бошланмоқдаБугун, 16:22Asus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиAsus РОГ Эқуализер: Эришдан ҳимоя қилиши керак бўлган кабелнинг ўзи эриб кетдиБугун, 15:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди