SpaceX Falcon 9 ракетасини 27-марта муваффақиятли учирди
12-июн куни SpaceX компанияси Starlink тизимининг навбатдаги сунъий йўлдошлар партияси билан Falcon 9 ракетасини муваффақиятли коинотга учирди. Старт Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-40 мажмуасидан амалга оширилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Starlink 10-54 миссияси доирасида Ер орбитасига 29 та сунъий йўлдош олиб чиқилди. Парвознинг барча босқичлари белгиланган режа асосида, штат режимида ўтди. Бу SpaceX учун глобал интернет тармоғини кенгайтириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадам бўлди.
Ушбу парвоз Б1080 рақамли биринчи босқич учун ҳисоб бўйича 27-миссия бўлди. Асосий вазифа бажарилгандан сўнг, ракета босқичи Ерга қайтиб, Атлантика океанидаги А Шортфалл оф Гравитас (АСОГ) автоном денгиз платформасига муваффақиятли қўнди.
Мазкур муваффақиятли парвоз SpaceX учун тарихий воқеа — акцияларнинг бирламчи оммавий жойлаштирилиши (IPO) арафасида юз берди. Ушбу молиявий жараён Elon Musk бойлигининг сезиларли даражада ошишига ва унинг дунёдаги илк триллионерга айланишига замин яратиши кутилмоқда.
…