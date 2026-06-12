Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқланди

·0·Техно
Коинотнинг тезлашиб кенгайиши Иа туридаги ўта янги юлдузлар орқали тасдиқланди

Саутгемптон университети тадқиқотчилар гуруҳи 2025-йилда Монтлй Нотисес оф те Роял Астрономикал Сосиетй журналида эълон қилинган шов-шувли тадқиқотни мустақил равишда қайта текшириб чиқди. Аввалги ишда юлдузлар популяциясининг ёши ҳисобга олинса, Коинотнинг тезлашиб кенгайиши моделига эҳтиёж қолмаслиги таъкидланган эди. Бироқ янги таҳлиллар қўшимча ўзгарувчилар, жумладан, галактикаларнинг хусусиятлари инобатга олинганда ҳам, кузатув маълумотлари тезлашув моделига мос келишини кўрсатди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Иа туридаги ўта янги юлдузлар космологияда "стандарт шамлар" сифатида хизмат қилади. Уларнинг ёрқинлиги деярли бир хил бўлгани сабабли, олимлар ушбу объектлар ёрдамида коинот миқёсидаги масофаларни ўлчайдилар. Айнан шу юлдузлар асосида 1990-йиллар охирида Коинотнинг тезлашиб кенгайиши исботланган ва бу кашфиёт учун 2011-йилда физика бўйича Нобел мукофоти берилган эди.

Ёнсе университети олимлари томонидан илгари сурилган танқидий қарашга кўра, ўта янги юлдузлар ёрқинлигининг уларнинг она юлдузлари ёшига боғлиқлиги тезлашув эффектини шунчаки симуляция қилиши мумкин эди. Бу назария қоронғу энергия тушунчасини шубҳа остига қўйган эди. Аммо Саутгемптон тадқиқотчилари асл танқидий ишда маълумотларнинг тўлиқ ҳисобга олинмаганини аниқлашди.

Янги таҳлиллар шуни кўрсатдики, юлдузлар популяциясининг ёши ҳақиқатан ҳам ўта янги юлдузлар хусусиятларига таъсир қилади, бироқ бу таъсир қоронғу энергиясиз коинот динамикасини тушунтириб бериш даражасида кучли эмас. Тадқиқотчилар галактикалар массаси ва юлдузлар муҳитини қайта ҳисоблаб чиққанларидан сўнг, Коинотнинг кенгайиши секинлашаётгани ҳақидаги хулосалар ўз тасдиғини топмади.

Шунга қарамай, олимлар бу каби илмий баҳслар методологик жиҳатдан фойдали эканини таъкидламоқда. Бундай "стресс-тестлар" космологик ўлчовлар аниқлигини оширишга ва ўта янги юлдузларни стандартлаштириш моделларини такомиллаштиришга ёрдам беради. Ҳозирги вақтда илмий консенсус ўзгаришсиз қолмоқда: Коинотнинг тезлашиб кенгайиши энг асосли илмий тушунтиришдир.

КоинотАстрономияФизикаНобел МукофотиТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиSpaceX IPO: Тарихдаги энг йирик акциялар савдоси ва Мускнинг янги рекордиКеча, 18:57Elon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимElon Musk: SpaceX муваффақиятига 10 фоиздан кам имконият бергандимКеча, 18:52SpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаSpaceX акциялари 30 фоизга ўсди: Компания АҚШнинг энг қиммат олтилигидаКеча, 18:29Убтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиУбтеч дунёдаги илк гиперреалистик ҳиссий роботларни тақдим этадиКеча, 18:28Ўткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиЎткир коронар синдромда ўлим хавфини башорат қилувчи сунъий интеллект яратилдиКеча, 18:26Mistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинMistral AI 20 миллиард евро қиймат билан янги инвестиция жалб қилиши мумкинКеча, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди