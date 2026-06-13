SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлди

·23·Техно
SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлди

SpaceX компанияси очиқ акциядорлик жамияти сифатида ўзининг дебют кунини муваффақиятли бошлади. Nasdaq биржасида савдолар бошланиши билан акциялар нархи 150 долларга кўтарилди, бу пайшанба кунги IPO нархидан (135 доллар) қарийб 11 фоизга юқоридир. Кун давомида акциялар нархи 176 долларгача етиб, компаниянинг бозор капиталлашувини деярли 2,3 триллион долларга олиб чиқди ва якунда 159,75 доллар даражасида барқарорлашди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Bloomberg маълумотларига кўра, SpaceX акцияларига бўлган талаб таклифдан 4 баравар ошиб кетган. Бу кўплаб институционал инвесторлар акцияларни бевосита IPO жараёнида ололмагани ва энди уларни очиқ бозорда сотиб олаётганини англатади. Шунингдек, акцияларнинг атиги 4 фоизи эркин муомалада экани ва қолган қисми илк инвесторлар ҳамда ходимлар қўлида экани ҳам нархнинг ўсишига сабаб бўлмоқда.

Компания Nasdaq 100 каби индексларга кириш қоидаларини ўзгартиришга муваффақ бўлди. Эндиликда SpaceX ушбу индексларга бир неча ой эмас, балки саноқли кунлар ичида қўшилади. Бу эса йирик фондлар томонидан акцияларни автоматик сотиб олиш жараёнини тезлаштиради. Robinhood платформаси SpaceX дебютидан сўнг ўз тизимида рекорд даражадаги трафик кузатилганини маълум қилди.

Ушбу дебют венчур капитали тарихидаги энг йирик даромадлардан бирига айланди. Масалан, Фоундерс Фунд жамғармасининг 600 миллион долларлик инвестицияси 50 миллиард доллардан ошди. Andreessen Horowitz улуши 10 миллиард, Сеқуоиа капитали эса 20 миллиард доллардан кўпроққа баҳоланмоқда. Энг асосийси, акциялар нархининг 150 долларга етиши асосчи Elon Muskни дунёдаги биринчи триллионерга айлантирди.

Те Нев Ёрк Times хабарига кўра, SpaceX компаниясининг 4400 нафарга яқин амалдаги ва собиқ ходимлари акциялар ортидан миллионерга, 400 нафари эса сентимиллионерга (100 миллион доллардан ортиқ маблағ эгаси) айланиши кутилмоқда. Бу технология олами учун тарихий воқеа сифатида қайд этилди.

SpaceXElon MuskIPONasdaqТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиАвтомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиБугун, 19:52Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиСунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди