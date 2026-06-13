SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқда
SpaceX компаниясининг биржага чиқиши инвесторлар ва венчур фондлари томонидан тарихдаги энг йирик бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) сифатида баҳоланмоқда. Бозор иштирокчиларининг фикрича, ушбу воқеа нафақат компания мақомини ўзгартиради, балки ҳозирда асосан хусусий капиталга боғлиқ бўлган бутун космик саноат динамикасини қайта ишга туширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Бир қатор венчур инвесторлар бўлажак IPO'ни 1990-йиллардаги Нетскапенинг биржага чиқиши билан қиёслашмоқда. Ўшанда ушбу воқеа интернет-индустрияга бўлган қарашни бутунлай ўзгартириб, соҳага улкан инвестициялар оқимини олиб келган эди. Шу аналогияга кўра, SpaceX жойлашуви космоснинг мустақил инвестиция класси сифатида мустаҳкамланишига хизмат қилади.
Пайлоад нашри томонидан сўралган инвесторларнинг фикрича, SpaceX'нинг очиқ бозор қиймати пайдо бўлиши венчур фондларининг узоқ вақт давомида хусусий компания ликвидлигини кутиб банд бўлиб қолган капиталини «муздан туширади». Ушбу маблағларнинг бир қисми янги космик стартаплар, ракета тизимлари ишлаб чиқувчилари ва сунъий йўлдош хизматларига қайта йўналтирилиши мумкин.
Шунингдек, IPO янги асосчилар тўлқинини келтириб чиқариши кутилмоқда: SpaceX ходимлари ўз улушларини нақдлаштиргач, шахсий компанияларини ташкил этиш имконига эга бўладилар. Кўплаб экспертлар буни саноат технологиялари секторидаги энг муҳим воқеа деб атамоқда, чунки SpaceX муҳандислари тажрибаси ва капитали янги экотизим яратишга хизмат қилади.
Шу билан бирга, SpaceX'нинг ракета учириш ва сунъий йўлдош алоқаси каби соҳалардаги устунлиги унинг бевосита рақобатчилари учун молиялаштиришни қийинлаштириши мумкинлиги ҳақида ҳам хавотирлар бор. Бироқ, АҚШ мудофаа бюджетининг космик дастурлар учун ўсиб бораётгани ва давлат буюртмаларининг кўпайиши бутун сектор учун барқарор талабни шакллантирмоқда.
…