SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқда

·0·Техно
SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқда

SpaceX компаниясининг биржага чиқиши инвесторлар ва венчур фондлари томонидан тарихдаги энг йирик бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) сифатида баҳоланмоқда. Бозор иштирокчиларининг фикрича, ушбу воқеа нафақат компания мақомини ўзгартиради, балки ҳозирда асосан хусусий капиталга боғлиқ бўлган бутун космик саноат динамикасини қайта ишга туширади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Бир қатор венчур инвесторлар бўлажак IPO'ни 1990-йиллардаги Нетскапенинг биржага чиқиши билан қиёслашмоқда. Ўшанда ушбу воқеа интернет-индустрияга бўлган қарашни бутунлай ўзгартириб, соҳага улкан инвестициялар оқимини олиб келган эди. Шу аналогияга кўра, SpaceX жойлашуви космоснинг мустақил инвестиция класси сифатида мустаҳкамланишига хизмат қилади.

Пайлоад нашри томонидан сўралган инвесторларнинг фикрича, SpaceX'нинг очиқ бозор қиймати пайдо бўлиши венчур фондларининг узоқ вақт давомида хусусий компания ликвидлигини кутиб банд бўлиб қолган капиталини «муздан туширади». Ушбу маблағларнинг бир қисми янги космик стартаплар, ракета тизимлари ишлаб чиқувчилари ва сунъий йўлдош хизматларига қайта йўналтирилиши мумкин.

Шунингдек, IPO янги асосчилар тўлқинини келтириб чиқариши кутилмоқда: SpaceX ходимлари ўз улушларини нақдлаштиргач, шахсий компанияларини ташкил этиш имконига эга бўладилар. Кўплаб экспертлар буни саноат технологиялари секторидаги энг муҳим воқеа деб атамоқда, чунки SpaceX муҳандислари тажрибаси ва капитали янги экотизим яратишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, SpaceX'нинг ракета учириш ва сунъий йўлдош алоқаси каби соҳалардаги устунлиги унинг бевосита рақобатчилари учун молиялаштиришни қийинлаштириши мумкинлиги ҳақида ҳам хавотирлар бор. Бироқ, АҚШ мудофаа бюджетининг космик дастурлар учун ўсиб бораётгани ва давлат буюртмаларининг кўпайиши бутун сектор учун барқарор талабни шакллантирмоқда.

SpaceXIPOКосмосВенчурElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22Автомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиАвтомобил нархидаги видеокарта: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell нархи маълум бўлдиБугун, 19:52Сунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиСунъий интеллект супер-бактерияларга қарши янги антибиотиклар топдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди