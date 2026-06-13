Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқда

·23·Техно
Meta муҳандислари сунъий интеллект бўлимидаги шароитларни “гулаг”га қиёсламоқда

Meta компаниясининг бир неча ой аввал ташкил этилган Апплиед AI бўлимида ишловчи муҳандислар ички муҳитдан кескин норози бўлишмоқда. Виред нашри хабарига кўра, компания сунъий интеллектни ривожлантириш учун миллиардлаб доллар сарфлаётган бир пайтда, ходимлар ўзларини “мажбурий чақирилувчилар”дек ҳис қилишмоқда. Яқинда ўтказилган ёпиқ тақдимот вақтида номаълум ходим жонли эфирни эгаллаб олиб, раҳбариятга нисбатан ҳақоратли сўзлар ишлатгани вазият қанчалик жиддийлигини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тахминан 6500 нафар муҳандис ва маҳсулот менежерларидан иборат ушбу бўлим ходимлари ўз ишларини “руҳни синдирувчи” деб таърифлашмоқда. Уларнинг асосий вазифаси AI моделларини ўқитиш учун кодлаш муаммолари ва жумбоқлар яратишдан иборат. Кўплаб ходимлар ушбу гуруҳга ўз хоҳишисиз, “ё қўшил, ё бўшат” деган талаб остида ўтказилганини айтишмоқда. Бир ходим ушбу бўлимни “ҳақиқий гулаг” деб атаган бўлса, бошқалари ишнинг бир хиллиги ва зерикарлилигидан шикоят қилмоқда.

Mark Zuckerberg ички йиғилишда нима учун ташқи пудратчилар ўрнига ўз муҳандисларини бу ишга жалб қилганини тушунтирган. Унинг фикрича, Meta ходимларининг интеллектуал салоҳияти учинчи томон хизматларидан анча юқори ва бу AI моделларини сифатлироқ ўқитишга ёрдам беради. Бироқ, 1600 дан ортиқ ходим компаниянинг уларнинг ҳар бир клавиатура босишини кузатиш дастурига қарши петиция имзолаган.

Компаниядаги умумий кайфият шу қадар ёмонлашганки, Meta маҳсулотлар бўйича директори Чрис Кох ходимлар билан мулоқотда “шафқатсиз” муҳит мавжудлигини тан олишга мажбур бўлди. Апплиед AI жамоасига аввалроқ метаверсе лойиҳаси учун 83 миллиард доллар сарфлаган Реалитй Лабс бўлими собиқ вице-президенти Маҳер Саба раҳбарлик қилмоқда. Ҳозирда ушбу янги тузилма Meta CTOси Андрев Босвортга бўйсунади.

MetaСунъий IntelлектMark ZuckerbergТехнологияАпплиед AI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиAMD обрўси тушишидан қўрқиб шишиб кетган Ryzen 9 7950X3D процессорини алмаштириб бердиБугун, 22:58Битта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБитта фотон — иккита маҳсулот: Қуёш реактори КО2 ва чиқиндини хомашёга айлантирадиБугун, 20:52SpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаSpaceX IPOъси «иккинчи космик эра»ни бошлаб бериши кутилмоқдаБугун, 20:51Google сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиGoogle сунъий интеллект ёрдамида фирибгарлик қилган гуруҳни судга бердиБугун, 20:50Huawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаHuawei оптимизация бўйича Apple ва Googleни ортда қолдирмоқдаБугун, 20:29SpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиSpaceX акциялари 19 фоизга ўсди: Дунёда илк триллионер пайдо бўлдиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди