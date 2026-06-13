Parker Solar Probe Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашди

·45·Техно
Parker Solar Probe Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашди

Parker Solar Probe космик зонди Қуёш билан навбатдаги экстремал яқинлашувни муваффақиятли якунлади. Жонс Хопкинс университети Амалий физика лабораторияси мутахассисларининг хабар беришича, аппарат тўққиз кунлик автоном иш режимидан сўнг назорат радиосигналини Ерга узатган. Бу зонднинг Қуёшнинг ташқи атмосфераси — корона орқали амалга оширган 28-парвози бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

8-июн куни содир бўлган энг яқин масофадаги парвоз пайтида Parker Solar Probe ўзининг шахсий рекордларини такрорлади. Зонд юлдуз сиртига тахминан 6,1 млн километр масофагача яқинлашди, бу Ер ва Қуёш ўртасидаги масофанинг 5 фоизидан ҳам камроқдир. Қуёш гравитацияси таъсирида аппарат соатига қарийб 692 минг километр тезликка эришди. Бундай тезликда Ер ва Ой ўртасидаги масофани 40 дақиқадан камроқ вақт ичида босиб ўтиш мумкин.

Ушбу миссия Қуёш фаоллигининг 11 йиллик сиклидаги энг юқори нуқтаси — қуёш максимуми даврига тўғри келгани билан аҳамиятлидир. Parker Solar Probe бевосита қуёш коронаси ичида бўлиб, қуёш шамолининг келиб чиқиши, магнит майдонлари тузилиши ва космик об-ҳаво механизмлари ҳақида муҳим маълумотларни тўплади. Зонднинг 11,4 сантиметр қалинликдаги углеродли композит иссиқлик қалқони 926 даражагача қизиган бўлса-да, аппарат ичидаги электроника хавфсиз ҳароратда сақланиб қолди.

17-июндан 30-июнга қадар Ерга қуёш коронаси орқали ўтиш пайтида тўпланган асосий илмий маълумотлар узатилади. Олинган маълумотлар олимларга Қуёшда содир бўлаётган жараёнларни яхшироқ тушунишга ҳамда сунъий йўлдошлар, алоқа тизимлари ва энергетика тармоқлари учун муҳим бўлган космик об-ҳаво прогнозлари аниқлигини оширишга ёрдам беради.

Parker Solar ProbeNASAҚуёшКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиNASA ва SpaceX Ойга қўниш стратегиясини ўзгартирди: Энди парвоз тўғридан-тўғри амалга ошириладиБугун, 11:22Стол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиСтол устига сиғувчи қуёш: Avalanche стартапи митти реакторда улкан натижага эришдиБугун, 10:59Microsoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаMicrosoft ҳар бир сотилган Xbox Series консолидан юзлаб доллар зарар кўрмоқдаБугун, 10:51SpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиSpaceX Ойга парвоз схемасини ўзгартирмоқда: Starship коинот буксирига айланадиБугун, 09:51Гонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиГонконглик илк тайконавтнинг космосдаги кўриниши ўзгарди: Хитой янги кадрларни намойиш этдиБугун, 09:28Авиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Electra компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус