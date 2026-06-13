Parker Solar Probe Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашди
Parker Solar Probe космик зонди Қуёш билан навбатдаги экстремал яқинлашувни муваффақиятли якунлади. Жонс Хопкинс университети Амалий физика лабораторияси мутахассисларининг хабар беришича, аппарат тўққиз кунлик автоном иш режимидан сўнг назорат радиосигналини Ерга узатган. Бу зонднинг Қуёшнинг ташқи атмосфераси — корона орқали амалга оширган 28-парвози бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
8-июн куни содир бўлган энг яқин масофадаги парвоз пайтида Parker Solar Probe ўзининг шахсий рекордларини такрорлади. Зонд юлдуз сиртига тахминан 6,1 млн километр масофагача яқинлашди, бу Ер ва Қуёш ўртасидаги масофанинг 5 фоизидан ҳам камроқдир. Қуёш гравитацияси таъсирида аппарат соатига қарийб 692 минг километр тезликка эришди. Бундай тезликда Ер ва Ой ўртасидаги масофани 40 дақиқадан камроқ вақт ичида босиб ўтиш мумкин.
Ушбу миссия Қуёш фаоллигининг 11 йиллик сиклидаги энг юқори нуқтаси — қуёш максимуми даврига тўғри келгани билан аҳамиятлидир. Parker Solar Probe бевосита қуёш коронаси ичида бўлиб, қуёш шамолининг келиб чиқиши, магнит майдонлари тузилиши ва космик об-ҳаво механизмлари ҳақида муҳим маълумотларни тўплади. Зонднинг 11,4 сантиметр қалинликдаги углеродли композит иссиқлик қалқони 926 даражагача қизиган бўлса-да, аппарат ичидаги электроника хавфсиз ҳароратда сақланиб қолди.
17-июндан 30-июнга қадар Ерга қуёш коронаси орқали ўтиш пайтида тўпланган асосий илмий маълумотлар узатилади. Олинган маълумотлар олимларга Қуёшда содир бўлаётган жараёнларни яхшироқ тушунишга ҳамда сунъий йўлдошлар, алоқа тизимлари ва энергетика тармоқлари учун муҳим бўлган космик об-ҳаво прогнозлари аниқлигини оширишга ёрдам беради.
…