Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасида

·0·Техно
Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасида

Тайваннинг Acer компанияси Computex 2026 кўргазмасида ўзининг янги маҳсулотларини намойиш этди. Тақдимотнинг асосий қаҳрамонларидан бири Acer Свифт Спин 14 AI бўлди. Бу 360 даражага очиладиган сенсорли экранга эга трансформер-ноутбукдир. Қурилма Snapdragon Х2 Элите ёки Snapdragon Х2 Plus процессорлари ҳамда 80 TOPS унумдорликка эга Qualcomm Ҳехагон NPU блоки билан жиҳозланган. Copilot+ ПК туркумига кирувчи ушбу ноутбук Windows 11 бошқарувида ишлайди ва сунъий интеллект сценарийлари учун оптималлаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ўйин ихлосмандлари учун компания Предатор Ҳелиос 18 AI флагманини тақдим этди. Унинг энг юқори конфигурацияси Intel Core Ultra 9 290ҲХ Plus процессори ва 24 GB GDDR7 хотирага эга NVIDIA GeForce RTX 5090 Лаптоп GPU видеокартаси билан таъминланган. Ноутбук 18 дюймли Mini ЛEД панелга эга бўлиб, у икки режимда ишлаши мумкин: 4К (120 Гс) ёки Фулл ҲД (240 Гс). Шунингдек, қурилма 256 GB гача DDR5 оператив хотирани қўллаб-қувватлайди.

Acer портатив ўйин қурилмалари бозорига ҳам жиддий кириб келмоқда. Янги Предатор Atlas 8 консоли 8 дюймли сенсорли экран ва Intel Арк Г3 Эхтреме платформасида ишлайди. Қурилма Intel XeSS 3 технологияси ёрдамида кадрларни сунъий интеллект орқали генерация қилиш имкониятига эга. Консол 24 GB оператив хотира ва 1 TB SSD билан жиҳозланган бўлиб, унинг оғирлиги 810 граммни ташкил этади.

Свифт Спин 14 AI модели мобил иш учун жуда қулай: унинг оғирлиги бор-йўғи 1,34 кг, қалинлиги эса 16,5 мм гача. Аккумулятори 23 соатгача видео кўриш имконини беради. Тўпламда Acer Активе Стйлус 420 стилиуси мавжуд бўлиб, у корпус ичида қувватланади. Шунингдек, кўргазмада ақлли кўзойнаклар ва янги 3D-мониторлар ҳам намойиш этилди. Предатор Atlas 8 консолининг сотувлари жорий йилнинг октябрь ойидан бошланиши кутилмоқда.

AcerComputexSnapdragonПредаторNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиХитойнинг энг кучли ракетаси янги авлод алоқа сунъий йўлдошини орбитага чиқардиБугун, 09:23Specialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиSpecialized компанияси 12 минг долларлик Лево 4 Х электр велосипедини тақдим этдиБугун, 08:56AMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиAMD муҳим заифлик учун 10 000 доллар мукофот тўлашдан бош тортдиБугун, 08:26Зуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиЗуккерберг Meta компаниясини сунъий интеллектга мослаштиришда хатоларга йўл қўйганини тан олдиБугун, 08:22SpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиSpaceX тарихий IPO шарафига Raptor В3 двигатели нусхасини сотувга чиқардиБугун, 07:25Паркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиПаркер Солар Пробе Қуёшга 6,1 млн километр масофагача яқинлашдиБугун, 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус