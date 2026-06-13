Snapdragon чипли трансформер ва Ҳелиос 18: Acer Computex 2026 кўргазмасида
Тайваннинг Acer компанияси Computex 2026 кўргазмасида ўзининг янги маҳсулотларини намойиш этди. Тақдимотнинг асосий қаҳрамонларидан бири Acer Свифт Спин 14 AI бўлди. Бу 360 даражага очиладиган сенсорли экранга эга трансформер-ноутбукдир. Қурилма Snapdragon Х2 Элите ёки Snapdragon Х2 Plus процессорлари ҳамда 80 TOPS унумдорликка эга Qualcomm Ҳехагон NPU блоки билан жиҳозланган. Copilot+ ПК туркумига кирувчи ушбу ноутбук Windows 11 бошқарувида ишлайди ва сунъий интеллект сценарийлари учун оптималлаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ўйин ихлосмандлари учун компания Предатор Ҳелиос 18 AI флагманини тақдим этди. Унинг энг юқори конфигурацияси Intel Core Ultra 9 290ҲХ Plus процессори ва 24 GB GDDR7 хотирага эга NVIDIA GeForce RTX 5090 Лаптоп GPU видеокартаси билан таъминланган. Ноутбук 18 дюймли Mini ЛEД панелга эга бўлиб, у икки режимда ишлаши мумкин: 4К (120 Гс) ёки Фулл ҲД (240 Гс). Шунингдек, қурилма 256 GB гача DDR5 оператив хотирани қўллаб-қувватлайди.
Acer портатив ўйин қурилмалари бозорига ҳам жиддий кириб келмоқда. Янги Предатор Atlas 8 консоли 8 дюймли сенсорли экран ва Intel Арк Г3 Эхтреме платформасида ишлайди. Қурилма Intel XeSS 3 технологияси ёрдамида кадрларни сунъий интеллект орқали генерация қилиш имкониятига эга. Консол 24 GB оператив хотира ва 1 TB SSD билан жиҳозланган бўлиб, унинг оғирлиги 810 граммни ташкил этади.
Свифт Спин 14 AI модели мобил иш учун жуда қулай: унинг оғирлиги бор-йўғи 1,34 кг, қалинлиги эса 16,5 мм гача. Аккумулятори 23 соатгача видео кўриш имконини беради. Тўпламда Acer Активе Стйлус 420 стилиуси мавжуд бўлиб, у корпус ичида қувватланади. Шунингдек, кўргазмада ақлли кўзойнаклар ва янги 3D-мониторлар ҳам намойиш этилди. Предатор Atlas 8 консолининг сотувлари жорий йилнинг октябрь ойидан бошланиши кутилмоқда.
…