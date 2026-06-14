Corsair GPU Повер Бридге адаптери эриб кетди ва GeForce RTX 4090 ни зарарлади
Видеокарталарнинг 12ВHPВР ва 12В-2х6 қувват улагичлари нафақат стандарт кабеллар, балки айнан бундай муаммоларнинг олдини олиш учун ишлаб чиқилган махсус адаптерлар орқали уланганда ҳам эришда давом этмоқда. Reddit платформасида Дрй-Релатионшип5158 никли фойдаланувчи Corsair GPU Повер Бридге бренд адаптери билан боғлиқ нохуш ҳолат ҳақида хабар берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Corsair GPU Повер Бридге — бу PCIe 5.0 стандартини қўллаб-қувватловчи видеокарталар учун мўлжалланган 180 даражали бурчакли адаптердир. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу қурилма видеокарта улагичидаги механик юкламани камайтириши ва юқори термал чидамлиликни таъминлаши керак эди. Қурилма 55 А гача ток кучига ва юқори ҳароратларга бардошли деб эълон қилинган.
Тизим эгасининг сўзларига кўра, муаммо ўйин ишга туширилган заҳоти юзага келган: компьютер қотиб қолган ва автоматик равишда қайта юкланган. Тизим қисмларга ажратилганда, адаптернинг юқори контактлар қатори эриб кетгани ва Nvidia GeForce RTX 4090 Фоундерс Эдитион видеокартасининг қувват улагичига ҳам зарар етказгани маълум бўлди.
Вазиятни мураккаблаштирадиган жиҳати шундаки, Corsair адаптерининг кафолат муддати тугаб бўлган, бироқ RTX 4090 ҳали ҳам расмий кафолат хизматида турибди. Ҳозирда Nvidia қўллаб-қувватлаш хизмати видеокартани диагностика учун қабул қилган, аммо таъмирлаш ёки алмаштириш бўйича якуний қарор ҳали қабул қилинмаган.
Эслатиб ўтамиз, Европада Corsair GPU Повер Бридге нархи тахминан 25 еврони ташкил қилади. Аввалроқ шунга ўхшаш ҳолат қимматбаҳо Asus РОГ Эқуализер қувват кабели билан ҳам содир бўлган эди — у ҳам видеокартани ҳимоя қилиши керак бўлган жойда ўзи эриб кетган.
…