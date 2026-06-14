Убтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамлар

·31·Техно
Убтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамлар

Робототехника оламида навбатдаги инқилобий қадам ташланди. Убтеч компанияси томонидан ишлаб чиқилган, инсон қиёфасини ҳайратланарли даражада аниқлик билан такрорловчи У1 сериясидаги гуманоид роботлар технология ихлосмандлари ўртасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мазкур қурилмалар шунчаки машина эмас, балки инсон билан ҳиссий мулоқотга кириша оладиган ақлли ҳамроҳ сифатида талқин этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот расман эълон қилинганидан буён ўтган бор-йўғи 10 кун ичида 3800 дан ортиқ олдиндан буюртма қабул қилинган. Бу кўрсаткич истеъмолчиларнинг сунъий интеллектга асосланган ва ташқи кўриниши одамга максимал даражада яқин бўлган роботларга нисбатан қизиқиши нақадар юқори эканини кўрсатади.

Техник имкониятлар ва ташқи кўриниш

У1 серияси икки хил моделда — эркак ва аёл қиёфасида тақдим этилган. Эркак модели 183 см бўй ва 42 кг вазнга эга бўлса, аёл модели бироз ихчамроқ: бўйи 168 см, вазни эса 35,2 кгни ташкил этади. Ҳар иккала модел ҳам Wi-Fi тармоғига уланиш имкониятига эга бўлиб, бир марта қувватланганда 2 соатдан 4 соатгача фаол ишлай олади.

Роботларнинг энг ҳайратланарли жиҳати уларнинг ҳаракатланиш имкониятларидир. Улар 88 даражадаги эркинликка эга бўлиб, бу уларга инсон ҳаракатларини жуда аниқ такрорлаш имконини беради. Масалан, роботлар кўз қисиши, бошини турли томонларга табиий буриши ва юз ифодаларини ўзгартириши мумкин. Расмий видеоларда аёл роботга визажист томонидан пардоз қилинаётгани, эркак робот эса замонавий костюм ва кўзойнакда намоён бўлгани унинг нақадар реалистик эканини исботлайди.

Сунъий интеллект ва хавфсизлик

У1 роботларининг "мияси" улкан сунъий интеллект (AI) моделига асосланган. Бу тизим нафақат мулоқот қилиш, балки фойдаланувчининг ҳиссиётларини тушуниш ва уларга мос равишда жавоб қайтариш учун жавобгардир. Шунингдек, қурилма барча интерактив хотираларни маҳаллий шифрланган омборда сақлайди, бу эса шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлайди.

Фойдаланувчилар буюртма бериш жараёнида роботнинг ташқи кўринишини ўз хоҳишларига кўра бир нечта параметрлар бўйича созлаши мумкин. Бу эса ҳар бир мижозга ўзига хос ва индивидуал ҳамроҳга эга бўлиш имконини беради. Убтеч компанияси роботларнинг расмий савдосини жорий йилнинг 30-июнидан бошлашни режалаштирган.

Ҳозирча роботларнинг якуний нархи очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар ушбу технология келажакда ёлғизликка қарши курашишда ёки хизмат кўрсатиш соҳасида янги даврни очиб беришини тахмин қилмоқдалар. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ақлли қурилмаларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, келажакда юртимизда ҳам шундай робот-ёрдамчиларни учратиш эҳтимоли йўқ эмас.

УбтечРобототехникаСунъий IntelлектТехнологияУ1 Робот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиАвиация келажаги: Электра компанияси NASA билан ҳамкорликда янги лайнерни намойиш этдиБугун, 07:59Belkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиBelkin компанияси ўрнатилган кабелли янги 45 ваттли ГаН қувватлагичини тақдим этдиБугун, 06:53Ugreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этдиUgreen компанияси Intel Коре процессорли янги Ultra серияли НАС қурилмаларини тақдим этдиБугун, 06:51Xiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинXiaomi сирли Мадрид қурилмаси устида ишламоқда: Бу навбатдаги флагман бўлиши мумкинБугун, 04:58Anthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаAnthropic янги AI моделларига киришни чеклади: Ҳиндистон технологик қарамликдан хавотирдаБугун, 03:28Meta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурMeta компанияси Пекин талаби билан Манус стартапини 2 миллиард долларга сотишга мажбурБугун, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус