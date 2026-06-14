Убтеч компанияси ўта реалистик У1 роботларини тақдим этди: Навбатда минглаб одамлар
Робототехника оламида навбатдаги инқилобий қадам ташланди. Убтеч компанияси томонидан ишлаб чиқилган, инсон қиёфасини ҳайратланарли даражада аниқлик билан такрорловчи У1 сериясидаги гуманоид роботлар технология ихлосмандлари ўртасида катта шов-шувга сабаб бўлди. Мазкур қурилмалар шунчаки машина эмас, балки инсон билан ҳиссий мулоқотга кириша оладиган ақлли ҳамроҳ сифатида талқин этилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги маҳсулот расман эълон қилинганидан буён ўтган бор-йўғи 10 кун ичида 3800 дан ортиқ олдиндан буюртма қабул қилинган. Бу кўрсаткич истеъмолчиларнинг сунъий интеллектга асосланган ва ташқи кўриниши одамга максимал даражада яқин бўлган роботларга нисбатан қизиқиши нақадар юқори эканини кўрсатади.
Техник имкониятлар ва ташқи кўринишУ1 серияси икки хил моделда — эркак ва аёл қиёфасида тақдим этилган. Эркак модели 183 см бўй ва 42 кг вазнга эга бўлса, аёл модели бироз ихчамроқ: бўйи 168 см, вазни эса 35,2 кгни ташкил этади. Ҳар иккала модел ҳам Wi-Fi тармоғига уланиш имкониятига эга бўлиб, бир марта қувватланганда 2 соатдан 4 соатгача фаол ишлай олади.
Роботларнинг энг ҳайратланарли жиҳати уларнинг ҳаракатланиш имкониятларидир. Улар 88 даражадаги эркинликка эга бўлиб, бу уларга инсон ҳаракатларини жуда аниқ такрорлаш имконини беради. Масалан, роботлар кўз қисиши, бошини турли томонларга табиий буриши ва юз ифодаларини ўзгартириши мумкин. Расмий видеоларда аёл роботга визажист томонидан пардоз қилинаётгани, эркак робот эса замонавий костюм ва кўзойнакда намоён бўлгани унинг нақадар реалистик эканини исботлайди.
Сунъий интеллект ва хавфсизликУ1 роботларининг "мияси" улкан сунъий интеллект (AI) моделига асосланган. Бу тизим нафақат мулоқот қилиш, балки фойдаланувчининг ҳиссиётларини тушуниш ва уларга мос равишда жавоб қайтариш учун жавобгардир. Шунингдек, қурилма барча интерактив хотираларни маҳаллий шифрланган омборда сақлайди, бу эса шахсий маълумотларнинг хавфсизлигини таъминлайди.
Фойдаланувчилар буюртма бериш жараёнида роботнинг ташқи кўринишини ўз хоҳишларига кўра бир нечта параметрлар бўйича созлаши мумкин. Бу эса ҳар бир мижозга ўзига хос ва индивидуал ҳамроҳга эга бўлиш имконини беради. Убтеч компанияси роботларнинг расмий савдосини жорий йилнинг 30-июнидан бошлашни режалаштирган.
Ҳозирча роботларнинг якуний нархи очиқланмаган бўлса-да, мутахассислар ушбу технология келажакда ёлғизликка қарши курашишда ёки хизмат кўрсатиш соҳасида янги даврни очиб беришини тахмин қилмоқдалар. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай ақлли қурилмаларга бўлган қизиқиш ортиб бораётганини ҳисобга олсак, келажакда юртимизда ҳам шундай робот-ёрдамчиларни учратиш эҳтимоли йўқ эмас.
…